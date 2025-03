Thêm một nghệ sĩ rút khỏi concert "Anh trai say hi"

Tối qua (13/3), Quang Trung đăng tải thông báo cho biết, anh không thể tham gia concert thứ 5 của Anh trai say hi. Nam ca sĩ viết: “Dù đã cố gắng sắp xếp, nhưng do lịch trình của tôi có từ trước, nên tôi rất tiếc và xin lỗi quý vị khán giả thật nhiều khi không thể có mặt trong đêm concert 5 của Anh trai say hi sắp tới”.



Ca sĩ Quang Trung. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt cũng xin lỗi khán giả do rút khỏi concert. Anh cho biết vừa gặp chấn thương nghiêm trọng, buộc phải tạm ngưng các hoạt động trình diễn hoặc vận động mạnh để hồi phục: "Mặc dù đã chủ động tạm ngưng gần như toàn bộ hoạt động trong tháng 3 để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình nhỏ, nhưng trước tình cảm chân thành của khán giả và ê-kíp sản xuất, tôi dự định vẫn sẽ sắp xếp thời gian tham gia trình diễn ở concert thứ 5 cùng các anh em, để được một lần nữa sống trong không khí tuyệt vời của Anh trai say hi Concert. Đáng tiếc, dự định này không thể thực hiện được" - anh viết.

Dưới bài đăng của các nghệ sĩ, nhiều bình luận tỏ ra tiếc nuối khi chương trình không thể quy tụ đầy đủ 30 anh tài. Người hâm mộ cũng gửi lời chúc sức khỏe tới Gin Tuấn Kiệt, mong anh sớm hồi phục và trở lại biểu diễn.

Anh trai say hi là concert của chương trình truyền hình thực tế cùng tên lên sóng vào năm 2024. Reality show quy tụ các nghệ sĩ Anh Tú (Voi Bản Đôn), Anh Tú Atus, Hieuthuhai, Wean, Công Dương, Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng, Quang Trung, Jsol, Đỗ Phú Qúi, Song Luân, Hùng Huỳnh, Gin Tuấn Kiệt, Quân AP, Nicky, Hải Đăng Doo, Tage, Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Negav, Captain, Hurrykng, Thái Ngân, Phạm Anh Duy, Issac, Đức Phúc, Vũ Thịnh, Rhyder, Erik.

Sau khi tạo được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, chương trình đã tổ chức 4 concert quy mô lớn tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút hàng chục ngàn khán giả tham dự.

Chia sẻ với Dân Việt, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh từng đánh giá cao những thành tích concert Anh trai say hi tạo dựng. Ông khẳng định: "Việc khán giả đón nhận sự kiện này cho thấy sự đầu tư bài bản vào chất lượng nội dung, từ dàn dựng sân khấu, âm nhạc đến trải nghiệm tổng thể sẽ tạo ra sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng.

Sự thành công của concert này không chỉ tạo ra cơ hội kinh tế cho ngành giải trí mà còn khẳng định rằng, văn hóa biểu diễn ở Việt Nam đang ngày càng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Nó cũng góp phần xây dựng niềm tin của khán giả trong nước vào giá trị của nghệ thuật nội địa, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh và sáng tạo hơn trong ngành công nghiệp văn hóa".