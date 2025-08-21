Thép xanh Nam Định “chơi lớn”, “tặng” mỗi FC CĐV Nam Định 1 xe giường nằm 45 chỗ

Thép xanh Nam Định “chơi lớn”

Sau khi giành chức vô địch V.League 2024/2025, Thép xanh Nam Định đã cho thấy sự nghiêm túc trong việc bảo vệ ngôi vương. Họ không ngủ quên trên chiến thắng mà lập tức có những sự chuẩn bị bài bản. Đầu tiên là chuyến tập huấn tại Phú Yên, sau đó là hành trình sang Hàn Quốc để cọ xát với các đội bóng mạnh ở K.League. Điều đáng nói, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã toàn thắng cả 3 trận giao hữu, một thành tích đủ để củng cố niềm tin rằng, đội bóng thành Nam đang sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi báu.

Trong trận ra quân tại V.League 2025/2026, Thép xanh Nam Định đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại CLB Hải Phòng. Họ bị dẫn trước nhưng không hoảng loạn, mà dồn ép đối thủ để tìm cơ hội. Sự xuất hiện của Hudlin trong hiệp hai đã xoay chuyển thế trận, mở ra bàn gỡ hòa trước khi Phạm Ba ghi bàn quyết định ở phút 88.

CĐV Thép xanh Nam Định luôn rất cuồng nhiệt. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Đó là một chiến thắng mang đậm dấu ấn của một đội bóng có đẳng cấp thực sự. Nó cho thấy Thép xanh Nam Định không chỉ có chiều sâu lực lượng, mà còn sở hữu tinh thần luôn biết vượt qua mọi trở ngại, yếu tố làm nên khác biệt giữa một ứng cử viên và một nhà vô địch thật sự. Chính vì vậy, dù phải hành quân đến sân Vinh, đội bóng thành Nam vẫn bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên. Mục tiêu của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tất nhiên vẫn là 3 điểm để duy trì vị thế ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Để giúp các cầu thủ có thêm động lực chiến đấu, Tập đoàn Xuân Thiện đã quyết định “tặng" mỗi FC CĐV Nam Định 1 xe giường nằm 45 chỗ cho chuyến tiếp lửa cùng đội bóng thành Nam tới Nghệ An. Rất nhanh chóng, rất nhiều CĐV đã đăng ký và dự kiến sẽ có khoảng hơn 10 chiếc xe giường nằm 45 chỗ chở các CĐV Nam Định tới sân Vinh.

Mùa trước, ở những vòng đấu cuối cùng, Tập đoàn Xuân Thiện cũng thường xuyên có những quyết định chịu chơi để kêu gọi CĐV Nam Định tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, như bố trí xe giường nằm 45 chỗ đưa đón hay miễn phí vé vào sân cho các CĐV. Chính điều này đã tạo điều kiện cho hàng vạn CĐV áo trắng có cơ hội cổ vũ cho Thép xanh Nam Định và rồi chứng kiến đội nhà lần thứ 2 liên tiếp vô địch V.League.

