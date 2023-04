TBR97 bội thu, nông dân Bình Định phấn khởi

Tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vụ đông xuân 2022 – 2023, Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) đã tổ chức triển khai trình diễn mô hình sản xuất giống lúa thuần TBR97 với diện tích 1ha.

Giống lúa TBR97 với những ưu điểm vượt trội đã tạo được sức hút đối với nông dân tỉnh Bình Định. Ảnh: T.H.

Qua thâm canh và thăm đồng, cho thấy giống lúa TBR97 có hình dáng đẹp, bộ lá đứng, gốc gọn, thoát cổ bông tốt, độ thuần đồng ruộng cao. Lúa đẻ nhánh tập trung, cây cao trung bình và cứng cây, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ ngã. Ngoài ra, đặc điểm nổi trội của giống lúa TBR97 là tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm mềm, có vị đậm.



TBR97 là giống ngắn ngày, thời gian sinh trưởng đối với vụ hè thu từ 90-95 ngày, vụ đông xuân từ 105-110 ngày. TBR97 cứng cây, tỷ lệ lem lép rất thấp, năng suất cao đạt đến 90 tạ/ha và thích ứng tốt với thời tiết khắc nghiệt của vùng đất nắng nóng, khô hạn.

Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung Tây Nguyên vừa tổ chức hội thảo đánh giá về giống lúa TBR97 tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: T.H.

Đi đến đâu giống lúa TBR97 đều mang lại mùa vàng bội thu. Điều đó cho thấy sự thích ứng của giống lúa TBR97 trên các vùng đất mới với nhiều kiểu khí hậu khác nhau đều thành công.



"Giống lúa TBR97 này từ ngày về quê hương chúng tôi trồng vụ nào bội thu vụ đó do giống này dễ chăm, ít sâu bệnh, lúa phát triển tốt mà hạt to, bông mẩy, như nhà tôi dự kiến đạt 3-4 tạ/sào, cao hơn hẳn so với các giống lúa khác…", bà Nguyễn Thị Hoà ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định phấn khởi nói.

TBR97 cứng cây, tỷ lệ lem lép rất thấp, năng suất cao đạt đến 90 tạ/ha. Ảnh: T.H.

Một lần nữa TBR97 khẳng định được sức hút của mình khi tiếp tục thành công trên mô hình tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.



Giống lúa TBR97 đã được nông dân ở nhiều địa phương khác đánh giá cao, bởi hội tụ nhiều ưu điểm, nhất là sức chống chịu sâu bệnh tốt, hạn hán, dễ canh tác với nhiều chân đất tại các vùng sinh thái khác nhau.

Những lời nhận xét và đánh giá cao từ các đại biểu tham gia buổi tham quan mô hình tại Bình Định đã minh chứng được TBR97 sẽ tiếp tục là giống lúa được bà con tin tưởng sử dụng trong thời gian sắp tới trên toàn quốc.