The Matrix One Premium biểu tượng đẳng cấp vượt thời gian

Tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới

Trong một xã hội biến chuyển không ngừng, khi mà người ta ngày càng hướng đến các giá trị mang tính bền vững, thị trường nhà ở tại Thủ đô cũng dần tiến hoá và xuất hiện những căn hộ mà ở đó, chủ nhân sở hữu có được cho mình niềm tự hào tinh tế, khẳng định đẳng cấp thương gia với giá trị mang tính trường tồn.

Trong một cuộc trò chuyện cùng người viết, TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đã tiến hoá đến một giai đoạn mới. Theo đó, một sản phẩm bất động sản cao cấp không chỉ gắn với yếu tố vị trí như trước, mà ở đó mối quan hệ mật thiết giữa giá trị hữu hình và vô hình sẽ bổ trợ cho nhau.

Tiến sĩ Nghĩa cho rằng, sản phẩm nhóm này không chỉ giúp nâng tầm cho chủ sở hữu, mà còn góp phần làm gia tăng giá trị cho dự án, cũng như kiến tạo nên không gian sống chuẩn mực, bền vững.

Theo thời gian, gu lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu đã có nhiều thay đổi. Trong đó, rõ rệt nhất là sự chuyển hoá thành những bất động sản mang tính giới hạn, đậm chất riêng tư nhưng vẫn đảm bảo thuận tiện đi lại và tôn vinh vị thế chủ nhân. Nói cách khác, người ta đang hướng đến nhiều hơn các bất động sản đề cao giá trị sống.

Trên thực tế, bất động sản lọt vào mắt xanh của giới thượng lưu không chỉ được xem như một loại tài sản mà còn là thước đo thể hiện đẳng cấp của chủ nhân. Với các nhà phát triển dự án, nắm bắt được thị hiếu của nhóm khách hàng này, kiến tạo nên các sản phẩm với nhiều điểm chạm và sự đồng điệu sẽ đảm bảo cho thành công về mặt đường dài.

Trong số ít các dự án cao cấp đang được công bố trên thị trường, The Matrix One Premium của MIK Group đang đặc biệt thu hút được nhiều sự chú ý của giới quan sát, nhà đầu tư.

The Matrix One Premium dự án mới ra mắt của MIK Group tại tâm điểm phía Tây Hà Nội.

The Matrix One Premium có quy mô 2 tòa tháp căn hộ cao 44 tầng và 37 tầng, với 990 căn hộ thượng lưu đa dạng diện tích, từ studio, 2 phòng ngủ đến 4 phòng ngủ, cùng các căn duplex và penthouse hạng sang. Dự án toạ lạc ngay tại ngã tư đường Mễ Trì - Lê Quang Đạo (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), kế cạnh công viên hồ cảnh quan rộng 14ha và khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, kết nối thuận tiện với hệ thống tiện ích của khu vực: trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,… Chỉ riêng yếu tố vị trí, tính độc tôn, trường tồn và duy nhất đã là lời khẳng định cho đẳng cấp vượt thời gian của dự án.

Biểu tượng trường tồn

Khác với các dự án thông thường, The Matrix One Premium là một sự nâng tầm, từ tài sản thành biểu tượng, là một biểu hiện mới nhất cho tư duy đầu tư dài hạn trong giai đoạn dịch chuyển kinh tế hiện nay. Đặc biệt, The Matrix One Premium là biểu tượng đẳng cấp vượt thời gian với 8 bộ giá trị timeluxe, gồm: Timeless Location: Vị trí vượt thời gian; Iconic Architecture: Kiến trúc mang tính biểu tượng; Multi-level Amenity Complex: Khu phức hợp tiện ích nhiều tầng; Elegent Design: Thiết kế thanh lịch; Lavish Standard: Tiêu chuẩn xa hoa; Ultimate Hospitality: Sự hiếu khách tối thượng; Exceptional Community: Cộng đồng đặc biệt; Elite Privileges: Đặc quyền dành cho giới thượng lưu.

Ở The Matrix One Premium, các giá trị vô hình chính là trong bộ giá trị timeluxe chính là những yếu tố giúp nâng tầm dự án, để dự án thực sự trở thành một biểu tượng sống thượng lưu mới, đề cao tính trải nghiệm, văn hoá, cũng như nâng cao vị thế các chủ nhân.

The Matrix One Premium nằm trong bộ sưu tập danh giá The Matrix của chủ đầu tư, cũng thuộc phân khúc Landmark - là dòng sản phẩm cao cấp nhất của MIK Group, hoàn toàn khác biệt các sản phẩm trước đó, bởi đây là sản phẩm do MIK Group kiến tạo và phát triển, với tất cả những gì tinh tuý nhất.

Tại The Matrix One Premium, đẳng cấp không chỉ thể hiện ở vật chất đơn thuần, tính thượng lưu không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà biểu tượng đích thực chính từ việc mỗi chủ nhân căn hộ sẽ có được những trải nghiệm sống vượt thời gian, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều là kiệt tác.

The Matrix One Premium hướng đến giá trị sống vượt thời gian cho chủ nhân tinh hoa.

Nhận xét về dự án, Tiến sĩ Nghĩa cho rằng, The Matrix One Premium đi theo xu hướng rất đúng, cũng là xu hướng của thế giới nói chung là phát triển sản phẩm dành cho giới trung lưu và người giàu. Bởi trên thực tế, bất động sản cao cấp vẫn là kênh tích sản an toàn, bền vững trong bối cảnh nền kinh tế dịch chuyển và có nhiều biến động. Tư duy của giới thượng lưu hiện đại không dừng lại ở việc “mua để sinh lời”, mà là “sở hữu thứ mang lại giá trị cả về vật chất và tinh thần”.

Cũng theo ông Nghĩa, từ lâu, trên thế giới, tầng lớp thượng lưu có xu hướng đầu tư vào bất động sản cao cấp không chỉ để sử dụng mà còn để truyền lại cho thế hệ sau – như một dấu ấn cá nhân và một di sản giá trị lâu dài. Còn tại Việt Nam, xu hướng này đang hình thành rõ nét hơn: người giàu không chỉ đầu tư vào bất động sản “để bán” mà còn để “để lại” – chọn nơi có bản sắc riêng, mang lại cảm xúc sống, và gắn liền với hình ảnh cá nhân.