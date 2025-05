Thành phố Biển Đen của Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công mới của Ukraine

Một người lính Ukraine điều khiển máy bay không người lái. Ảnh Ukrinform

Vụ tấn công vào thành phố Novorossiysk ở vùng Krasnodar của Nga xảy ra vào đêm thứ sáu và khiến ít nhất 5 người bị thương, theo thị trưởng thành phố.

Phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga đã được chuyển đến thành phố ở vùng Krasnodar, phía đông Crimea, ngăn cách bởi eo biển Kerch. Thị trưởng Novorossiysk Andrey Kravchenko cho biết trên Telegram rằng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố này sau một cuộc tấn công vào đêm 2/5 của Ukraine khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Người dân đăng trên mạng xã hội cho biết tiếng nổ được nghe thấy ở Kerch, Feodosia, Novorossiysk và khu vực sân bay gần Anapa. "Nỗi hoảng loạn trong dân thường gia tăng - cây cầu Crimea tạm thời bị chặn và phòng không không phải lúc nào cũng đánh trúng nơi cần thiết", hãng tin UA.org của Ukraine đưa tin, trích dẫn các kênh Telegram địa phương.

Cảnh quay từ Baza, một kênh Telegram được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, cho thấy một tòa nhà đã bị tấn công. Ngoài các tòa nhà chung cư, Kravchenko cho biết một nhà ga ngũ cốc đã bị hư hại. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết tuần trước họ đã bắt giữ một tàu nước ngoài được cho là đang vận chuyển ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Trong một tuyên bố ngày 3/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 170 máy bay không người lái của Ukraine, một số tên lửa và 14 máy bay không người lái của hải quân đã bị đánh chặn vào đêm thứ Sáu, chủ yếu trên bầu trời Crimea và khu vực Krasnodar.

Sự việc xảy ra khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu của Nga.

Tổng tư lệnh Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cho biết hôm thứ Năm rằng máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy hơn 83.000 mục tiêu của Nga trong tháng 4, tăng 8% so với tháng trước.

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu của Ukraine, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Kharkiv ở đông bắc nước này khiến ít nhất 47 người bị thương vào thứ sáu, theo chính quyền địa phương.