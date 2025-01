Chợ hoa, cây cảnh ở Thái Nguyên, thương lái đợi từ lâu, "thượng đế" đi đến đâu rồi!

Dạo một vòng chợ hoa Tết của TP.Thái Nguyên và huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), mặc dù đã là ngày 25 Tết nhưng không khí ở những khu vực này vẫn chưa sôi nổi và nhộn nhịp như những năm trước nếu không muốn nói là ế ẩm, vắng bóng người mua.

Chợ hoa, cây cảnh tại trung tâm TP.Thái Nguyên vẫn vắng bóng người mua ngày 25 tết. Ảnh: Hà Thanh

Theo một số thương lái tại chợ hoa trung tâm TP.Thái Nguyên, đào quất năm nay chất lượng không bằng mà giá có phần cao hơn một chút so với năm trước.

Chị Đào Thị Hiệp Thư (Tổ 5, phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên) một thương lái bán đào tại chợ hoa cây cảnh TP.Thái Nguyên cho biết: "Tôi mang đào lên đây từ hôm 18 nhưng vẫn chưa bán được nhiều, mới bán được khoảng 20 cây. Khách năm nay thưa thớt, chưa có nhiều. Năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, đào ở vườn nhà tôi bị chết gần hết (khoảng 1.000 cây) chỉ còn lại khoảng 400 cây. Nhà tôi bán tại vườn được khoảng 200 cây với giá trung bình 1 triệu đồng/cây. Đào năm nay giá cao hơn năm ngoái vì không còn nhiều. Giá bán của gia đình tôi dao động từ 1,5 – 2 triệu đồng/cây.

Giá đào năm nay có phần nhỉnh hơn so với những năm trước. Ảnh: Hà Thanh

Còn chị Nguyễn Nhật Lệ (Tổ 7, phường Cam Giá) chia sẻ: Gia đình chị có khoảng 11 sào trồng đào với hơn 1.000 gốc đào thế. Trong đợt lũ lụt ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua, gia đình chị bị chết hết không còn cây nào (tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng) nên chị phải lên tận Bắc Sơn (Lạng Sơn) để mua đào về bán tết. Theo chị Lệ, giá đào năm nay có nhỉnh hơn chút so với năm ngoái nhưng chất lượng hoa không đẹp bằng. Đợt vừa rồi được hỗ trợ vốn vay ưu đãi nên gia đình chị Lệ đã trồng lại toàn bộ diện tích đào bị chết.

Đào Cam Giá (TP.Thái Nguyên) năm nay bị chết nhiều do lũ lụt nên nhiều người dân làng Đào phải đi mua đào từ nơi khác về để bán. Ảnh: Hà Thanh

Mặc dù số lượng cây đào không bị chết nhiều trong đợt lũ lụt vừa qua nhưng gia đình bà Vũ Thị Nụ ở Tổ 1 (phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên) lại có nhiều cây bị khô cành, không thể ra hoa. "So với những năm trước, hoa đào năm nay không đẹp bằng nhưng giá cả lại cao hơn", bà Nụ cho hay.

Bà Vũ Thị Nụ ở Tổ 1 (phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên) cho biết do ảnh hưởng bởi thời tiết nên nhiều cây đào ở vườn của gia đình bà không thể nở hoa. Ảnh: Hà Thanh

Cùng chung nỗi niềm của những người buôn đào tại chợ hoa trung tâm TP.Thái Nguyên, chị Linh ở làng Đào Nhật Tân (Hà Nội) bộc bạch: "Đào năm nay bán chậm hơn so với mọi năm. Giá đào năm nay nhập vào cao hơn những năm trước do ngập lụt bị chết nhiều nên những người bán buôn như tôi lãi không được nhiều lắm".

Chị Linh (Làng Đào Nhật Tân, Hà Nội) cho biết do giá đào nhập vào cao nên những người đi buôn như chị không được lãi là bao. Ảnh: Hà Thanh

Ông Hoàng Văn Triển (đến từ Văn Giang, Hưng Yên) một nhà vườn bán quất cảnh tại chợ hoa tết TP.Thái Nguyên cho hay: "Gia đình tôi có thâm niên trồng quất cảnh đã gần 30 năm. Vườn nhà năm nay tôi có khoảng 1.000 cây quất cả to cả nhỏ. Năm nay giá quất cao hơn khoảng 20% so với năm trước do bị ngập lụt nên nhiều khu vực bị chết. Đến thời điểm này, số quất gia đình tôi bán tại vườn được khoảng 70%. Như mọi năm, khách từ các nơi về mua hết từ tháng 11 nhưng năm nay số người mua ít nên mới còn đến bây giờ. Vì thế số cây còn lại chưa bán được tôi mới phải mang lên đây để bán".

Ông Hoàng Văn Triển phải lặn lội từ Văn Giang, Hưng Yên lên Thái Nguyên bán quất do năm nay khách mua tại vườn ít hơn mọi năm. Ảnh: Hà Thanh

Từ hôm 19 lên đây đến nay, ông Triển mới bán được khoảng 20 cây quất, với giá quất bé từ 200.000 - 250.000đ/cây, còn quất to có giá dao động từ 2 – 2,5 triệu, cao nhất khoảng 4,5 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, ông Nghĩa thu về lợi nhuận từ 30 – 40% (trung bình 150 – 180 triệu đồng/năm).