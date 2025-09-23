Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Kinh tế
Thứ ba, ngày 23/09/2025 14:46 GMT+7

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM

+ aA -
Khánh An Thứ ba, ngày 23/09/2025 14:46 GMT+7
Trong bối cảnh TP.HCM đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ kinh tế trong nước và khu vực, thành công của The Privé vừa qua cho thấy xu hướng lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tháng 8/2025, The Privé đã ghi dấu kỷ lục khi toàn bộ 1.027 căn hộ giai đoạn 1 được đặt mua chỉ trong 72 giờ

Tiếp nối thành công đó, ngày 23/9, Tập đoàn Đất Xanh tổ chức sự kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn 2 sớm hơn kế hoạch, quy tụ hơn 3.000 đại sứ kinh doanh tại TP.HCM. Với số lượng sản phẩm giới hạn cùng tiêu chuẩn phát triển nâng tầm, giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức nóng trên thị trường căn hộ hạng sang.

Sự kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn 2 The Privé được tổ chức tại trung tâm hội nghị sang trọng tại TP.HCM

Vinh danh đại sứ kinh doanh xuất sắc sau kỷ lục bán hàng giai đoạn 1

Thành công vừa qua không chỉ phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm nhà ở cao cấp tại trung tâm TP.HCM, mà còn khẳng định uy tín và năng lực triển khai dự án của Tập đoàn Đất Xanh. Đồng hành cùng dấu ấn ấy là đội ngũ kinh doanh gần 100 đại lý phân phối lớn trên toàn quốc – những người đã trực tiếp lan tỏa giá trị và đưa The Privé đến gần hơn với khách hàng. Tại sự kiện, chủ đầu tư đã vinh danh các đơn vị và cá nhân xuất sắc, như một sự ghi nhận đối với nỗ lực và đóng góp bền bỉ của các đối tác trong thời gian qua.

Chia sẻ sau thành công của giai đoạn 1, nhiều đơn vị phân phối và cá nhân được vinh danh bày tỏ sự phấn khởi, đồng thời tin tưởng giai đoạn 2 sẽ nhanh chóng ghi nhận kết quả khả quan. Một đại diện cho biết: “Càng tìm hiểu về The Privé, chúng tôi càng cảm nhận rõ những điểm khác biệt – từ vị trí, mức độ đầu tư đến sức hút thị trường và sự quan tâm của khách hàng. Đây chính là nền tảng để đội ngũ tự tin giới thiệu dự án đến khách hàng”.

Tập đoàn Đất Xanh vinh danh các đại sứ kinh doanh xuất sắc – những đối tác đã đồng hành trong hành trình của giai đoạn 1 dự án The Privé.

The Ultimate Show – Unveil the World-Class Beauty

Với chủ đề "The Ultimate Show – Unveil the World-Class Beauty", sự kiện kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn 2 là nơi Tập đoàn Đất Xanh giới thiệu phân khu tiếp theo của dự án - cụm tháp 9, 10, 11 cùng nhiều ưu điểm nổi bật. Với ba mặt hướng sông, mỗi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, không gian thoáng mát và bầu không khí trong lành. Đây cũng là phân khu sở hữu tổ hợp tiện ích thể thao, giải trí đa dạng nhất tại dự án, bao gồm hồ bơi, phòng golf 3D, bóng bàn, billiard & bi lắc, phòng gym hướng hồ, sân thể thao đa năng, karaoke & chiếu phim, thư viện...

Nổi bật, Jewel Tower – Tháp 12 được giới thiệu như biểu tượng sống tinh hoa của The Privé. Với lợi thế bốn mặt hướng sông, tòa tháp mở ra trải nghiệm sống khác biệt cho cộng đồng cư dân. Tiêu chuẩn bàn giao ở giai đoạn này cũng được nâng cấp với sự tham gia của các thương hiệu quốc tế, nhằm bảo đảm từng chi tiết đều đạt chuẩn quốc tế, thể hiện cam kết không ngừng nâng tầm chất lượng của chủ đầu tư.

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh, The Privé là minh chứng cho tâm huyết của Đất Xanh nhằm kiến tạo chốn an cư chuẩn quốc tế giữa trung tâm TP.HCM

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh nhấn mạnh: “The Privé không chỉ là một dự án bất động sản, mà là chốn an cư lý tưởng, kiến tạo không gian sống toàn diện ngay trung tâm mới của TP.HCM. Thành công của giai đoạn mở bán trước là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dự án, đồng thời phản ánh niềm tin khách hàng dành cho Đất Xanh. Với tầm nhìn chiến lược, chúng tôi mong muốn mang đến cho cư dân môi trường sống đẳng cấp quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa đảm bảo giá trị bền vững lâu dài”.

