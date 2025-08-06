Thành phố Huế chuẩn bị sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã

Ngày 6/8, Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương vừa có chỉ đạo về việc rà soát và đánh giá thực trạng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn và tổ chức thi sát hạch công chức cấp xã.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại UBND phường An Cựu.

Cụ thể, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở, Chủ tịch UBND thành phố Huế giao Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn thành phố.

Việc rà soát, đánh giá tập trung vào trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ, vị trí việc làm… của công chức cấp xã.

Sở Nội vụ thành phố Huế cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn và thi sát hạch công chức cấp xã. Việc này nhằm làm cơ sở để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Ông Trần Hữu Thùy Giang- Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết: Chỉ đạo trên của Chủ tịch UBND thành phố nhằm đánh giá trình độ những người đang trong biên chế công chức cấp xã để sắp xếp phù hợp, sau đó sẽ có một đợt sát hạch tuyển mới công chức cấp xã.



Việc sát hạch tuyển mới này nhằm tuyển dụng các sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc của các ngành theo nhu cầu thực tế của các địa phương.

Sau hơn 1 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã công bố công khai 2.307 thủ tục hành chính. Thành phố đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và phê duyệt 100% quy trình điện tử đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền.

Tính đến chiều ngày 5/8, 40 xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 54.785 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 92,13%.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ nhiều nhất là phường Phú Xuân với 3.242 hồ sơ. Đơn vị có tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến cao nhất là xã Phú Vang, đạt 99,88%.

Riêng trong ngày 5/8, toàn thành phố tiếp nhận 1.722 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Thành phố xếp thứ 4/34 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến...