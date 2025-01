Thị trường đồ dùng công nghệ dịp Tết Nguyên đán: iPhone 16 Pro Max vẫn "hot"

Đến mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dùng Việt thường có thói quen "thưởng" cho bản thân những món đồ sau 1 năm lao động vất vả, và đồ dùng công nghệ như điện thoại, máy tính là một trong số được lựa chọn.

Thị trường Tết các năm gần đây thường không quá sôi động.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân Việt, dù tình hình mua sắm có sôi động hơn trong khoảng 1 tuần cuối trước Tết Nguyên đán nhưng xu hướng chi tiêu Tết năm nay chưa có nhiều ấn tượng về sức mua. Điểm nổi bật là người dùng có xu hướng chọn dòng sản phẩm phân khúc tầm trung khá cao so với các năm trước chủ yếu tăng số bán các dòng cao cấp.



Bà Phùng Phương - Đại diện Di Động Việt cho biết, dòng điện thoại tầm trung từ 4 - 12 triệu đồng đang tăng mạnh nhất, tăng đến 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Các model đến từ Samsung, Xiaomi, Oppo trong tầm giá rất được khách hàng quan tâm như Samsung Galaxy A16, Galaxy A55, Xiaomi Note 14 hay Oppo Reno 13F…

"Dòng sản phẩm phân khúc tầm trung có xu hướng tăng mạnh và ngày càng tiếp cận được số đông người dùng bởi phần lớn các model này đều đáp ứng tốt các nhu cầu phục vụ công việc, học tập và giải trí như dung lượng pin lớn, camera cho ra chất lượng quay chụp tốt trong mọi điều kiện ánh sáng, màn hình sắc nét… và quan trọng hơn hết là các dòng sản phẩm tầm trung đã có 5G và đa dạng các công cụ AI hữu ích", đại diện Di Động Việt nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lạc Huy - phụ trách truyền thông CellphoneS chia sẻ, thị trường Tết các năm gần đây thường không quá sôi động, doanh số những năm trước sẽ tăng cao từ 3-4 tuần trước Tết, càng về sau doanh số tăng càng chậm dần, chỉ tăng lên vào 1-2 tuần trước Tết. Năm 2024, thị trường chỉ thực sự tăng vào 1 tuần trước Tết.

"Năm 2024 dự kiến thị trường điện thoại tăng trưởng về số lượng là 20%. Tuy nhiên nếu bỏ qua yếu tố máy phím bấm đột biến do thay đổi 2G-4G, thị trường điện thoại giảm khoảng 1%. Xét về doanh thu, thì tăng 11,5% (đã loại bỏ yếu tố phím bấm 4G)", ông Huy nói.

Về số lượng tiêu thụ, ông Lạc Huy phân tích, nhu cầu thị trường không phát sinh thêm trong năm nay nếu không tính tới yếu tố cắt sóng 2G. Tuy nhiên về giá, các sản phẩm có xu hướng tăng giá từ 10-15% so với năm ngoái. Do vậy theo ông, tổng thể thị trường không tốt lên. Do sự tăng giá từ giá trung bình sản phẩm nên phân khúc từ 5-10 triệu đang là phân khúc chủ đạo.

Với riêng thị trường iPhone dịp Tết Nguyên đán, đại diện Di Động Việt cho biết, nếu so với các năm trước, sức mua iPhone không có quá nhiều chuyển biến hay tăng đột phá ở model nào do nền kinh tế chung vẫn còn nhiều biến động, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu mua sắm tiết kiệm hơn nên cũng ảnh hưởng trực tiếp tới sức bán.

Người dân cũng quan tâm tới tivi, tủ lạnh dịp Tết.

"Tính ở thời điểm hiện tại, doanh số iPhone 16 series đã có tăng so với cùng kỳ tháng trước. Thời điểm này, tại hệ thống chúng tôi, dòng 16 Pro Max vẫn chiếm khoảng 70% số bán ra, bản Pro khoảng 15%, bản thường khoảng 10% và bản Plus khoảng 5%", bà Phùng Phương nói.

Ghi nhận tại một số cửa hàng, siêu thị điện máy như FPT Shop, Viettel Shop, Bách Hoá Xanh, Thế giới Di Động, Điện máy Xanh, Media Mart, nhìn chung đồ dùng công nghệ dịp Tết được người dùng quan tâm nhiều chủ đạo là các sản phẩm điện thoại. Ngoài ra một số đồ dùng về tivi, tủ lạnh, âm thanh cũng có lượng tiêu thụ tốt.

Anh Thanh Phúc, nhân viên bán hàng tại Thế giới Di Động chia sẻ rằng đồ dùng công nghệ như điện thoại, đồng hồ luôn bán chạy vào dịp cuối năm bởi người dùng có xu hướng "nâng đời". Tuy nhiên trong 5 năm làm nghề tư vấn bán hàng, tôi cũng thấy mặt hàng về tivi, tủ lạnh có lượng khách hàng quan tâm không hề kém cạnh".