Chia sẻ về sức nóng của sự kiện, đại diện một đơn vị phân phối cho biết: “Ngay khi có thông tin về giai đoạn 2, số lượng khách hàng đăng ký giữ chỗ đã vượt xa dự kiến. Cá biệt, nhiều khách hàng từng tham gia giai đoạn 1 tiếp tục quay lại, tìm kiếm sản phẩm phù hợp cho các thành viên trong gia đình hay người thân, cho thấy The Privé thực sự chạm đúng nhu cầu an cư”.

The Privé – biểu tượng mới của chuẩn sống thượng lưu

Theo định hướng phát triển, khu Đông TP.HCM sẽ trở thành trung tâm sáng tạo, tài chính và dịch vụ cao cấp, với Thủ Thiêm giữ vai trò hạt nhân qua sự hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Khi hoàn thiện, nơi đây sẽ quy tụ các tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng, quỹ tài chính cùng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế – thương mại sôi động. Điều này đồng thời tạo lực hút lớn về nhu cầu an cư cho đội ngũ doanh nhân, trí thức, quản lý cấp cao và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Tiện ích phong phú, chất lượng bàn giao đẳng cấp, cụm tháp 9–12 The Privé được đánh giá là điểm đến an cư lý tưởng tại trung tâm TP.HCM

Không chỉ quan tâm đến việc sở hữu một căn hộ ở vị trí trung tâm, ngày nay, nhóm khách hàng này còn đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sống: không gian riêng tư, hệ thống tiện ích toàn diện và giá trị bền vững theo thời gian. Đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó, nhờ vậy The Privé nhanh chóng trở thành lựa chọn tiêu biểu trong phân khúc hạng sang.

Điểm nhấn của The Privé chính là hệ thống 99+ tiện ích nội khu được phát triển theo phong cách resort hạng sang, bố trí khoa học và thuận tiện. Chỉ với vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận toàn bộ dịch vụ, từ chăm sóc sức khỏe đến giải trí, thư giãn, tạo cảm giác “sống tại nhà nhưng tận hưởng như nghỉ dưỡng”.

Với vị trí trung tâm Nam Rạch Chiếc – liền kề Thủ Thiêm, hệ tiện ích chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp, dự án đang dần trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống thượng lưu tại TP.HCM.

Đặc biệt, việc The Privé được cấp phép bán cho người nước ngoài đã khẳng định tính pháp lý cũng như sức hút mang tầm quốc tế, thu hút sự quan tâm không chỉ từ khách hàng trong nước mà còn từ nhóm khách hàng nước ngoài cũng như cộng đồng cư dân toàn cầu.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn

Tham khảo thêm

Giá bất động sản phía Nam thấp hơn phía Bắc khiến nhà đầu tư chuyển hướng

Giá bất động sản phía Nam thấp hơn phía Bắc khiến nhà đầu tư chuyển hướng

Cơ hội cho bất động sản công nghiệp khi làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Cơ hội cho bất động sản công nghiệp khi làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tập đoàn Sơn Hải vượt 3 liên danh, thắng thầu gói cao tốc nghìn tỷ Hoà Bình - Mộc Châu

Do giá dự thầu của Tập đoàn Sơn Hải chỉ bằng 70,2% giá dự toán, Tổ chuyên gia đã đề nghị nhà thầu giải thích, làm rõ tính khả thi khi thực hiện dự án.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư giải ngân đầu tư công thấp

Kinh tế
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư giải ngân đầu tư công thấp

Mỹ quyết áp thuế chip bán dẫn 100%: Cơn địa chấn toàn cầu, cơ hội nào cho Việt Nam?

Thị trường
Mỹ quyết áp thuế chip bán dẫn 100%: Cơn địa chấn toàn cầu, cơ hội nào cho Việt Nam?

GS Hoàng Văn Cường: Lo nhất lúc này là dòng tiền chảy vào bất động sản cao cấp

Kinh tế
GS Hoàng Văn Cường: Lo nhất lúc này là dòng tiền chảy vào bất động sản cao cấp

Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?

Đọc thêm

Bộ trưởng Thể thao Malaysia: “Tôi vô cùng tức giận về quyết định của FIFA'
Thể thao

Bộ trưởng Thể thao Malaysia: “Tôi vô cùng tức giận về quyết định của FIFA"

Thể thao

Bóng đá Malaysia tiếp tục rung chuyển sau khi FIFA tuyên án phạt nặng đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Cần đổi tư mới y tế từ điều trị sang dự phòng
Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Cần đổi tư mới y tế từ điều trị sang dự phòng

Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: "Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân phải là nền tảng, là ưu tiên hàng đầu trong mọi chiến lược phát triển, và chúng ta phải đổi mới tư duy y tế từ điều trị sang dự phòng".

