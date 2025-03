Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Theo đó, ngày 24/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc; đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP.Hà Nội, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Theo báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.

Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ, chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây là trên 2.500 tỷ đồng. Quá trình triệt phá, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền mặt, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Ban chuyên án xác định Bùi Quốc Tuấn, sinh năm 1970, trú tại tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây trên. Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm nhiều cấp, hoạt động liên tỉnh.

Đặc biệt, các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội qua mạng xã hội như: Zalo, Telegram, tin nhắn SMS với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, tự động giải tán nhóm và tự động xóa dấu viết ngay trong ngày. Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.

Ngày 24/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "đánh bạc" và tổ chức đánh bạc, ra quyết định khởi tố 39 bị can. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chuyên án trong việc điều tra, khám phá vụ án, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã trao thưởng cho các thành viên Ban chuyên án.

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, riêng năm 2024 các đối tượng giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng. Ảnh: CATB

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình biểu dương và chúc mừng thành tích, chiến công của Ban chuyên án. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an đang gương mẫu, đi đầu trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, song lực lượng Công an vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, duy trì hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, không để gián đoạn, đứt gãy; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, trật tự kỷ cương được bảo đảm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Công an tỉnh Thái Bình đấu tranh làm rõ, xử lý các hành vi phạm tội, dấu hiệu của các loại tội phạm khác, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể kiến nghị, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cờ bạc, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này.