Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 19/10: Công ty có 2 nhân viên lỗ triền miên "gây sốc" bước vào tài sản số

An Trường An chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 06/11 để đổi tên thành CTCP ATG Planet, bổ sung ngành nghề kinh doanh công nghệ số và vật liệu xây dựng. ATG xin ý kiến cổ đông góp vốn lập CTCP ABI Planet tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, tập trung phát triển sản phẩm Blockchain và AI.

Công ty An Trường An chỉ có 2 nhân viên muốn tham gia tài sản số, tham vọng doanh thu 1,000 tỷ/năm.

ABI Planet có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó ATG góp 30% (tương đương 15 tỷ đồng), phần còn lại mời gọi nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. ATG cũng đề xuất cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty, nhằm thu hút dòng vốn quốc tế và mở rộng hợp tác công nghệ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, ATG huy động vốn qua cổ phiếu, trái phiếu và tín dụng ngân hàng, nâng quy mô tối thiểu lên 1 tỷ USD vào năm 2030, doanh thu kỳ vọng đạt 1.000 tỷ đồng/năm và lợi nhuận 150 tỷ đồng/năm.

Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số (tháng 7/2025), hợp pháp hóa tài sản số và tạo hành lang pháp lý cho thị trường mã hóa. Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 5/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025, cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ATG giảm mạnh 3,49% trong phiên 17/10 xuống 8.300 đồng/cp. Mã này vẫn thuộc diện hạn chế giao dịch do bị kiểm toán từ chối cho ý kiến với BCTC 2024.

Cuối tháng 6/2025, ATG ghi nhận lỗ lũy kế hơn 157 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 400 triệu đồng, hậu quả từ khoản lỗ 122 tỷ đồng năm 2022. Doanh nghiệp hiện chỉ còn 2 nhân viên, tương tự năm trước.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế - tài chính, thị trường tài sản mã hóa là một thị trường đầy hấp dẫn, nhưng cũng đầy rủi ro. Chính phủ đã đi một bước đúng đắn là đưa nó vào khuôn khổ thí điểm, nhưng cần đặc biệt lưu ý về quản trị rủi ro hệ thống và giáo dục nhà đầu tư.

Cần phải cực kỳ cẩn trọng, vì tài sản mã hóa có tính biến động rất cao, và việc nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư một lượng vốn khổng lồ vào thị trường "tiền ảo" trước đây cho thấy nhu cầu lớn nhưng kiến thức chưa đồng bộ.

Ngoài ra, TS. Hiếu nhấn mạnh, bài toán thuế là một nút thắt lớn. Không thể đánh thuế cứng nhắc như chứng khoán truyền thống, cần có chính sách linh hoạt để khuyến khích sự minh bạch, tránh đẩy các hoạt động staking, airdrop vào vùng xám vì khó xác định căn cứ tính thuế.

Cập nhật tại thời điểm 8h, ngày 19/10 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường crypto gần như đứng im về giá. Giá Bitcoin giảm nhẹ 0,18%, giao dịch quanh giá 107.029 USD. Binance Coin cũng chỉ giảm 0,51%, trong khi Ethereum tăng nhẹ 0,05%, XRP tăng 0,34% hay Solana tăng 0,46%.

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, vẫn tự tin rằng đợt bán tháo hiện tại chỉ là tạm thời. Theo ông, nếu căng thẳng ngân hàng tiếp tục trầm trọng, các chính phủ có thể buộc phải thực hiện một đợt cứu trợ khác, tương tự như năm 2023, một động thái mà ông cho rằng có thể đẩy các nhà đầu tư trở lại với tài sản kỹ thuật số.

Trong khi đó, người ủng hộ vàng Peter Schiff chỉ ra rằng Bitcoin đã mất 34% giá trị so với vàng kể từ đỉnh cao, cho rằng ý tưởng về Bitcoin như một “vàng kỹ thuật số” đã thất bại. Ông cảnh báo rằng đây có thể chỉ là khởi đầu của một “sự suy giảm tàn khốc”.