Người phụ nữ 42 tuổi thuê biển quảng cáo để... tìm chồng
Xã hội

Người phụ nữ 42 tuổi thuê biển quảng cáo để... tìm chồng

Xã hội

Ở tuổi 42, Lisa Catalano sẵn sàng làm mọi cách để tìm được người đàn ông của đời mình, thậm chí bỏ ra một khoản tiền đáng kể để quảng bá bản thân bên đường.

Trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của thanh niên ở TP.HCM thu triệu USD mỗi năm
Chuyển động Sài Gòn

Trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của thanh niên ở TP.HCM thu triệu USD mỗi năm

Chuyển động Sài Gòn

Có hơn chục năm trời tôi lại mới có dịp ghé thăm trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của anh Lê Hữu Thiện ở xã Củ Chi, TP.HCM. Gian bếp, phòng ngủ của ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp của anh ngày nào giờ trở thành các hồ nuôi cá kiểng xuất khẩu với hơn 100 loài cá khác nhau.

Gần 2.000 vận động viên tham gia “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức
Doanh nghiệp

Gần 2.000 vận động viên tham gia “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức

Doanh nghiệp

Giải chạy thường niên “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra thành công trên cung đường ven Hồ Tây (Hà Nội), thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia, trong đó có 330 vận động viên khiếm thị.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) chỉ còn cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 10 BUALOI sẽ tiếp tục mạnh lên, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

HDBank tiên phong đồng hành cùng ngành y tế triển khai bệnh án điện tử
Kinh tế

HDBank tiên phong đồng hành cùng ngành y tế triển khai bệnh án điện tử

Kinh tế

Ngày 25/9, HDBank phối hợp cùng Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng, thực hiện theo Chỉ thị số 07 ngày 14/03/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 13/2025/TT-BYT ngày 6/6/2025 của Bộ Y tế.

Loại hạt trắng trơn như ngọc, giòn tan như cơm dừa, giúp đẹp da, ngừa lão hóa, đem rim lên thơm dẻo bùi béo
Gia đình

Loại hạt trắng trơn như ngọc, giòn tan như cơm dừa, giúp đẹp da, ngừa lão hóa, đem rim lên thơm dẻo bùi béo

Gia đình

Loại hạt này không chỉ nổi tiếng với hương vị ngọt dịu, giòn sần sật mà còn là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, ngon miệng.

Đà Lạt ngập: Người dân chỉ ra 'thủ phạm' là suối bị thu hẹp và nhà kính
Video

Đà Lạt ngập: Người dân chỉ ra "thủ phạm" là suối bị thu hẹp và nhà kính

Video

Tình trạng ngập lụt, vốn xa lạ với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nay đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sau những trận mưa lớn. Theo người dân địa phương, nguyên nhân chính đến từ việc các dòng suối bị thu hẹp, bê tông hóa và sự bùng nổ nhà kính. Hậu quả là nhiều gia đình, hộ kinh doanh bị thiệt hại nặng nề về tài sản và phải sống trong lo âu, thậm chí phải tự bỏ tiền tỷ để xây kè chống ngập.

Danh tướng Hoàng Kế Viêm dũng cảm, mưu trí chống quân Pháp như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Danh tướng Hoàng Kế Viêm dũng cảm, mưu trí chống quân Pháp như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

“Hoàng Tá Viêm là một kẻ thù không thể tiêu diệt và không thể chế ngự; là một trong những kẻ thù quyết tử nhất của chúng ta...” - đó là lời nhận xét của trú sứ Pháp ở Trung Kỳ về tướng quân Hoàng Kế Viêm trong báo cáo gửi toàn quyền Đông Dương.

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa bổ sung một số dự án nhà ở vào danh sách tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho hàng nghìn cư dân.

Giành 3 HCV, 2 HCB, Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam tỏa sáng
Video

Giành 3 HCV, 2 HCB, Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam tỏa sáng

Video

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam đã có một kỳ Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công rực rỡ khi giành được 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, trở thành một trong những đoàn có thành tích ấn tượng nhất.

Người nhân giống sâm Lai Châu, giúp nông dân thu hàng tỷ đồng/ha thành Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Nhà nông

Người nhân giống sâm Lai Châu, giúp nông dân thu hàng tỷ đồng/ha thành Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Nhà nông

Hàng chục năm gắn bó với cây sâm Lai Châu, TS.Phạm Quang Tuyến, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu, áp dụng thành công mô hình nhân giống cây dược liệu quý bằng công nghệ mới cho thu nhập hàng chục tỷ đồng/ha. Ông vừa được Hội đồng bình chọn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Tuyển thủ Serbia hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng có gì đáng chú ý?
Thể thao

Tuyển thủ Serbia hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng có gì đáng chú ý?

