Ngày 24/07/2025, tại Thái Lan, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Best Trade Finance and Supply Chain Finance Bank in Vietnam” (Ngân hàng Tài trợ thương mại và Tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam”. Đây là lần thứ 2 liên tiếp BIDV được trao giải thưởng này, là sự khẳng định uy tín, năng lực đổi mới và hiệu quả vượt trội của các sản phẩm, giải pháp của BIDV trong lĩnh vực này.