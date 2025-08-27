Thái Nguyên gắn mã số cho cây na, người dùng trải nghiệm “trồng na kiểu mới" với giá 6 triệu đồng/cây

Người dùng trải nghiệm "trồng na kiểu mới", giá 6 triệu đồng/cây

Sản phẩm na Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng thơm, ngon, đậm vị do được trồng ở vùng núi đá. Tháng 11 năm 2024, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt triển khai xây dựng mô hình “Vườn na Võ Nhai trên môi trường số”.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND xã Phú Thượng (nay là UBND xã Võ Nhai) đã triển khai, thực hiện mô hình tại 02 vườn na Thảo Chất và Giang Hoan (xã Võ Nhai).

Thực hiện mô hình, Trung tâm đã lựa chọn 100 cây na khỏe mạnh, từ 4 năm tuổi, có sản lượng ổn định (20-30 kg/năm). Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các nhà vườn chỉnh trang lại vườn na với mật độ cây phù hợp để cây phát triển tự nhiên trong khu vườn thông thoáng, sạch đẹp. Đồng thời hướng dẫn nhà vườn thiết lập và sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật thâm canh na rải vụ, quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP,...

Song song với đó, Trung tâm cũng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cập nhật nhật ký chăm sóc trên phần mềm, từ đó minh bạch hóa quy trình sản xuất, tăng độ tin cậy và giá trị thương hiệu.

Mô hình “Vườn na Võ Nhai trên môi trường số” được đánh số từ 01 đến 100. Ảnh: TTKN

Điểm mới nổi bật của mô hình là các vườn na được trang bị và vận hành hệ thống camera 24/7 kết nối nền tảng số, tạo lập vườn na trên môi trường số. Xây dựng và gắn mã định danh cho từng cây na thông qua mã QR chứa đựng tất cả các dữ liệu về nông hộ và thông tin của cây na để kết nối với nền tảng số qua camera.

Hiện tại, 100 cây na tại các vườn đã được đánh số từ 01 -100, gắn mã định danh và được đưa lên nền tảng số tại địa chỉ: hhtp://vuonnhatoi.green.

Người tiêu dùng khi “sở hữu” một cây na sẽ được cấp quyền truy cập, theo dõi giám sát từ xa toàn bộ quá trình sinh trưởng, chăm sóc của cây từ lúc ra hoa, đậu quả đến thu hoạch. Nhờ đó, quá trình sản xuất minh bạch, người tiêu dùng yên tâm hơn về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Mỗi cây na số hiện có giá trị khoảng 6 triệu đồng/cây, người mua vừa có sản phẩm chất lượng vừa được trải nghiệm “trồng, chăm sóc và thu hoạch” na trên nền tảng số.

Phiên livestream “Cây na số” tại Mô hình “Vườn na Võ Nhai trên môi trường số”. Ảnh: TTKN

Livestream lan tỏa mô hình “Vườn na Võ Nhai trên môi trường số”

Ông Kiều Thượng Chất - hộ nông dân tham gia mô hình chia sẻ, trước đây na bán ở chợ quê thường bị thương lái ép giá, trong khi chăm sóc na an toàn rất kỳ công. Nay nhờ mô hình "cây na số", sản phẩm của chúng tôi được nhiều người biết đến, bán trên môi trường số nên không lo đầu ra và được giá xứng đáng hơn.

Thành công của mô hình “Vườn na Võ Nhai trên môi trường số” là bước đi cụ thể trong chuyển đổi số nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Na Võ Nhai – đặc sản địa phương, mở ra triển vọng phát triển du lịch nông nghiệp địa phương.

Để có sản phẩm na thơm ngon, đẹp mã, người trồng na ở Võ Nhai luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình canh tác.

Đồng thời, thành công của mô hình làm cơ sở để nhân rộng, hướng tới hình thành các vườn Thái Nguyên trên môi trường số đối với những cây trồng thế mạnh, chủ lực của tỉnh; dần thay đổi tư duy, cách làm trong sản xuất nông nghiệp; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số.

Nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm Na Võ Nhai và nông sản tỉnh Thái Nguyên qua các trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử; đồng thời lan tỏa mô hình “Vườn na Võ Nhai trên môi trường số” tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế, trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2025, vừa qua Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND xã Võ Nhai và xã La Hiên tổ chức Chương trình livestream “Cây na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2025”.

Các video giới thiệu về mô hình Vườn na Võ Nhai trên môi trường số đã có gần 15 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ đăng tải. Ảnh: TTKN

Phiên livestream “Cây na số” sau 02 giờ livestream đã thu hút hơn 500.000 lượt xem, thời điểm cao nhất hơn 7.000 lượt; ngoài ra, các video giới thiệu về mô hình Vườn na Võ Nhai trên môi trường số đã có gần 15 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ đăng tải - những con số đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của mô hình.

Ngoài ra, các video giới thiệu về "Mô hình Cây Na Số" đã tiếp cận được gần 15 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ đăng tải. Với 2 phiên Livestream đã giao dịch được 1.500 đơn hàng nông sản.

Vườn Thái Nguyên trên không gian số là dự án số hóa nông sản chủ lực của Thái Nguyên, khởi đầu với cây Na Võ Nhai. Dự án hướng tới phát triển chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân. Mỗi dự án thành phần gắn với một sản phẩm đặc trưng của từng vùng.



Ước tính toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 800ha trồng na, sản lượng trung bình hàng năm khoảng 6.500 tấn. Cây na hiện đã trở thành cây trồng mũi nhọn, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con vùng cao Võ Nhai (Thái Nguyên).

Theo: TTKN và MT Thái Nguyên