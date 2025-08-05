Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mánh khóe gian lận ở thị trường dầu ăn
Kinh tế
Thứ ba, ngày 05/08/2025 07:36 GMT+7

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ ba, ngày 05/08/2025 07:36 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 5/8 tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ. Thay vì hoảng loạn, các nhà đầu tư dường như đang quay trở lại với tiền điện tử, coi mức giá hiện tại là cơ hội mua vào.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bitcoin bứt lên mốc 115.000 USD, ETH, XRP, SOL tăng mạnh

Cập nhật tại thời điểm 7h sáng 5/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 115.242 USD, tăng 0,85% trong 24 giờ qua, vốn hoá thị trường đạt 2.290 tỷ USD.

Các nhà phân tích cho rằng Bitcoin vẫn có thể kiểm tra lại các ngưỡng hỗ trợ quanh mức 110.000 USD trong ngắn hạn. Bitcoin được nhận diện không còn xa vùng quá bán, cho thấy đợt điều chỉnh có thể sắp kết thúc.

Bất chấp những bất ổn ngắn hạn, Bitcoin vẫn duy trì trên mức trung bình động 200 ngày, một chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho thấy xu hướng chung vẫn đang tăng giá. Các mô hình như mô hình đầu và vai ngược trên biểu đồ cũng gợi ý về một đợt bứt phá tăng giá có thể xảy ra vào tháng 8.

Ethereum (ETH) tiếp tục tăng mạnh 6,24%, hiện đang nhảy vọt ở mức trên 3.717 USD. ETH cũng trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong 24 giờ qua.

Sự tăng vọt của Bitcoin đang thúc đẩy thị trường chung. Các altcoin cũng tham gia vào đà tăng. XRP tăng 4,04%, bật trở lại mức 3,07 USD. Cardano (ADA) tăng 3,75%, Dogecoin (DOGE) tăng 5,77% và Solana (SOL) tăng 4,47%, tiếp tục xu hướng tăng với mức tăng gần 15% trong tuần qua. SUI và Stellar (XLM) lần lượt tăng 4% và 3,46%.

Với tâm lý chuyển từ lo sợ sang lạc quan, các nhà giao dịch một lần nữa đang săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Với sự tự tin trở lại và người mua quay trở lại thị trường, đà tăng giá của tiền điện tử đang chứng minh rằng nó vẫn còn nhiều động lực.

Vì sao thị trường tiền điện tử tăng giá mạnh trở lại?

Theo giới phân tích, một trong những động lực lớn thúc đẩy đà tăng trưởng gần đây của thị trường tiền mã hóa chính là Dự án Crypto do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khởi xướng. Đây là một sáng kiến nhằm nghiên cứu cách các thị trường tài chính truyền thống có thể được “token hóa”, qua đó mở đường cho việc áp dụng công nghệ blockchain vào các mô hình giao dịch hiện hữu.

Dự án này bao gồm các cuộc thảo luận với lãnh đạo các tổ chức tài chính lớn nhằm định hình khuôn khổ pháp lý cho tài sản kỹ thuật số. Với giới đầu tư, đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang tiến gần hơn đến một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định – yếu tố được kỳ vọng từ lâu.

Bối cảnh địa chính trị cũng đang góp phần thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào tiền mã hóa. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau động thái tăng thuế mới từ phía cựu Tổng thống Donald Trump khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến Bitcoin như một kênh trú ẩn an toàn – tương tự vàng.

Trong khi đó, kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng mạnh, với xác suất được định lượng lên tới 89,1%. Lãi suất thấp thường thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản rủi ro như tiền điện tử, làm gia tăng áp lực mua trên thị trường.

Thị trường tiền điện tử tăng mạnh trở lại.

Bên cạnh đó, chỉ số "Sợ hãi và Tham lam" (Fear & Greed Index) đã tăng lên mức 52 – vùng trung lập – cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần hồi phục. Tâm lý thị trường đang chuyển từ trạng thái phòng thủ sang chấp nhận rủi ro có chọn lọc, khi các yếu tố về chính sách và tin tức thị trường trở nên rõ ràng và tích cực hơn.

Các yếu tố bên ngoài kinh tế vĩ mô cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Việc tái xuất bức tượng Satoshi Nakamoto nổi tiếng tại Thụy Sĩ mang ý nghĩa biểu tượng, khơi dậy niềm hứng khởi trong cộng đồng Bitcoin.

