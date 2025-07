Chủ trì buổi lễ có các ông: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi lễ, phó Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố 51 quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy; Quyết định phân công Thành ủy viên và Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Công bố thành lập Đảng bộ UBND TP.HCM. Ảnh: V.D

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có quyết định thành lập Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Bổ nhiệm bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Ban Tổ chức Thành ủy có 8 phó trưởng ban.

Tương tự, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giữ chức Trưởng ban. Cùng với đó là các quyết định phân công, bổ nhiệm 16 phó trưởng ban.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM do bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giữ chức Trưởng ban. Ban Nội chính có 6 phó trưởng ban.

Thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM. Ảnh: V.D

Văn phòng Thành ủy TP.HCM do ông Phạm Hồng Sơn - Thành ủy viên, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Cùng với đó là quyết định phân công, bổ nhiệm 10 phó chánh văn phòng Thành ủy.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM do ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có Quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có 6 phó bí thư Đảng ủy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: V.D

Thiếu tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM (bìa trái) giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM. Ảnh: V.D

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có Quyết định thành lập Đảng bộ UBND TPHCM. Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM. Đảng ủy UBND TP.HCM có 5 phó bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM cũng có Quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM. Đảng ủy Quân sự TP.HCM có 2 phó bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có Quyết định thành lập Đảng bộ Công an TP.HCM. Thiếu tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Giám đốc Công an TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM. Đảng ủy Công an TP.HCM có 1 phó bí thư Đảng ủy.