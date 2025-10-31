Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 6/2026 tăng 14 Nhân dân tệ, lên mức 3.204 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng phiên thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hai tuần, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giữ xu hướng tăng nhờ các biện pháp thu hẹp sản xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hàn Quốc với các cuộc họp quan trọng dự kiến diễn ra với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kỳ vọng sẽ giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh về việc hạn chế xuất khẩu tiền chất fentanyl.

Các nhà phân tích tại công ty môi giới Xinhu Futures cho biết, trong một báo cáo rằng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang dịu bớt đã cải thiện tâm lý rủi ro nói chung.

Hợp đồng quặng sắt giao dịch nhiều nhất tháng 1 trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,14% lên 798 Nhân dân tệ/tấn (112,03 USD/tấn), sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 14/10 là 802 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt chuẩn tháng 12 (SZZFZ5) trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,52% lên 106,3 USD/tấn. Trước đó, giá đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 14/10 là 106,65 USD/tấn.

Ngoài ra, kỳ vọng về một loạt hoạt động bổ sung hàng tồn kho từ các nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau khi các lệnh hạn chế sản xuất được dỡ bỏ đã phần nào hỗ trợ giá nguyên liệu sản xuất thép chủ chốt.

Các nhà sản xuất thép ở một số khu vực phía Bắc, bao gồm cả thành phố Đường Sơn đã được yêu cầu thực hiện kiểm soát sản xuất từ thứ Hai sau dự báo chất lượng không khí xấu đi.

Thép nội địa vững giá.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.