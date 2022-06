Thông qua chiến dịch, Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội mong muốn có thể phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ vì an ninh Thủ đô, góp phần bồi dưỡng các đoàn viên thanh niên về chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư thế tác phong, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của CATP.