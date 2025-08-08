Thanh niên 31 tuổi đã sưng tấy khớp, đau đớn vì căn bệnh tưởng chỉ ở người già

Tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ, bị gout nặng, nhập viện trong tình trạng sưng đau, mưng mủ vùng khuỷu tay trái.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng mạn tính hạt tophi khuỷu tay trái, kết quả xét nghiệm ghi nhận acid uric máu tăng cao: 605 µmol/L.

Người bệnh được chỉ định cắt lọc hoại tử ổ loét khuỷu tay trái và điều trị nội khoa theo phác đồ chuyên khoa.

Ổ nhiễm trùng ở khuỷu tay bệnh nhân. Ảnh BVCC

Điều đáng chú ý, bệnh nhân được chẩn đoán mắc gout cách đây 5 năm, từng nhiều lần xuất hiện các đợt đau khớp cấp, kèm theo hạt tophi tại hai bàn chân và khuỷu tay trái.

Tuy nhiên, mỗi khi bệnh tái phát, người bệnh lại tự ý mua thuốc điều trị, không theo dõi chỉ số acid uric định kỳ và không điều trị dứt điểm tại cơ sở y tế.