Thép toàn cầu lao đao vì dư cung, thị trường Việt Nam bất ngờ “lội ngược dòng”

Bức tranh ngành thép 2025: Dư cung toàn cầu, nội địa tăng trưởng nhờ đầu tư công

Tính đến tháng 9/2025, nguồn cung thép toàn cầu đạt 1,37 tỷ tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Trung Quốc ghi nhận mức giảm 2,9% do chính sách siết công suất và yêu cầu “xanh hóa” ngành thép. Dù vậy, OECD dự báo công suất toàn cầu có thể tăng thêm 165 triệu tấn trong giai đoạn 2025 - 2027, khiến nguy cơ dư cung tiếp tục đè nặng bối cảnh nhu cầu chỉ tăng khoảng 0,7%/năm đến 2030.

Áp lực dư cung khiến nhiều quốc gia mạnh tay với các biện pháp phòng vệ thương mại. Mỹ áp thuế nhập khẩu thép tới 50% theo Section 232; châu Âu duy trì thuế ngoài hạn ngạch ở mức tương tự; trong khi Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Canada mở rộng điều tra chống bán phá giá. Ngược lại, Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung vào sản phẩm thép giá trị gia tăng cao để “né” hàng rào thuế.

Ngành thép toàn cầu năm 2025 cho đến nay chứng kiến một bức tranh trái ngược rõ rệt, khi thị trường quốc tế vẫn đối mặt với tình trạng dư cung kéo dài, trong khi thị trường trong nước có sự hồi phục mạnh mẽ nhờ vào các yếu tố hỗ trợ nội tại.

Trái ngược xu hướng toàn cầu, thị trường thép Việt Nam ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Lũy kế 9 tháng, tiêu thụ thép nội địa đạt hơn 19,5 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ giải ngân đầu tư công đạt khoảng 440.000 tỷ đồng - mức cao kỷ lục, tăng 43% so với năm trước, cùng sự phục hồi của thị trường bất động sản. Nhiều dự án đủ điều kiện mở bán trở lại kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép, tăng mạnh.

Tuy nhiên, xuất khẩu thép của Việt Nam lại lao dốc. 9 tháng đầu năm, kim ngạch chỉ còn 5,17 tỷ USD, giảm hơn 28%. Xuất khẩu sang Mỹ giảm tới 62% vì thuế chống bán phá giá cao, trong khi thép cán nóng vào châu Âu bị áp thuế 12,1%. Trước sức ép này, nhiều doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường Mỹ và xoay trục sang ASEAN.

Giá thép trong nước vững giá.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 tăng 5 Nhân dân tệ, lên mức 3.118 Nhân dân tệ/tấn.



Giá quặng sắt kỳ hạn biến động mạnh khi các nhà đầu tư cân nhắc nhu cầu ngắn hạn giảm sút tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, và triển vọng nguồn cung tăng lên so với khả năng các nhà sản xuất thép tái dự trữ.



Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,26% lên 772,5 nhân dân tệ (108,45 USD)/tấn.



Các nhà phân tích tại công ty môi giới Jinyuan Futures cho biết trong một báo cáo, một số nhà sản xuất thép đã tăng cường bảo trì thiết bị trong bối cảnh biên lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, thị trường đã phần nào chấp nhận được những kỳ vọng tiêu cực, dẫn đến việc định giá được phục hồi phần nào.



Giá thép cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng các nhà máy thép Trung Quốc có thể bắt đầu bổ sung hàng hóa vận chuyển bằng đường biển để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2.