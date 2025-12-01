ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai

Phú Quốc chuẩn bị đón thêm dự án bất động sản gần 1,3 tỷ USD
Doanh nghiệp liên quan Thaiholdings đang xúc tiến quần thể nghỉ dưỡng - giải trí Enclave Phú Quốc tại Bãi Thơm, dự án có tổng vốn gần 34.000 tỷ đồng.
Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị cuốn trôi, khiến bà con mất nguồn thu và đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc khôi phục sinh kế.
Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng nông nghiệp cả nước, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm đồng hành cùng địa phương sớm vượt qua hậu quả thiên tai.
TBR87 là giống lúa đã được bà con nhiều nơi tin dùng nhờ khả năng thích ứng tốt với điều kiện đất đai và khí hậu khắc nghiệt. Trên những cánh đồng Đắk Lắk vừa trải qua mưa lũ, TBR87 sẽ giúp bà con yên tâm gieo cấy trở lại nhờ khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh tốt và năng suất cao.
Giống lúa này cũng cho hạt gạo đẹp, cơm dẻo thơm – góp phần mang lại giá trị kinh tế ổn định hơn cho người trồng. Với nguồn giống phù hợp và sự hỗ trợ kịp thời, ThaiBinh Seed mong muốn giúp bà con phục hồi sản xuất thuận lợi, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Trong suốt hành trình hơn nửa thế kỷ phát triển, ThaiBinh Seed luôn nỗ lực đưa những giống lúa tốt nhất đến với nông dân, đồng hành trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho người sản xuất. Hoạt động hỗ trợ lần này tiếp tục khẳng định sứ mệnh “Đồng hành cùng người nông dân Việt Nam”.
ThaiBinh Seed tin rằng, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của bà con và sự chung tay của doanh nghiệp, Đắk Lắk sẽ sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống và tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.
Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.