ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai

Trần Hậu Thứ hai, ngày 01/12/2025 19:24 GMT+7
Ngày 30/11, đại diện Tập đoàn ThaiBinh Seed đã trao tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87 cho Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đắk Lắk, góp phần giúp bà con có nguồn giống tốt để tái sản xuất ngay trong vụ tới.
Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị cuốn trôi, khiến bà con mất nguồn thu và đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc khôi phục sinh kế.

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng nông nghiệp cả nước, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm đồng hành cùng địa phương sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Ông Phạm Hữu Huế (thứ 2 từ phải sang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên đại diện Tập đoàn ThaiBinh Seed trao bảng tượng trưng cho Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.H.

TBR87 là giống lúa đã được bà con nhiều nơi tin dùng nhờ khả năng thích ứng tốt với điều kiện đất đai và khí hậu khắc nghiệt. Trên những cánh đồng Đắk Lắk vừa trải qua mưa lũ, TBR87 sẽ giúp bà con yên tâm gieo cấy trở lại nhờ khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh tốt và năng suất cao.

ThaiBinh Seed luôn nỗ lực đưa những giống lúa tốt nhất đến với nông dân. Ảnh: T.H.

Giống lúa này cũng cho hạt gạo đẹp, cơm dẻo thơm – góp phần mang lại giá trị kinh tế ổn định hơn cho người trồng. Với nguồn giống phù hợp và sự hỗ trợ kịp thời, ThaiBinh Seed mong muốn giúp bà con phục hồi sản xuất thuận lợi, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

TBR87 là giống lúa năng suất, chất lượng cao được bà con tin dùng. Ảnh: T.H.

Trong suốt hành trình hơn nửa thế kỷ phát triển, ThaiBinh Seed luôn nỗ lực đưa những giống lúa tốt nhất đến với nông dân, đồng hành trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho người sản xuất. Hoạt động hỗ trợ lần này tiếp tục khẳng định sứ mệnh “Đồng hành cùng người nông dân Việt Nam”.

ThaiBinh Seed tin rằng, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của bà con và sự chung tay của doanh nghiệp, Đắk Lắk sẽ sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống và tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.

V-Green hợp tác với Telkom Property, thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia
Kinh tế

V-Green hợp tác với Telkom Property, thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia

Kinh tế

Ngày 1/12 tại Jakarta, Công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với công ty Telkom Property, thuộc tập đoàn viễn thông số đa quốc gia Telkom Indonesia. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến chiến lược của V-Green trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Indonesia và Đông Nam Á nói chung.

Lời giải cho bài toán du lịch cộng đồng từ lễ cơm mới của người Khơ Mú
Văn hóa - Giải trí

Lời giải cho bài toán du lịch cộng đồng từ lễ cơm mới của người Khơ Mú

Văn hóa - Giải trí

Giữa không khí náo nhiệt của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025, mùi hương nếp cốm thơm lừng tỏa ra từ không gian văn hóa xã Mường Kim đã níu chân du khách. Tại đây, nghi lễ "Giát hả mả mía" - Lễ mừng cơm mới của người Khơ Mú được tái hiện, không chỉ gói gọn một nghi thức văn hóa truyền thống mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về hướng đi mới “Biến di sản thành tài sản trong phát triển du lịch”.

Thanh tra Ngân hàng phát hiện chi nhánh Vietcombank hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, duyệt vay chưa chặt chẽ
Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng phát hiện chi nhánh Vietcombank hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, duyệt vay chưa chặt chẽ

Bạn đọc

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, tại Vietcombank Bắc Bình Dương có tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống rửa tiền, quản lý ngoại hối. Trong khi đó, tại Vietcombank Quảng Trị việc thẩm định, xét duyệt, quản lý một số khoản vay chưa chặt chẽ, các khách hàng cá nhân vay vốn có mối quan hệ liên quan.

Ai mới là “cha đẻ” của Romeo & Juliet?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của Romeo & Juliet?

Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới thực sự là “cha đẻ” của Romeo & Juliet, bi kịch tình yêu lừng danh nhất thế giới? Đằng sau ánh hào quang của Shakespeare là câu chuyện bị lãng quên về một người lính – nhà văn Ý thế kỷ XVI, Luigi Da Porto, người được cho là đã viết nên nguyên mẫu Romeo và Giulietta gần 70 năm trước khi Shakespeare chạm bút.

Hiện trạng đèo Mimosa như thế nào khi được thông xe sau sự cố sạt lở?
Ảnh

Hiện trạng đèo Mimosa như thế nào khi được thông xe sau sự cố sạt lở?

Ảnh

Sau sự cố sạt lở gây đứt gãy, chủ đầu tư tuyến đèo Mimosa đã tiến hành sửa chữa, thông xe vào 18 giờ ngày 30/11, hiện nay các phương tiện đã di chuyển tấp nập qua cung đường huyết mạch, cửa ngõ vào khu vực Đà Lạt.

Tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei
Thế giới

Tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei

Thế giới

Chuyến thăm của Quốc vương Brunei tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường chính trị, kinh tế, quốc phòng và hợp tác biển giữa hai nước.

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất
Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất

Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM đã lần đầu tiên tổ chức xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm, một nhiệm vụ quan trọng nhằm rà soát và đánh giá lại các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Nuôi trâu sinh sản và ngựa bạch, nhiều hộ ở xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) thoát nghèo
Nhà nông

Nuôi trâu sinh sản và ngựa bạch, nhiều hộ ở xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) thoát nghèo

Nhà nông

Mô hình nuôi trâu sinh sản và ngựa bạch đang là mô hình được nhiều hộ dân ở xã Văn Lang của tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Nhờ mô hình này, nhiều hộ dân ở xã miền núi Văn Lang đã từng bước thoát nghèo.