Đồng thời, một báo cáo được hậu thuẫn bởi Ripple tiết lộ rằng nhiều ngân hàng lớn như Citigroup, JPMorgan và Goldman Sachs đã và đang đầu tư mạnh vào công nghệ blockchain – cho thấy niềm tin ngày càng tăng của giới tài chính truyền thống đối với lĩnh vực này.

Ở chiều bảo mật, Arkham Intelligence vừa công bố thông tin điều tra mới liên quan đến vụ hack Bitcoin trị giá 3,5 tỷ USD trước đây. Báo cáo nhấn mạnh việc phân tích chuỗi khối (blockchain analysis) ngày càng hiệu quả trong việc truy vết tài sản bị đánh cắp – một dấu hiệu tích cực cho thấy tính minh bạch và năng lực giám sát của hệ sinh thái đang được nâng cao.

Đáng chú ý, lực mua từ khối tổ chức cũng gia tăng đáng kể. Theo Adam Back – một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong giới tiền mã hóa – một “cá voi” trên sàn Bitfinex hiện đang áp dụng chiến lược TWAP (Time-Weighted Average Price) để mua vào đều đặn khoảng 300 BTC mỗi ngày. Điều này phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng giá dài hạn của Bitcoin từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Số lượng tài khoản đầu tư tài sản số tại Việt Nam vượt trội

Theo thống kê của Statista, số lượng người dùng tài khoản số tại Việt Nam ước tính đạt 10,15 triệu vào năm 2024, chưa tính thị trường NFT (Non-fungible token). Triple A cũng cho biết con số này có thể lên tới 20,1 triệu tài khoản.

Trong khi đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) báo cáo rằng tính đến tháng 8/2024, Việt Nam có khoảng 9,25 triệu tài khoản chứng khoán trong nước, với lần đầu tiên số tài khoản chứng khoán vượt mốc 10 triệu vào tháng 5/2024, sau 25 năm phát triển.

So với năm 2019, khi số tài khoản tài sản số chỉ đạt 2,06 triệu, thấp hơn tài khoản chứng khoán (2,37 triệu), sự bùng nổ trong đầu tư tài sản số từ năm 2020 đã đẩy số tài khoản này tăng nhanh chóng.

Theo báo cáo McKinsey 2021, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự gia tăng tài sản hộ gia đình và nhu cầu đầu tư đa dạng. Tài sản số trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cao và chấp nhận rủi ro.

Từ năm 2021, Việt Nam liên tục nằm trong top 5 của Chỉ số Chấp nhận Tài sản số của Chainalysis, xếp hạng nhất hai năm liên tiếp 2021 và 2022, phản ánh sự tham gia mạnh mẽ của người dân vào thị trường này. Tuy nhiên, sự thiếu rõ ràng trong khung pháp lý vẫn là rào cản lớn, khiến các tổ chức tài chính gặp khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho tài sản số.

Những rào cản trên đang dần được gỡ bỏ sau khi Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6 năm ngoái. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, dự thảo nghị quyết thí điểm thị trường tài sản số đang được hoàn tất và trình Chính phủ trong tháng 8.

Dự kiến, sàn giao dịch tài sản số sẽ được thí điểm tại trung tâm tài chính quốc tế với hai địa điểm là TP.HCM và Đà Nẵng, kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay.

Tham khảo thêm

Thị trường tài sản số hôm nay 2/8: 630 triệu USD bị 'thổi bay' trước thông tin thuế quan

Thị trường tài sản số hôm nay 2/8: 630 triệu USD bị "thổi bay" trước thông tin thuế quan

Thị trường tài sản số hôm nay 1/8: BTC, ETH, SOL giảm mạnh giữa lo ngại về lãi suất và thuế quan

Thị trường tài sản số hôm nay 1/8: BTC, ETH, SOL giảm mạnh giữa lo ngại về lãi suất và thuế quan

Thị trường tài sản số hôm nay 31/7: Đề xuất thay đổi lớn đối với thuế tiền điện tử

Thị trường tài sản số hôm nay 31/7: Đề xuất thay đổi lớn đối với thuế tiền điện tử

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ phối hợp với Công an phường Thanh Liệt xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi.

Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng "bỏ ngang" dự án đầu tư công?
16

Kinh tế
Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng 'bỏ ngang' dự án đầu tư công?

