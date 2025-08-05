Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bitcoin bứt lên mốc 115.000 USD, ETH, XRP, SOL tăng mạnh

Cập nhật tại thời điểm 7h sáng 5/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 115.242 USD, tăng 0,85% trong 24 giờ qua, vốn hoá thị trường đạt 2.290 tỷ USD.

Các nhà phân tích cho rằng Bitcoin vẫn có thể kiểm tra lại các ngưỡng hỗ trợ quanh mức 110.000 USD trong ngắn hạn. Bitcoin được nhận diện không còn xa vùng quá bán, cho thấy đợt điều chỉnh có thể sắp kết thúc.



Bất chấp những bất ổn ngắn hạn, Bitcoin vẫn duy trì trên mức trung bình động 200 ngày, một chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho thấy xu hướng chung vẫn đang tăng giá. Các mô hình như mô hình đầu và vai ngược trên biểu đồ cũng gợi ý về một đợt bứt phá tăng giá có thể xảy ra vào tháng 8.

Ethereum (ETH) tiếp tục tăng mạnh 6,24%, hiện đang nhảy vọt ở mức trên 3.717 USD. ETH cũng trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong 24 giờ qua.

Sự tăng vọt của Bitcoin đang thúc đẩy thị trường chung. Các altcoin cũng tham gia vào đà tăng. XRP tăng 4,04%, bật trở lại mức 3,07 USD. Cardano (ADA) tăng 3,75%, Dogecoin (DOGE) tăng 5,77% và Solana (SOL) tăng 4,47%, tiếp tục xu hướng tăng với mức tăng gần 15% trong tuần qua. SUI và Stellar (XLM) lần lượt tăng 4% và 3,46%.

Với tâm lý chuyển từ lo sợ sang lạc quan, các nhà giao dịch một lần nữa đang săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Với sự tự tin trở lại và người mua quay trở lại thị trường, đà tăng giá của tiền điện tử đang chứng minh rằng nó vẫn còn nhiều động lực.



Vì sao thị trường tiền điện tử tăng giá mạnh trở lại?

Theo giới phân tích, một trong những động lực lớn thúc đẩy đà tăng trưởng gần đây của thị trường tiền mã hóa chính là Dự án Crypto do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khởi xướng. Đây là một sáng kiến nhằm nghiên cứu cách các thị trường tài chính truyền thống có thể được “token hóa”, qua đó mở đường cho việc áp dụng công nghệ blockchain vào các mô hình giao dịch hiện hữu.

Dự án này bao gồm các cuộc thảo luận với lãnh đạo các tổ chức tài chính lớn nhằm định hình khuôn khổ pháp lý cho tài sản kỹ thuật số. Với giới đầu tư, đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang tiến gần hơn đến một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định – yếu tố được kỳ vọng từ lâu.

Bối cảnh địa chính trị cũng đang góp phần thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào tiền mã hóa. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau động thái tăng thuế mới từ phía cựu Tổng thống Donald Trump khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến Bitcoin như một kênh trú ẩn an toàn – tương tự vàng.

Trong khi đó, kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng mạnh, với xác suất được định lượng lên tới 89,1%. Lãi suất thấp thường thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản rủi ro như tiền điện tử, làm gia tăng áp lực mua trên thị trường.

Thị trường tiền điện tử tăng mạnh trở lại.

Bên cạnh đó, chỉ số "Sợ hãi và Tham lam" (Fear & Greed Index) đã tăng lên mức 52 – vùng trung lập – cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần hồi phục. Tâm lý thị trường đang chuyển từ trạng thái phòng thủ sang chấp nhận rủi ro có chọn lọc, khi các yếu tố về chính sách và tin tức thị trường trở nên rõ ràng và tích cực hơn.

Các yếu tố bên ngoài kinh tế vĩ mô cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Việc tái xuất bức tượng Satoshi Nakamoto nổi tiếng tại Thụy Sĩ mang ý nghĩa biểu tượng, khơi dậy niềm hứng khởi trong cộng đồng Bitcoin.

Đồng thời, một báo cáo được hậu thuẫn bởi Ripple tiết lộ rằng nhiều ngân hàng lớn như Citigroup, JPMorgan và Goldman Sachs đã và đang đầu tư mạnh vào công nghệ blockchain – cho thấy niềm tin ngày càng tăng của giới tài chính truyền thống đối với lĩnh vực này.

Ở chiều bảo mật, Arkham Intelligence vừa công bố thông tin điều tra mới liên quan đến vụ hack Bitcoin trị giá 3,5 tỷ USD trước đây. Báo cáo nhấn mạnh việc phân tích chuỗi khối (blockchain analysis) ngày càng hiệu quả trong việc truy vết tài sản bị đánh cắp – một dấu hiệu tích cực cho thấy tính minh bạch và năng lực giám sát của hệ sinh thái đang được nâng cao.

Đáng chú ý, lực mua từ khối tổ chức cũng gia tăng đáng kể. Theo Adam Back – một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong giới tiền mã hóa – một “cá voi” trên sàn Bitfinex hiện đang áp dụng chiến lược TWAP (Time-Weighted Average Price) để mua vào đều đặn khoảng 300 BTC mỗi ngày. Điều này phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng giá dài hạn của Bitcoin từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Số lượng tài khoản đầu tư tài sản số tại Việt Nam vượt trội

Theo thống kê của Statista, số lượng người dùng tài khoản số tại Việt Nam ước tính đạt 10,15 triệu vào năm 2024, chưa tính thị trường NFT (Non-fungible token). Triple A cũng cho biết con số này có thể lên tới 20,1 triệu tài khoản.

Trong khi đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) báo cáo rằng tính đến tháng 8/2024, Việt Nam có khoảng 9,25 triệu tài khoản chứng khoán trong nước, với lần đầu tiên số tài khoản chứng khoán vượt mốc 10 triệu vào tháng 5/2024, sau 25 năm phát triển.

So với năm 2019, khi số tài khoản tài sản số chỉ đạt 2,06 triệu, thấp hơn tài khoản chứng khoán (2,37 triệu), sự bùng nổ trong đầu tư tài sản số từ năm 2020 đã đẩy số tài khoản này tăng nhanh chóng.

Theo báo cáo McKinsey 2021, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự gia tăng tài sản hộ gia đình và nhu cầu đầu tư đa dạng. Tài sản số trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cao và chấp nhận rủi ro.

Từ năm 2021, Việt Nam liên tục nằm trong top 5 của Chỉ số Chấp nhận Tài sản số của Chainalysis, xếp hạng nhất hai năm liên tiếp 2021 và 2022, phản ánh sự tham gia mạnh mẽ của người dân vào thị trường này. Tuy nhiên, sự thiếu rõ ràng trong khung pháp lý vẫn là rào cản lớn, khiến các tổ chức tài chính gặp khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho tài sản số.

Những rào cản trên đang dần được gỡ bỏ sau khi Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6 năm ngoái. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, dự thảo nghị quyết thí điểm thị trường tài sản số đang được hoàn tất và trình Chính phủ trong tháng 8.

Dự kiến, sàn giao dịch tài sản số sẽ được thí điểm tại trung tâm tài chính quốc tế với hai địa điểm là TP.HCM và Đà Nẵng, kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay.