Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Nhà nông
Thứ ba, ngày 02/09/2025 13:36 GMT+7

Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc văn hóa Óc Eo ở tỉnh Cà Mau mới, có bao nhiêu bảo vật quốc gia lạ mắt, hút ánh nhìn?

+ aA -
Duy Khang Thứ ba, ngày 02/09/2025 13:36 GMT+7
Tháp cổ Óc Eo, tháp Vĩnh Hưng được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau bảo tồn, phục vụ cho nhu cầu của du khách đến tham quan, tìm hiểu thêm về văn hóa Óc Eo. Tháp cổ Vĩnh Hưng từng phát hiện nhiều cổ vật nay là bảo vật quốc gia, tọa lạc tại ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu cũ), nay là xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau mới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cuối tuần qua, trong chuyến thăm khu di tích, tham dự sự kiện và kiểm tra các công trình ở phường Bạc Liêu, Giá Rai và xã Châu Thới (địa bàn tỉnh Bạc Liêu trước đây), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã thắp hương tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng.

Tại đây, vị Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo xã Châu Thới báo báo cáo những khó khăn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích.

Hiện, tháp cổ Vĩnh Hưng có nhiều hạng mục, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng do tác động của môi trường, thời tiết nhưng kinh phí tu bổ, nâng cấp lại chưa đáp ứng yêu cầu.

Thân tháp cổ đã được gia cố bằng những thanh kim loại nhưng lớp gạch vẫn thường rơi rớt.

Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị UBND tỉnh Cà Mau, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch sớm triển khai nâng cấp di tích để thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử.

Tháp cổ Vĩnh Hưng-ngôi tháp cổ đậm nét văn hóa Óc Eo, tháp tọa lạc tại ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu cũ), nay là xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau . Ảnh: Duy Khang.

Trong đó, chú trọng việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, niềm tự hào văn hóa Cà Mau cho thế hệ hôm nay và khai thác phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương lắp đặt mái che khuôn viên tháp cổ Vĩnh Hưng nhằm hạn chế tình trạng xuống cấp, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên di tích để thu hút du khách tham quan.

Tháp Vĩnh Hưng nằm trong khu đất rộng 5 ha tại ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu cũ), nay là xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau. Đây là một di tích cư trú có niên đại khởi điểm từ khoảng thế kỷ IV sau Công nguyên thuộc phạm trù văn hóa Óc Eo.

Theo Ban Quản lý Di tích tỉnh Bạc Liêu trước đây, tháp Vĩnh Hưng là trung tâm tôn giáo của khu vực này, được xây dựng từ khoảng thế kỷ VII sau Công nguyên.

Tháp nằm cách TP Bạc Liêu, nay là phường Bạc Liêu khoảng 20 km. Tháp đã được trùng tu, sửa chữa qua những biến động lịch sử ở giai đoạn sau đó (thế kỷ VIII – XIII).

Đầu tượng thần Shiva (văn hóa Óc Eo)- một trong những bảo vật quốc gia được khai quật tại tháp Vĩnh Hưng, ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu cũ), nay là xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau mới. . Ảnh: Duy Khang.

Năm 1911, tháp được kiến trúc sư người Pháp Lunet de Lajonquiere phát hiện với tên gọi tháp Trà Long. Năm 1997, nhà khảo cổ học Henri Parmentier đến khảo sát, công bố kết quả trong tập san của trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (BEFEO) với tên gọi mới là tháp Lục Hiền.

Giữa năm 1990, các nhà khảo cổ thuộc Viện Khoa học - Xã hội tại TP.HCM phối hợp với Bảo tàng tỉnh Minh Hải đã đào một hố thám sát, phát hiện nhiều hiện vật như đầu tượng thần, bàn nghiền, minh văn, Linga - Yoni...

Niên đại di tích tháp được các nhà khoa học xác định từ thế kỷ VII – VIII sau Công nguyên, thuộc giai đoạn phát triển cuối của nền văn hóa Óc Eo.

Với những giá trị của tài liệu, hiện vật tìm thấy qua sưu tầm và khảo sát, Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) công nhận tháp Vĩnh Hưng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1992.