Giá USD hôm nay 3/8: Tuần tăng dữ dội, giá "chợ đen" bán ra tiếp tục tăng mạnh

Kinh tế
Giá USD hôm nay 3/8: Tuần tăng dữ dội, giá 'chợ đen' bán ra tiếp tục tăng mạnh

Đà Nẵng tiếp thu ý tưởng “Vịnh Tình Yêu”, cân nhắc phương án lấn biển

Kinh tế
Đà Nẵng tiếp thu ý tưởng “Vịnh Tình Yêu”, cân nhắc phương án lấn biển

Rủng rỉnh tiền gửi: 12 ngân hàng tăng trưởng hai con số, ABBank gây bất ngờ

Kinh tế
Rủng rỉnh tiền gửi: 12 ngân hàng tăng trưởng hai con số, ABBank gây bất ngờ

Đọc thêm

Không tin nổi! Cây cảnh đẹp mơ màng, dễ thương này lại loài hoa dại tên khó nghe, mùi khó ngửi
Gia đình

Không tin nổi! Cây cảnh đẹp mơ màng, dễ thương này lại loài hoa dại tên khó nghe, mùi khó ngửi

Gia đình

Loài cỏ dại "lên đời" thành cây cảnh được ưa thích này nhờ những bông hoa xinh đẹp, thời gian ra hoa dài bất thường và khả năng chịu hạn tốt.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường
Tin tức

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường

Tin tức

Đại hội Đảng cấp xã, phường ở Nghệ An sẽ không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và không mua quà tặng cho đại biểu nhằm tránh hình thức và lãng phí.

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8, thị trường dầu thô thế giới diễn biến thất thường, dầu thô giao dịch sáng nay bất ngờ tăng, sau nhiều phiên suy giảm.

Rời Thép xanh Nam Định, Joseph Mpande gia nhập PVF-CAND
Thể thao

Rời Thép xanh Nam Định, Joseph Mpande gia nhập PVF-CAND

Thể thao

Sau khi chia tay Thép xanh Nam Định, tiền đạo Joseph Mpande đã chuyển sang đầu quân cho CLB PVF-CAND.

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công
Nhà nông

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công

Nhà nông

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế tại các mô hình nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, trong đó khu vực Đầm Bấy (phường Nha Trang).

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025
Bạn đọc

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025

Bạn đọc

Từ 23/8/2025, người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được hưởng lương làm thêm giờ, phụ cấp trực đêm, trợ cấp đặc thù và hỗ trợ khi gặp rủi ro. Đây là một trong những chính sách mới tại Nghị định 200/2025/NĐ-CP, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm việc cho lực lượng được huy động.

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo
Xã hội

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo

Xã hội

Trong những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, thu hút du khách bằng những sản phẩm du lịch độc đáo.

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm
Nhà nông

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm

Nhà nông

Xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (được sáp nhập từ hai xã Hàm Minh và thị trấn Thuận Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận cũ) đang chuyển mình để phát triển. Vùng đất này được xem là thủ phủ cây thanh long lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, trên núi có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài nhất Đông Nam Á.

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ
Xã hội

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ

Xã hội

Liên tiếp có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co cứng người, tính mạng nguy kịch do nhiễm trùng uốn ván từ các vết thương hở rất nhỏ.

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng
Nhà nông

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Nhà nông

Cùng đất nước bước vào giai đoạn lịch sử, những người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình) hôm nay không khỏi tự hào và khấp khởi kỳ vọng.

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Lỡ “vượt ngưỡng” vì thưởng Tết, nhiều người thu nhập thấp hoang mang liệu còn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng vừa lên tiếng, làm rõ cách tính thu nhập theo quy định.

HLV Lê Đức Tuấn: 'SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026'
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn: "SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026"

Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn vừa có những chia sẻ trên FPT Play về quá trình chuẩn bị của CLB SHB Đà Nẵng cho mùa giải 2025/2026, trong đó đặc biệt chú trọng vào cuộc đua trụ hạng rất khốc liệt tại V.League.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi

Văn hóa - Giải trí

"Nếu có ai hỏi tôi: “Việt Nam trong bạn là gì?”, tôi sẽ không nói đến GDP hay đô thị hóa. Tôi sẽ chỉ vào mẹ tôi – người phụ nữ 70 tuổi, sống qua thời đổi mới, gánh cả nhà trên một chiếc xe đạp cũ, và vẫn giữ ước mơ: Được vẫy cờ trong ngày lễ 2/9, nhìn đoàn quân đi qua".

'Nga đã dừng lại rồi', lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ
Thế giới

"Nga đã dừng lại rồi", lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ

Thế giới

Tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về mối đe dọa dường như là xuất phát từ phía Nga không hề tương ứng với thực tế, bởi Moscow từ lâu đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng về giải quyết xung đột ở Ukraine, cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern tuyên bố trên kênh YouTube Judging Freedom.