Thể thao

Tiền đạo Milan Makaric là tân binh của SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2025/26. Hiện chân sút 29 tuổi đang là thành viên ĐT Serbia.

Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine
Thế giới

Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine

Thế giới

Thông điệp của Donald Trump gửi tới châu Âu rằng họ phải tự lo cuộc chiến ở Ukraine đã gây chấn động khắp EU và các thủ đô châu Âu - theo báo Steigan của Na Uy.

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới
Tin tức

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Tin tức

Tuần qua (22-27/9), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Bộ Chính trị chỉ định hoặc bầu tại đại hội.

440 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí
Tin tức

440 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Tin tức

Sáng nay (28/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), với sự tham dự của 440 đại biểu đại diện cho trên 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tin tức

Sáng 28/9, tại Phú Thọ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khánh thành, thông xe cầu Phong Châu mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới.

Doanh nghiệp bất động sản “né” nhà giá rẻ vì chi phí đầu vào cao
Nhà đất

Doanh nghiệp bất động sản “né” nhà giá rẻ vì chi phí đầu vào cao

Nhà đất

Giá chung cư Hà Nội leo thang do tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư tăng mạnh và thủ tục kéo dài. Theo Cienco 5 Land, những rào cản này khiến doanh nghiệp ngại phát triển phân khúc nhà giá rẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La
Tin tức

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La

Tin tức

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky
Thế giới

Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trên mạng xã hội đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Hãy thôi đụng đến chúng tôi!”.

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir: “Toàn bộ FAM nên từ chức'
Thể thao

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir: “Toàn bộ FAM nên từ chức"

Thể thao

Bóng đá Malaysia đang rơi vào hoàn cảnh ảm đạm chưa từng thấy, sau khi FIFA ra án phạt đình chỉ bảy tuyển thủ quốc gia trong vòng 12 tháng và buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp phạt lớn vì liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Ai được miễn, giảm phí khi tham quan theo quy định mới nhất?
Bạn đọc

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Ai được miễn, giảm phí khi tham quan theo quy định mới nhất?

Bạn đọc

Mức thu phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là 40.000 đồng/người/lượt. Tuy nhiên, trẻ em, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng và cựu chiến binh là những đối tượng được miễn phí tham quan. Đây là một trong những nội dung mới tại Thông tư 90/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Người phụ nữ rơi xuống giếng bỏ hoang, bị rắn vây quanh, bám thành giếng suốt 54 giờ
Xã hội

Người phụ nữ rơi xuống giếng bỏ hoang, bị rắn vây quanh, bám thành giếng suốt 54 giờ

Xã hội

Một người phụ nữ Trung Quốc vừa được giải cứu kỳ diệu sau khi rơi xuống một giếng bỏ hoang. Bà phải bám chặt vào thành giếng suốt 54 giờ, chống chọi với kiệt sức, muỗi dày đặc và cả rắn nước cắn.

Nông thôn Tây Bắc: Giới trí thức tỉnh Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Giới trí thức tỉnh Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Lào Cai thi đua yêu nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp. Cùng với các giới trong tỉnh, giới trí thức của tỉnh Lào Cai có nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ I của tỉnh.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Huế mất tích do bị nước cuốn trôi
Tin tức

Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Huế mất tích do bị nước cuốn trôi
9

Tin tức

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nguời phụ nữ mất tích do bị nước cuốn trôi ở TP.Huế.

Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”
Văn hóa - Giải trí

Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã tâm sự về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân sau 4 năm ly hôn chồng kém 8 tuổi là Phi Hùng.

Clip cây xanh bật gốc đè ô tô ở Đà Nẵng, 6 người mắc kẹt thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Clip cây xanh bật gốc đè ô tô ở Đà Nẵng, 6 người mắc kẹt thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Sáng 28/9, một sự cố hi hữu xảy ra tại ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khi một cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ đè lên chiếc ô tô chở 6 người.

“Thần đồng” HAGL lỡ hẹn trận đấu vòng 5 V.League 2025/2026 vì bận... đi học
Thể thao

“Thần đồng” HAGL lỡ hẹn trận đấu vòng 5 V.League 2025/2026 vì bận... đi học

Thể thao

Sau trận hòa PVF-CAND tại vòng 5 V.League 2025/2026, HLV Lê Quang Trãi của HAGL đã trả lời câu hỏi về tiền vệ Trần Gia Bảo, cũng như chia sẻ triết lý của đội bóng.

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn
Gia đình

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn

Gia đình

3 con giáp này hứa hẹn nhận được nhiều bất ngờ tốt lành vào tháng 10 này. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp đỡ, đường tài lộc rộng mở thênh thang.

Tin đọc nhiều

1

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

4

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

5

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt