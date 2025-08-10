Người có dấu hiệu âm thịnh - dương suy trước, trong và sau tháng 7 Âm lịch 2025

Trong phong thủy, cơ thể con người là một tiểu vũ trụ luôn chịu tác động của trường khí bên ngoài. Khi bước vào giai đoạn chuyển tiết, đặc biệt là tháng 7 Âm lịch 2025 - là thời điểm âm khí trong thiên địa tăng cao.

Nếu dương khí không đủ mạnh để cân bằng, cơ thể con người rất dễ xuất hiện trạng thái "âm thịnh – dương suy".

Âm - dương là hai nguyên lý gốc của vạn vật. Theo đó:

- Âm đại diện cho tĩnh – lạnh – tối – mềm – sâu – trong – trầm lắng.

- Dương là động – nóng – sáng – cứng – cao – ngoài – sôi nổi.

Âm thịnh - dương suy là trạng thái mất cân bằng khi năng lượng âm quá lớn làm cho dương khí bị suy yếu.

Tháng 7 Âm lịch năm 2025 Âm thịnh, Dương suy khác hẳn năm trước

6 dấu hiệu hay gặp khi Âm thịnh - Dương suy

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, người âm thịnh - dương suy có các dấu hiệu thường gặp sau:

Về sức khỏe trong tháng 7 Âm lịch 2025

1. Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức mà không rõ nguyên nhân. Khi dương khí suy yếu, cơ thể mất khả năng vận hành trơn tru. Ngủ đủ vẫn uể oải, sáng dậy thiếu sức sống, tinh thần trì trệ – đó là lời cảnh báo năng lượng dương trong người bạn đang giảm mạnh.

2. Cảm thấy uể oải, lạnh trong người, dễ mắc cảm mạo, rối loạn tiêu hóa.

3. Thường xuyên thấy lạnh, đặc biệt tứ chi lạnh, mạch yếu, sắc mặt nhợt nhạt... Dương khí là nguồn ấm bên trong cơ thể. Nếu bạn hay thấy lạnh dù thời tiết bình thường, đặc biệt ở các đầu chi, đó là biểu hiện tà khí bắt đầu lấn át, năng lượng dương không còn bảo vệ được hệ thống kinh mạch.

4. Khó tập trung, trí nhớ giảm sút/ Âm thịnh làm dòng khí trong não bộ chậm lại, khả năng tư duy, ghi nhớ bị suy giảm. Đây là lý do nhiều người cảm thấy đãng trí, xử lý công việc thiếu mạch lạc khi năng lượng mất cân bằng.

5. Tinh thần nguội lạnh, cảm xúc nặng nề. Dương khí yếu thì tâm không sáng. Bạn dễ mất động lực, khó cảm nhận niềm vui và trở nên xa cách với mọi thứ xung quanh. Đó là hệ quả của việc tà khí chặn đứng dòng sinh khí nuôi dưỡng tinh thần.

6. Giấc ngủ chập chờn, hay tỉnh giấc giữa đêm. Ngủ không sâu, hay gặp ác mộng. Ngủ là lúc cơ thể hấp thu "tinh khí". Nếu bạn thường tỉnh giấc giữa đêm, ngủ dậy thấy nặng nề, đó là dấu hiệu năng lượng âm đang chi phối, cản trở quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Về tâm trạng trong tháng 7 Âm lịch 2025

Ngoài ra, trạng thái âm thịnh - dương suy trong tháng 7 Âm lịch 2025 theo dân gian còn ảnh hưởng tới cả tâm trạng – nội tâm, gây nên:

- Tâm trạng bất ổn, dễ căng thẳng hoặc rơi vào trạng thái trầm uất.

- Dễ buồn vu vơ, hoài niệm, thậm chí trầm uất.

- Hay nghĩ về chuyện cũ, mất động lực sống...

Về không gian sống trong tháng 7 Âm lịch 2025

- Nhà ẩm thấp, thiếu ánh sáng, không khí không lưu thông.

- Cây cối trong nhà dễ úa vàng, vật nuôi chậm chạp.

Như vậy, âm thịnh – dương suy tác động thể chất, còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí khiến con người có cảm giác lo âu vô cớ, cáu giận thất thường, hoặc chìm vào cảm xúc tiêu cực... khi trường khí cơ thể bị nghịch đảo.

Lời khuyên cho tháng 7 Âm lịch 2025

Do năm nay tháng 7 Âm lịch 2025 vượng Âm hơn các năm, nên ngay từ bây giờ cần cân bằng Âm Dương để tăng cường sức khỏe, bằng cách:

- Ngủ sớm, dậy sớm – tránh thức khuya sau 23h bởi âm khí mạnh về đêm, nếu thức khuya dễ nhiễm âm, rối loạn giấc ngủ.

- Tăng cường thời gian tiếp xúc ánh sáng ban ngày, vận động nhẹ ngoài trời, kích thích tuyến tùng – giữ tinh thần sáng – nâng dương khí tự nhiên.

- Không để nhà quá tối, ẩm thấp – nên mở cửa – thắp sáng – đốt trầm (vì không gian âm sẽ ảnh hưởng tới tâm và vận khí cả nhà).

- Tránh tụ tập than vãn, kể khổ... bởi cảm xúc tiêu cực rất dễ lan truyền vào mùa âm thịnh.

* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.