U22 Việt Nam sẽ chơi thế nào khi không có Nguyễn Văn Trường tại SEA Games 33?
Thể thao

U22 Việt Nam sẽ chơi thế nào khi không có Nguyễn Văn Trường tại SEA Games 33?

Thể thao

U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 với quyết tâm cạnh tranh huy chương vàng dù không có tiền vệ trụ cột Nguyễn Văn Trường. Trao đổi với Dân Việt, nhà báo Minh Hải đã chia sẻ, phân tích kỹ lưỡng về hành trình mà thầy trò HLV Kim Sang-sik sắp trải qua.

Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên 'thủy quái' hình thù kỳ dị
Nhà nông

Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên "thủy quái" hình thù kỳ dị

Nhà nông

Dân chài lưới, dân câu cá không ít lần đã bắt được những con cá khổng lồ, cá to bự kích thước lớn trên dòng sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ trước đây) mà khi trông thấy ai nấy đều thốt lên "thuỷ quái". Đó là các loại cá chiên, cá chình hoa, cá trắm đen, cá lăng, cá măng sông Đà...

Đà Nẵng: Cầu Bà Ngân đứt gãy sau mưa lũ, người dân chạy đường vòng “mệt nhoài”
Bạn đọc

Đà Nẵng: Cầu Bà Ngân đứt gãy sau mưa lũ, người dân chạy đường vòng “mệt nhoài”

Bạn đọc

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025, cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H bị cuốn trôi mố cầu và đường dẫn, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối xã Nam Phước – phường Hội An – phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) bị chia cắt hoàn toàn. Hàng nghìn người dân lâm vào cảnh đi vòng gấp nhiều lần để đến trường, nơi làm việc và sản xuất.

Diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' chính thức hé lộ về mối tình kín tiếng: 'Chuyện đã kết thúc 7-8 tháng rồi'
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" chính thức hé lộ về mối tình kín tiếng: "Chuyện đã kết thúc 7-8 tháng rồi"

Văn hóa - Giải trí

Thúy Ngân "Gạo nếp gạo tẻ" mới đây đã chính thức lên tiếng về tin đồn tình cảm với Võ Cảnh sau thời gian dài cả hai không còn xuất hiện chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quan hệ Việt - Lào phải nâng tầm từ hợp tác lên 'gắn kết'
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quan hệ Việt - Lào phải nâng tầm từ hợp tác lên "gắn kết"

Thế giới

Gợi mở “chìa khóa” cho giai đoạn đoàn kết chiến lược mới giữa Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: giữ vững lòng tin chiến lược, hết sức coi trọng tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một; phải coi tình đoàn kết đặc biệt là chất kết dính, gắn kết chiến lược là động lực phát triển, đoàn kết giúp tồn tại và vươn mình.

Công an tạm giữ 38 xe máy, mời 44 thanh thiếu niên tụ tập 'bốc đầu' ở Tây Ninh
Pháp luật

Công an tạm giữ 38 xe máy, mời 44 thanh thiếu niên tụ tập 'bốc đầu' ở Tây Ninh

Pháp luật

Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, vừa mời làm việc 44 thanh thiếu niên và tạm giữ 38 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, được phát hiện tụ tập đua xe, lạng lách gây mất trật tự tại khu dân cư.

Tàu Trần Hưng Đạo cập cảng Thanh Đảo, bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Tin tức

Tàu Trần Hưng Đạo cập cảng Thanh Đảo, bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

Tin tức

Thành phố Thanh Đảo là điểm đến đầu tiên của Tàu 015 – Trần Hưng Đạo trong hành trình từ Cam Ranh xuất phát đi thăm xã giao Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, thực hiện đối ngoại quốc phòng.

Tướng Zaluzhnyi công kích gay gắt chính quyền Zelensky, sẵn sàng chạy đua ghế tổng thống?
Thế giới

Tướng Zaluzhnyi công kích gay gắt chính quyền Zelensky, sẵn sàng chạy đua ghế tổng thống?

Thế giới

Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, nay là Đại sứ Ukraine tại Anh, Tướng Valerii Zaluzhnyi, vừa có động thái chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky – dấu hiệu cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tranh cử tổng thống trong bối cảnh ông Zelensky chịu sức ép nặng nề vì bê bối tham nhũng leo thang, tờ Intellinews đưa tin.

Lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến một phụ nữ tử vong ở Tây Ninh
Pháp luật

Lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến một phụ nữ tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật

Nguyễn Tấn Thành (45 tuổi) đã bị Công an Tây Ninh tạm giữ sau khi lái ô tô đâm liên tiếp vào chị gái và em gái ruột, khiến người em tử vong. Vụ việc này được cho là xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tài sản kéo dài.

Chủ thầu trả lương bằng ma túy để công nhân “không mệt và buồn ngủ”
Pháp luật

Chủ thầu trả lương bằng ma túy để công nhân “không mệt và buồn ngủ”

Pháp luật

Một số công nhân liên tục đòi ứng tiền “mua đồ” nên chủ thầu quyết định nhập heroin, ma túy đá về trả công vào sáng sớm cùng buổi trưa với mục đích khiến họ gắn bó lâu dài với mình đồng thời không bị mệt mỏi hoặc buồn ngủ

Bí thư Đảng uỷ xã Bát Xát giữ chức Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai
Tin tức

Bí thư Đảng uỷ xã Bát Xát giữ chức Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai

Tin tức

Chiều nay 1/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Yên Bái), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh.

Cựu sao HAGL: Cao 1m82, là trụ cột U22 Việt Nam tại SEA Games 33?
Thể thao

Cựu sao HAGL: Cao 1m82, là trụ cột U22 Việt Nam tại SEA Games 33?

Thể thao

Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, trung vệ Phạm Lý Đức hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