Nhiều cổ vật khác được khai quật khảo cổ tại tháp Vĩnh Hưng. Ảnh: Duy Khang.

Cánh tay tượng quan tâm, niên đại thế kỷ thứ IX-một cổ vật quý hiếm khai quật khảo cổ ở tháp Vĩnh Hưng, tỉnh Bạc Liêu trước đây, nay là tỉnh Cà Mau mới.

Để phục vụ cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích, trong 2 năm 2002 và 2011, Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu cũ khai quật xung quanh tháp Vĩnh Hưng, làm lộ diện chân móng tháp, giải quyết những vết tích chìm trong lòng đất để có những giải pháp trùng tu, tôn tạo nhằm phát huy giá trị của di tích.

Kết quả khai quật đã thu được nhiều hiện vật có giá trị độc đáo như tượng nữ thần được tạc theo phòng cách truyền thống tượng tròn Óc Eo - Phù Nam, bàn tay phải của tượng thần, một số Linga - Yoni, đồ gốm dùng trong sinh hoạt...

Trong đó, có bộ sưu tập tượng đồng được các nhà khảo cổ học đánh giá là bộ sưu tập tượng độc đáo, là bảo vật quốc gia; trong đó một số tượng độc bản có giá trị rất cao. Những cổ vật sau đó được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia là tượng Nữ thần Laksmi, tượng thần Sada Shiva, đầu tượng thần Shiva, tượng Nam thần và phù điêu Nữ thần Uma.

Tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 694/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 15) đối với 3 di tích, trong đó có Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng. Ngày 26/4/2025, tỉnh Bạc Liêu cũ đã làm lễ đón nhận Di tích Quốc gia đặc biệt cho di tích khảo cổ này.

Theo: Tạp chí Du lịch TPHCM

Tham khảo thêm

Loại cá vừa giàu chất sắt, bổ máu hơn thịt bò, vừa giúp hạ đường huyết, nấu cách này cực ngon

Loại cá vừa giàu chất sắt, bổ máu hơn thịt bò, vừa giúp hạ đường huyết, nấu cách này cực ngon

Ở một hòn đảo cách bờ Cà Mau hơn 33km, dân nuôi thứ cá to bự tranh nhau đớp mồi, hễ bán là trúng

Ở một hòn đảo cách bờ Cà Mau hơn 33km, dân nuôi thứ cá to bự tranh nhau đớp mồi, hễ bán là trúng

Một hòn đảo 100 triệu năm tuổi ở biển Cà Mau, cách bờ có 500m mà hoang sơ với truyền thuyết ly kỳ

Một hòn đảo 100 triệu năm tuổi ở biển Cà Mau, cách bờ có 500m mà hoang sơ với truyền thuyết ly kỳ

Nuôi loài thú đặc sản này ở Cà Mau, cho ăn thêm cơm nguội, bán 1,8-2 triệu/cặp

Nuôi loài thú đặc sản này ở Cà Mau, cho ăn thêm cơm nguội, bán 1,8-2 triệu/cặp

Chuyện lạ ở Hà Tĩnh: 'Dị nhân' từ Cà Mau và tuyệt chiêu 'dẫn dụ' chim trời về với Thành Sen

Chuyện lạ ở Hà Tĩnh: 'Dị nhân' từ Cà Mau và tuyệt chiêu 'dẫn dụ' chim trời về với Thành Sen

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người buôn lợn năm nào nay là tỷ phú Thanh Hóa, sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo 40 tỷ, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Từ một anh buôn lợn rong ruổi khắp các làng quê từ những năm 1997, sau gần 30 năm bươn chải, ông Lê Văn Thẩn ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã gây dựng thành công nhà máy chế biến lúa gạo trị giá hơn 40 tỷ đồng. Ông Lê Văn Thẩn là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu được Hội đồng chung khảo bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

"Chơi sang", ông nông dân Nghệ An lát gạch hoa cho con đặc sản này ngồi la liệt, thu lãi hơn nửa tỷ/năm

Nhà nông
'Chơi sang', ông nông dân Nghệ An lát gạch hoa cho con đặc sản này ngồi la liệt, thu lãi hơn nửa tỷ/năm

"Ôm" ruộng bỏ hoang, biến thành "cánh đồng trù phú", Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Ninh Bình có doanh thu 12 tỷ/năm
5

Nhà nông
'Ôm' ruộng bỏ hoang, biến thành 'cánh đồng trù phú', Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Ninh Bình có doanh thu 12 tỷ/năm

Nhà khoa học lai tạo ra giống lúa đang được yêu thích bậc nhất miền Tây là Nhà khoa học của nhà nông 2025

Nhà nông
Nhà khoa học lai tạo ra giống lúa đang được yêu thích bậc nhất miền Tây là Nhà khoa học của nhà nông 2025

Khu vườn khổng lồ trên đặc khu của TP.HCM xuất hiện 5 con chim quý, là hoa hậu của các loài chim, có bộ lông đẹp mê

Nhà nông
Khu vườn khổng lồ trên đặc khu của TP.HCM xuất hiện 5 con chim quý, là hoa hậu của các loài chim, có bộ lông đẹp mê

Đọc thêm

Thù lao đóng phim không cao, vì sao 'Gia Cát Lượng' Đường Quốc Cường vẫn giàu có?
Đông Tây - Kim Cổ

Thù lao đóng phim không cao, vì sao "Gia Cát Lượng" Đường Quốc Cường vẫn giàu có?

Đông Tây - Kim Cổ

Đường Quốc Cường là diễn viên gạo cội có cuộc sống giàu có, sự nghiệp thành công nhất trong số các diễn viên "Tam quốc diễn nghĩa".

Từ vụ kẹo rau củ Kera: Sự nổi tiếng không đi kèm với đạo đức, rất cần một 'bàn tay sắt' để kiểm soát
Bạn đọc

Từ vụ kẹo rau củ Kera: Sự nổi tiếng không đi kèm với đạo đức, rất cần một "bàn tay sắt" để kiểm soát

Bạn đọc

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng". Vụ việc này làm nổi bật mối nguy hiểm khi sự nổi tiếng không đi kèm với đạo đức. Để ngăn chặn các hành vi lừa dối người tiêu dùng, cần có chế tài mạnh, kiểm soát hiệu quả hành vi của các KOL.

Ngôi nhà Huế với hai khoảng đệm xanh cùng những giải pháp đón sáng độc đáo
Nhà đất

Ngôi nhà Huế với hai khoảng đệm xanh cùng những giải pháp đón sáng độc đáo

Nhà đất

Ngôi nhà Huế rộng 300 m2 gây ấn tượng với hai khoảng đệm xanh trước và sau, vừa giải quyết vấn đề thông gió, lấy sáng trong khu dân cư đông đúc, vừa mang lại không gian sống mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.

Vốn đầu tư FDI mới đổ về “siêu đô thị” cao thứ 2 cả nước
Chuyển động Sài Gòn

Vốn đầu tư FDI mới đổ về “siêu đô thị” cao thứ 2 cả nước

Chuyển động Sài Gòn

Trong 8 tháng đầu năm nay, TP.HCM đứng nhì cả nước về thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) mới từ nước ngoài, vượt hơn 1,3 tỷ USD

Bộ Xây dựng ra chỉ thị nóng về việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ
Nhà đất

Bộ Xây dựng ra chỉ thị nóng về việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ

Nhà đất

Sau vụ hỏa hoạn tại bãi giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ra chỉ thị yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời bãi xe khỏi hành lang hạ tầng đường bộ trước 30/10.

Chuyên gia Việt Nam đầu tiên sang Cuba trồng lúa: Vỡ òa hạnh phúc khi Cuba chính thức công nhận 5 giống lúa
Nhà nông

Chuyên gia Việt Nam đầu tiên sang Cuba trồng lúa: Vỡ òa hạnh phúc khi Cuba chính thức công nhận 5 giống lúa

Nhà nông

“Mới đây, khi đang đi thăm điểm trình diễn ở tỉnh Pinar del Rio, chúng tôi nhận được tin Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp Cuba chính thức công nhận 5 giống lúa Việt Nam, trong đó có 4 giống lúa thuần của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và 1 giống lúa lai do doanh nghiệp mang sang. Cả đoàn đã vỡ òa hạnh phúc. Bởi đây là thành quả của hơn 20 năm kiên trì đưa giống lúa Việt sang Cuba, nơi cách nửa vòng trái đất"...

Đôi điều cần biết về ngoại binh Bồ Đào Nha cao 1m80 của Becamex TP.HCM
Thể thao

Đôi điều cần biết về ngoại binh Bồ Đào Nha cao 1m80 của Becamex TP.HCM

Thể thao

Trước thềm V.League 2025/2026, Becamex TP.HCM đã chiêu mộ tiền vệ Hugo Alves nhằm bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa.

Nườm nượp người trải nghiệm du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, săn tour ưu đãi ngay tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Nườm nượp người trải nghiệm du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, săn tour ưu đãi ngay tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nườm nượp người đổ về Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM để trải nghiệm du lịch, văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á. Nhiều tour quốc tế cũng giảm giá sâu, khuyến mãi lớn cho người dân và du khách.

Bật mí loạt ngôi chùa linh thiêng cầu sức khỏe, ai ghé cũng truyền tai nhau ở Việt Nam
Xã hội

Bật mí loạt ngôi chùa linh thiêng cầu sức khỏe, ai ghé cũng truyền tai nhau ở Việt Nam

Xã hội

Muốn cầu sức khỏe, bình an và may mắn, các tín đồ tâm linh đừng bỏ lỡ hành trình khám phá những ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng khắp Việt Nam này.

Nga có động thái điều chuyển quân lớn chưa từng thấy cho trận chiến quyết định ở Donbass
Thế giới

Nga có động thái điều chuyển quân lớn chưa từng thấy cho trận chiến quyết định ở Donbass

Thế giới

Nga đang tập trung lực lượng cho một trận chiến được cho là “quyết định” tại vùng Donetsk, với quy mô điều quân lớn nhất kể từ sau những trận đánh quanh Kiev năm 2022. Trong khi đó, quân đội Ukraine tăng cường phản công và tấn công radar ở vùng Rostov (Nga), song áp lực trên chiến trường ngày càng gia tăng, theo Uawire.

Công an vào cuộc vụ ẩu đả liên quan đến nghệ sĩ, YouTuber
Chuyển động Sài Gòn

Công an vào cuộc vụ ẩu đả liên quan đến nghệ sĩ, YouTuber

Chuyển động Sài Gòn

Nghi do mâu thuẫn trong bữa tiệc ăn uống, nhóm người xảy ra ẩu đả tại một cơ sở kinh doanh ẩm thực, trong đó có nghệ sĩ, YouTuber.

Chương trình giảm nghèo bền vững ở TP.HCM vẫn tiếp tục, không gián đoạn
Chuyển động Sài Gòn

Chương trình giảm nghèo bền vững ở TP.HCM vẫn tiếp tục, không gián đoạn

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu: Về chương trình giảm nghèo, thống nhất tiếp tục áp dụng chuẩn giảm nghèo cũ đã ban hành tại 3 khu vực cho đến hết năm 2025.

Một 'giao kèo' lạ đã giữ yên rừng suốt nhiều năm - bí mật sau những cánh rừng già không còn sợ lâm tặc ở Gia Lai
Nhà nông

Một "giao kèo" lạ đã giữ yên rừng suốt nhiều năm - bí mật sau những cánh rừng già không còn sợ lâm tặc ở Gia Lai

Nhà nông

Gần 10.346 ha rừng tự nhiên, trong đó có nhiều cánh rừng giàu trù phú với những cây dổi, chò, dầu, re hương, cốc đá… đã được gìn giữ an toàn suốt nhiều năm qua. Để làm được điều đó, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn không chỉ dựa vào lực lượng bảo vệ chuyên trách, mà còn nhờ vào những “lá chắn xanh” mang tên cộng đồng người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn làm Phó Bí thư và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn làm Phó Bí thư và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
5

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn vừa được Ban Bí thư điều động chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, quyết định vừa được công bố tại TP Đà Nẵng vào chiều nay (6/9).

