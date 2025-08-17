Vì sao Thép xanh Nam Định chiêu mộ thủ môn Brazil cao 1m98?

Hôm 11/8 vừa qua, Thép xanh Nam Định gây bất ngờ khi công bố bản hợp đồng mang tên thủ môn Caique Luiz Santos. Thủ thành này có quốc tịch Brazil, sở hữu chiều cao lên tới 1m98 và được Transfermarkt định giá lên tới 800.000 euro. Đây là lần đầu tiên kể từ V.League 2019, giải đấu có thêm một “người gác đền” ngoại binh. Chia sẻ với báo chí, HLV Vũ Hồng Việt đã thẳng thắn lý giải nguyên nhân đội bóng Thành Nam quyết định bổ sung vị trí đặc biệt này.

Thép xanh Nam Định đã tính toán kỹ khi chuyên môn Caique Luis Santos

Caique là thủ môn ngoại duy nhất thi đấu tại V.League 2025/2026. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Cụ thể, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định: “Thực tế khi chúng tôi tính toán để đưa về thủ môn ngoại thì ban huấn luyện cũng như lãnh đạo CLB cũng đã bàn luận kỹ càng. Mùa giải này, Thép xanh Nam Định phải tham dự AFC Champions League Two, đồng thời góp mặt ở Cúp các CLB Đông Nam Á. Với mật độ thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận, chúng tôi cần có thêm một thủ môn chất lượng để san sẻ gánh nặng với Trần Nguyên Mạnh”.

Theo thuyền trưởng của đội bóng thành Nam, việc lựa chọn Caique Luis Santos không chỉ đơn thuần là tăng cường nhân sự, mà còn là một sự chuẩn bị mang tính chiến lược cho cả mùa giải dài.



Trần Nguyên Mạnh là thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay, nhưng việc anh phải thi đấu liên tục trên cả bốn đấu trường được xem là bất khả thi, đặc biệt khi thủ môn người Nghệ An này cũng đã 33 tuổi.

“Trong cả một quãng đường dài, Trần Nguyên Mạnh không thể nào ra sân liên tục ở mọi trận đấu. Chúng tôi cần một phương án xoay vòng. Có những trận thì Trần Nguyên Mạnh bắt chính, nhưng cũng sẽ có những trận thủ môn ngoại ra sân. Đây là sự chia sẻ cần thiết để đảm bảo thể lực cũng như phong độ của các thủ môn,” HLV Vũ Hồng Việt nhấn mạnh.

Với chiều cao 1m98, Caique Luis Santos được kỳ vọng sẽ bổ sung sự an toàn trên không cho hàng thủ Thép xanh Nam Định – điều mà V.League vốn ít thấy ở các thủ môn nội.

Caique Luis Santos nổi bật với chiều cao lên tới 1m98. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Ngoại binh hiếm có ở V.League

Sự xuất hiện của Cai que Luis Santos khiến Thép xanh Nam Định trở thành đội bóng duy nhất tại V.League mùa này sở hữu một thủ môn ngoại. Trước đó, trường hợp gần nhất là Wieger Sietsma (Hà Lan) của HAGL ở mùa 2019. Điều này càng làm bản hợp đồng của Caique Luis Santos trở thành điểm nhấn đặc biệt.



“Bổ sung Caique Luis Santos giúp hàng phòng ngự của Thép Xanh Nam Định tăng thêm chiều sâu. Đây không chỉ là phương án dự phòng mà còn là sự nâng cấp về chất lượng, đặc biệt khi chúng tôi hướng đến các sân chơi quốc tế”, HLV Vũ Hồng Việt nói thêm.



Trước khi gia nhập Thép xanh Nam Định, Caique Luis Santos từng thi đấu cho những CLB tên tuổi tại Brazil như Premio và Esporte Club Vitória. Ở tuổi 28, anh đã có 32 lần ra sân tại Serie A Brazil, đồng thời từng khoác áo đội tuyển U20 Brazil.

Những trải nghiệm ở giải đấu khắc nghiệt bậc nhất Nam Mỹ giúp thủ môn này tích lũy bản lĩnh cùng kỹ năng thi đấu đỉnh cao. Đây chính là yếu tố để ban huấn luyện Thép xanh Nam Định đặt niềm tin vào anh.



Theo quy định của V.League, mỗi trận đấu chỉ được sử dụng tối đa ba ngoại binh trên sân. Điều này đồng nghĩa khả năng Caique Luis Santos thường xuyên bắt chính ở giải quốc nội là không cao. Tuy vậy, HLV Vũ Hồng Việt vẫn nhìn nhận đây là quân bài quan trọng: “Caique Luis Santos có thể không ra sân nhiều ở V.League, nhưng tại các sân chơi quốc tế như AFC Champions League Two hay giải Cúp các CLB Đông Nam Á, anh ấy sẽ có nhiều cơ hội thể hiện. Với thể hình ấn tượng và kinh nghiệm dày dạn, Caique Luis Santos chắc chắn sẽ giúp đội bóng nâng tầm”.