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?
Nhà nông

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?

Nhà nông

Trong tình cảm của người dân Thanh Lam Bồ, thôn thuần nông của xã Phú Vang, TP Huế, (được sáp nhập từ xã Phú Gia, Vinh Hà, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cũ), ông Hồ Văn Lời là “kiện tướng nông dân”, thành viên tích cực của câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của xã, hàng chục năm qua cần mẫn trên 9ha ruộng, vươn đến cuộc sống ấm no.

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng
Nhà đất

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

Nhà đất

Tập đoàn Vingroup vừa ban hành Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương về việc đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn.

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới
Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị tăng số lượng biên chế đối với công chức cấp xã, đồng thời sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
4

Pháp luật

Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn; triệt phá quán massage ở Hà Nội, kèm dịch vụ bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt... là những tin nóng 24 giờ qua.

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?
Nhà nông

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?

Nhà nông

Ông Phạm Văn Hinh, Giám đốc hợp tác xã (HTX) Nuôi ong dú Châu Đức, xã Xuân Sơn, TP HCM (trước đây là xã Xuân Sơn thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) kết hợp trồng dưa vàng, doanh thu 18 tỷ đồng/năm, kết hợp làm du lịch sinh thái, cho doanh thu 18 tỷ đồng/năm.

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí
Nhà nông

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí

Nhà nông

Mặc dù được đưa vào hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên Dự án Ổn định dân cư vùng biên giới bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) dành cho người đồng bào M’nông đến nay vẫn có nhiều căn nhà bị bỏ hoang, xuống cấp.

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Hơn một tháng qua, tỉnh Ninh Bình (mới) đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi (ASF) với diễn biến phức tạp. Theo thống kê, đã có hơn 10.174 con lợn buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên tới hơn 560 tấn.

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!
Gia đình

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!

Gia đình

Chị đồng nghiệp đã làm thử lời khuyên của tôi.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
17

Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng có chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho hay.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch trải qua nhiều khó khăn, thiệt thòi, tuổi trẻ phải bươn chải, không có điểm tựa vững chắc nhưng về già lại "vững như bàn thạch".

'Yeltsin đã cảnh báo': Phương Tây bị chỉ trích mạnh vì chính sách đối với Ukraine
Thế giới

'Yeltsin đã cảnh báo': Phương Tây bị chỉ trích mạnh vì chính sách đối với Ukraine

Thế giới

Giáo sư Glenn Diesen nhắc lại rằng cựu Tổng thống Nga Yeltsin từng cảnh báo rằng Nga sẽ không chấp nhận sự bá quyền toàn cầu của phương Tây.

Xe khách ngang nhiên chạy vào làn khẩn cấp, tạt đầu ôtô gây nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây
Tin tức

Xe khách ngang nhiên chạy vào làn khẩn cấp, tạt đầu ôtô gây nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Tin tức

Ngày 4/8, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh về xe khách giường nằm có dấu hiệu vi phạm giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chi cục trưởng và nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế bị khởi tố
Pháp luật

Phó Chi cục trưởng và nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan công an khởi tố ông Nguyễn Quang Vinh Bình- nguyên Chi cục trưởng và ông Võ Giang- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế.

Ca sĩ, đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm liveshow mang màu sắc áo lính kỷ niệm 15 năm theo con đường nghệ thuật
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ, đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm liveshow mang màu sắc áo lính kỷ niệm 15 năm theo con đường nghệ thuật

Văn hóa - Giải trí

Chiều 4/8, nhạc sĩ, ca sĩ, đại úy Hoàng Hồng Ngọc tổ chức họp báo giới thiệu về liveshow “Bông hoa ánh thép” kỷ niệm 15 năm trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật.

Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền chỉ ra nguyên nhân tử vong của trọng tài Trần Đình Thịnh
Thể thao

Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền chỉ ra nguyên nhân tử vong của trọng tài Trần Đình Thịnh

Thể thao

Trả lời PV Dân Việt, cựu trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết: "Tôi khá bất ngờ về trường hợp của trọng tài Trần Đình Thịnh, cách đây khoảng vài tháng anh Thịnh thường mất ngủ vào ban đêm, đó có thể là nguyên nhân".

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

4

Đại tham quan nào của nhà Thanh vơ vét ngang ngửa nhưng thông minh hơn hẳn Hòa Thân?

Đại tham quan nào của nhà Thanh vơ vét ngang ngửa nhưng thông minh hơn hẳn Hòa Thân?

5

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?