Vụ án mất tích trên cao tốc ám ảnh nước Pháp
Đông Tây - Kim Cổ

Vụ án mất tích trên cao tốc ám ảnh nước Pháp

Đông Tây - Kim Cổ

Suốt gần 4 thập kỷ, bóng tối bao trùm cao tốc A6 của nước Pháp, nơi hàng chục thiếu nữ và phụ nữ trẻ lần lượt biến mất hoặc bị sát hại, tạo nên nỗi ám ảnh đối với cộng đồng, phía sau là chuỗi sai lầm tư pháp, trong đó có quyết định tiêu hủy tang chứng của tòa án.

Bệnh nhân đã tử vong, giấy ra viện vẫn ghi 'về nghỉ dưỡng': Bệnh viện ĐHYD TP.HCM nói gì?
Bạn đọc

Bệnh nhân đã tử vong, giấy ra viện vẫn ghi "về nghỉ dưỡng": Bệnh viện ĐHYD TP.HCM nói gì?

Bạn đọc

Bệnh nhân Hồ Thị Hai đã tử vong, nhưng giấy ra viện của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vẫn ghi "nghỉ dưỡng bệnh" sau 5 ngày xuất viện. Trước phản ứng gay gắt từ gia đình, phía Bệnh viện tiếp tục lên tiếng phản hồi.

Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam bất ngờ thôi việc ở VTV là con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng
Văn hóa - Giải trí

Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam bất ngờ thôi việc ở VTV là con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Khải Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) – đã chính thức nghỉ việc sau 25 năm cống hiến.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Tin tức

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
8

Tin tức

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, quyết định được công bố vào ngày chiều nay 6/9.

HLV Kim Sang-sik lên tiếng về việc ĐT Việt Nam thua đậm Thép xanh Nam Định
Thể thao

HLV Kim Sang-sik lên tiếng về việc ĐT Việt Nam thua đậm Thép xanh Nam Định

Thể thao

Sau trận thua Thép xanh Nam Định, HLV Kim Sang-sik thừa nhận ông phải sớm làm gì đó để cải thiện cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

'Không phải là nô lệ': Người Ukraine nổi giận biểu tình phản đối hình phạt khắc nghiệt hơn với binh lính
Thế giới

'Không phải là nô lệ': Người Ukraine nổi giận biểu tình phản đối hình phạt khắc nghiệt hơn với binh lính

Thế giới

Tối 5/9, hàng trăm người biểu tình tập trung tại Quảng trường Độc lập (Maidan) ở thủ đô Kiev hô vang nhiều khẩu hiệu như "Phụng sự không phải là nô lệ", "Đàn áp không phải là kỷ luật" để phản đối dự luật vừa được Quốc hội Ukraine thông qua lần đầu, nhằm tăng hình phạt hình sự đối với quân nhân vi phạm kỷ luật.

Quay phim Lê Bảo Hân: Từ cú máy 'tỷ đồng' trong 'Bố già' đến đại lễ A80
Văn hóa - Giải trí

Quay phim Lê Bảo Hân: Từ cú máy "tỷ đồng" trong "Bố già" đến đại lễ A80

Văn hóa - Giải trí

Người đứng sau những khung hình trực tiếp tại Lễ diễu binh A80 quay phim Lê Bảo Hân chính là tác giả cú máy one shot ‘tỷ đồng’ trong "Bố già" (2021).

Toàn quyền Australia thăm cấp nhà nước tới Việt Nam: Nêu bật sự tin cậy, sâu sắc trong quan hệ song phương
Thế giới

Toàn quyền Australia thăm cấp nhà nước tới Việt Nam: Nêu bật sự tin cậy, sâu sắc trong quan hệ song phương

Thế giới

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025.

Độ Mixi bị Sao nhập ngũ gỡ hình ảnh giữa ồn ào hút shisha
Văn hóa - Giải trí

Độ Mixi bị Sao nhập ngũ gỡ hình ảnh giữa ồn ào hút shisha

Văn hóa - Giải trí

Độ Mixi bị gỡ hình ảnh khỏi Sao nhập ngũ sau ồn ào hút shisha, gây xôn xao cộng đồng mạng và dấy lên nhiều tranh cãi.

Xôn xao trường học công khai học sinh khuyết tật, nhà nghèo, bố mẹ bỏ nhau, chuyên gia nói: 'Đau hơn cả thiếu vật chất'
Xã hội

Xôn xao trường học công khai học sinh khuyết tật, nhà nghèo, bố mẹ bỏ nhau, chuyên gia nói: "Đau hơn cả thiếu vật chất"

Xã hội

Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được giáo viên công khai trước toàn trường đang là chủ đề gây xôn xao dư luận.

Giá vàng cuối tuần bốc đầu vượt 135 triệu đồng, người có tiền cũng khó mua được vàng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng cuối tuần bốc đầu vượt 135 triệu đồng, người có tiền cũng khó mua được vàng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 6/9 tiếp tục lập kỷ lục mới khi bán ra đến 135,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều người có tiền vẫn khó mua được.

Trong bữa cơm họp mặt gia đình, bố mẹ chồng bất ngờ tuyên bố di chúc, trong đó có 2 điều không ai ngờ tới
Gia đình

Trong bữa cơm họp mặt gia đình, bố mẹ chồng bất ngờ tuyên bố di chúc, trong đó có 2 điều không ai ngờ tới

Gia đình

Tôi thấy tim mình đập mạnh, một phần tò mò, một phần lo lắng vì tôi hiểu rõ, ở đời không gì dễ gây sóng gió bằng chuyện tiền bạc, đất cát.

Những mâm cỗ cúng rằm tháng 7 'đẹp như bày triển lãm' của các chị đảm
Xã hội

Những mâm cỗ cúng rằm tháng 7 "đẹp như bày triển lãm" của các chị đảm

Xã hội

Mâm cỗ rằm tháng 7 dâng lên bàn thờ không chỉ là món ăn, mà còn là sự hội tụ của tâm linh và truyền thống, gửi gắm lòng hiếu nghĩa và tình yêu thương gia đình. Với dịp ý nghĩa này, nhiều chị đảm đã chuẩn bị những mâm cỗ khiến cộng đồng không khỏi ngỡ ngàng.

Hậu trường chưa bao giờ kể về những thước phim “đẹp lịm tim” ở màn diễu binh trên biển của Hải quân Việt Nam tại A80
Văn hóa - Giải trí

Hậu trường chưa bao giờ kể về những thước phim “đẹp lịm tim” ở màn diễu binh trên biển của Hải quân Việt Nam tại A80

Văn hóa - Giải trí

Để có được những thước phim "đẹp lịm tim" về màn diễu binh trên biển của Hải quân Việt Nam tại đại lễ A80, ê-kíp VFC đã phải đối diện với rất nhiều thử thách.

Nỗ lực vượt khó tại các xã miền núi phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xóa nhà tạm vượt kế hoạch
Media

Nỗ lực vượt khó tại các xã miền núi phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xóa nhà tạm vượt kế hoạch

Media

Ở những xã miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một chủ trương lớn mà còn là một hành trình nhiều gian nan, gắn liền với cuộc sống của hàng nghìn hộ dân nghèo. Từ những triền núi cheo leo, từ những bản làng xa xôi cách trở, nơi khó khăn chồng chất khó khăn, chính quyền và người dân nơi đây đã cùng nhau viết tiếp câu chuyện vượt khó đầy nghị lực.

3,1 triệu tỷ đồng bơm vào nền kinh tế và ba điểm đến của dòng vốn ngân hàng
Kinh tế

3,1 triệu tỷ đồng bơm vào nền kinh tế và ba điểm đến của dòng vốn ngân hàng

Kinh tế

Với tín dụng 8 tháng đầu năm đã tăng 19%, khả năng đạt 18–20%, tương đường 3,1 triệu tỷ đồng bơm vào nền kinh tế cho cả năm được đánh giá là "trong tầm tay". Theo phân tích, trong những tháng cuối năm vốn ngân hàng sẽ ưu tiên chảy mạnh vào sản xuất – chế biến, xuất khẩu, thương mại và tiêu dùng nội địa, thay vì bất động sản hay chứng khoán.

Tin đọc nhiều

1

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

2

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

3

"Còn vài tuần nữa": Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

'Còn vài tuần nữa': Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

4

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm

5

Ngân hàng Nhà nước thông tin "nóng" về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

Ngân hàng Nhà nước thông tin 'nóng' về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội