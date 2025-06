Nhà nông

Kênh Vĩnh Tế, con kênh chảy qua địa phận hai tỉnh An Giang - Kiên Giang đã trở thành di tích lịch sử cấp tỉnh, ngay trước thời điểm hai tỉnh An Giang - Kiên Giang sáp nhập thành tỉnh An Giang mới.