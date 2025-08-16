Thị trường tín chỉ carbon: Triển vọng lớn từ ngành hàng không

Hàng không Việt Nam tham gia giảm phát thải vào năm sau

Hiện 126 quốc gia đã tham gia Chương trình bù đắp và giảm thiểu phát thải carbon trong hàng không quốc tế (CORSIA), cho phép các hãng bay bù đắp lượng phát thải từ các chuyến bay quốc tế bằng cách mua tín chỉ carbon được phê duyệt hoặc sử dụng nhiên liệu hàng không sạch.

Nhu cầu tín chỉ carbon hàng không dự báo tăng cao khi mở rộng quốc gia tham dự chương trình giảm phát thải. Ảnh: AI

Trong giai đoạn đầu triển khai CORISA (2024–2026), nguồn cung tín chỉ carbon hàng không dự kiến vượt gấp đôi nhu cầu, chủ yếu từ các dự án sử dụng đất, khiến giá có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục 12,4 USD/tấn vào năm 2026.

Sang giai đoạn hai (2027–2035), chương trình sẽ mở rộng lên 135 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, khiến giá tín chỉ dự kiến tăng mạnh lên 96,5 USD/tấn vào năm 2027 và tổng nhu cầu bù đắp đạt 1,23 tỷ tấn CO2 vào năm 2035.

Tại Việt Nam, hồi tháng 6/2025, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho phép và giao nhiệm vụ thông báo tới Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về việc Việt Nam sẽ tham gia CORSIA từ ngày 1/1/2026 theo hướng dẫn của ICAO.

Đây là bước đi liên quan đến chính sách phát triển nhiên liệu hàng không bền vững của Liên minh châu Âu (EU), cũng như thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm thiểu tác động của ngành hàng không tới biến đổi khí hậu.

Tín chỉ carbon rác thải phù hợp cả đô thị và nông thôn

Đối với tín chỉ carbon rác thải, theo Chuyên gia dự án Giảm phát thải, Tài chính xanh Công ty Cổ phần Khoa học và Môi trường Giant Barb Lê Quang Linh, Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, với lượng phế phụ phẩm nông nghiệp hàng năm rất lớn: rơm, trấu, bã mía, vỏ cà phê, vỏ dừa, vỏ sầu riêng và nhiều loại vỏ khác trong quá trình chế biến nông sản. Hiện nay, hơn 50% lượng rơm sau thu hoạch vẫn bị đốt bỏ trực tiếp, gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính.

4 loại hình dự án hiện có tiềm năng phát triển tín chỉ carbon rất lớn tại Việt Nam. Đó là: sản xuất biochar từ phế phẩm nông nghiệp, thu hồi biogas phát điện từ chăn nuôi heo, thu hồi khí bãi rác phát điện, và đốt rác phát điện. Mỗi loại hình đều mang lại lợi ích môi trường và kinh tế đáng kể, góp phần giải quyết thách thức về chất thải và năng lượng.

Trong khi đó, Biochar- một sản phẩm được tạo ra từ quá trình nhiệt phân sinh khối trong môi trường thiếu oxy– là vật liệu xốp giàu carbon. Khi được bón vào đất, Biochar giúp cải thiện chất lượng đất, giữ nước, giữ dinh dưỡng, đồng thời lưu trữ carbon trong đất từ 100 năm trở lên.

Ngoài ra, Việt Nam tương lai của các dự án thu hồi khí từ bãi rác, bãi chôn lấp chất thải để phát điện cũng tương đối sáng sủa.

Thực tế tại các bãi chôn lấp chất thải đô thị hiện nay đang có thành phần hữu cơ rất lớn. Khi chôn lấp thông thường, trong quá trình phản ứng sinh hóa tại bãi rác sẽ phát sinh khí methane (CH₄). Đây là một loại khí nhà kính có khả năng gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều lần so với CO₂.

Do đó, nếu thu hồi khí CH₄ này và đưa vào các hệ thống phát điện, thì đây không chỉ là một nguồn điện năng mới, mà còn mang lại hai lợi ích thiết thực gồm giảm mùi hôi và lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường