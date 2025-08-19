Thị trường tài sản số hôm nay 19/8: Bitcoin, ETH, XRP, SOL giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?

Thị trường tài sản số hôm nay 19/8: Bitcoin, ETH, XRP, SOL giảm đồng loạt

Cập nhật tại thời điểm 7h30, sáng 19/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch quanh mức 116.397 USD, giảm 0,82% trong 24 giờ qua. Có thời điểm thấp nhất, BTC giảm xuống giá 114.772 USD.

Trong khi đó, Ethereum giảm tới 3,48%, XRP và USDT giảm nhẹ 0,47 và 0,01%, BNB và SOL giảm từ hơn 1% đến gần 3%. Hàng loạt các đồng tiền điện tử khác như DOGE, ADA, XLM, SUI... đều trong xu hướng giảm.

Sau khi cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được kết quả và không có thỏa thuận nào được ký kết, thị trường chứng kiến hơn 534 triệu USD giá trị tiền điện tử đã bị thanh lý, gây chấn động cho các nhà giao dịch và xóa sạch nhiều tuần tăng trưởng.

Thị trường đang trong tâm trạng lo lắng. Nhiều người kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ thúc đẩy tâm lý rủi ro, nhưng thay vào đó, các nhà giao dịch đã rút tiền trước khi tin tức được công bố.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra lạm phát khó kiểm soát, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất yếu hơn, và hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá mạnh vào mùa hè. Tóm lại, các cuộc đàm phán hòa bình có thể là tia lửa châm ngòi, nhưng thị trường đã sẵn sàng cho một đợt rung lắc.

Nhà phân tích Doctor Profit phân tích, dữ liệu cho thấy 8 trong số 12 lần, Bitcoin đã kết thúc tháng 9 với mức lỗ, mang lại lợi nhuận trung bình -3,77%. Mô hình này phù hợp chặt chẽ với dự đoán của Doctor Profit về một đợt điều chỉnh mạnh sắp tới.

Doctor Profit đã vạch ra chiến lược cho tháng tới, và nó rất đơn giản. Hãy chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh, bán khống khi Bitcoin leo lên đỉnh của phạm vi hiện tại, sau đó mua lại ở mức giá thấp hơn sau khi giá giảm.

Ông cũng lưu ý rằng việc bán ngay bây giờ và mua lại vào tháng 9 có thể là một quyết định sáng suốt, vì giá thấp hơn có thể mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tích lũy nhiều Bitcoin hơn với cùng một số tiền.

Dùng tài sản số để thế chấp ngân hàng

Tại tọa đàm về thế chấp quyền tài sản để vay vốn, các chuyên gia nhận định tài sản số, dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ là những loại tài sản đảm bảo tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, việc đưa chúng vào thực tế vẫn gặp nhiều rào cản, đặc biệt là trong công tác định giá và hành lang pháp lý.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng ngân hàng hiện vẫn "rất rụt rè" với các loại tài sản này. Do bị giám sát chặt chẽ và có nguy cơ chịu trách nhiệm hành chính, thậm chí hình sự nếu định giá sai, các ngân hàng thường từ chối hoặc định giá thấp. Việc thiếu quy định hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước khiến các quyền tài sản chưa được chấp nhận rộng rãi làm tài sản thế chấp.

Luật sư Trương Thanh Đức bổ sung rằng trong nền kinh tế số, quyền tài sản sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là dữ liệu, tài sản trí tuệ hay phần mềm AI. Tuy nhiên, do khó định giá và biến động mạnh, nên rủi ro cao, đặc biệt khi xảy ra tranh chấp. Ngoài ra, giá trị của loại tài sản này còn phụ thuộc vào chủ thể sở hữu, dẫn đến việc định giá càng trở nên phức tạp.

Cả hai luật sư đều cho rằng dù tiềm năng lớn, song việc sử dụng tài sản số làm tài sản đảm bảo sẽ khó đi vào thực tiễn nếu không có hành lang pháp lý rõ ràng và cơ chế định giá minh bạch.

Công ty xây dựng Nhật Bản LibWork mua 3,4 triệu USD Bitcoin

Vào thứ Hai, hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt việc mua Bitcoin trị giá 500 triệu yên (3,4 triệu USD), đánh dấu một cột mốc khác trong làn sóng chấp nhận của các công ty tại châu Á.

LibWork mua 3.4 triệu USD Bitcoin để phòng ngừa lạm phát và đón nhận công nghệ blockchain.

LibWork, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo Growth và Fukuoka Q-Board với mã 1431, cho biết việc mua này nhằm phòng ngừa lạm phát trong nước và mở ra cơ hội vào các thị trường kỹ thuật số mới nổi. Công ty dự định mua Bitcoin dần dần từ tháng 09 đến tháng 12/2025 thông qua một sàn giao dịch đáng tin cậy, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trong thông báo của mình, công ty mô tả Bitcoin như “vàng kỹ thuật số”, nhấn mạnh rằng chỉ giữ tiền mặt và tiền gửi sẽ khiến bảng cân đối kế toán bị xói mòn do lạm phát. Ban quản lý cam kết tăng cường quản lý rủi ro, áp dụng các tiêu chuẩn kế toán minh bạch và đánh giá lại tài sản hàng quý. Bất kỳ tác động đáng kể nào đến thu nhập sẽ được công bố kịp thời.