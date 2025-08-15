Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội tăng doanh thu khi xây dựng giảm phát thải từ gốc

Giao dịch Hợp đồng tương lai tín dụng carbon hoạt động như thế nào?

Lượng khí thải carbon tiếp tục tăng, dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn nhất mọi thời đại của nhân loại – biến đổi khí hậu. Nồng độ CO2 trong khí quyển đã tăng 48,0% kể từ thời kỳ tiền công nghiệp.

Không chỉ chất lượng không khí ngày càng kém hơn, mà nhiệt độ ngày càng cao hơn là điều không thể phủ nhận.

Vậy thế giới đang làm gì để giải quyết vấn đề này? Sự ra đời của Thỏa thuận Paris – và tín chỉ carbon – vào năm 2015 nhằm mục đích giảm sự nóng lên toàn cầu đến mức tiền công nghiệp, nghĩa là thế giới phải thải ra ít CO2 hơn 8% mỗi năm.

Nhưng đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đây là lúc giao dịch hợp đồng tín dụng carbon tương lai sẽ lấp đầy khoảng trống bằng cách khuyến khích giảm lượng khí thải.

Ngoài mục đích chính nhằm giảm lượng khí thải carbon, bảo vệ môi trường, các dự án giảm lượng carbon đều có thể đem lại doanh thu cho các tổ chức, doanh nghiệp. Vì thế, đây là hướng kinh doanh mới mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã lựa chọn. Khi đã tạo ra đủ lượng carbon bù đắp, họ sẽ có thể kiếm được tiền từ thị trường.

Phát triển dự án giảm khí thải vừa doanh thu, vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí mua bù tín chỉ. Ảnh: AI

Hợp đồng tương lai tín dụng carbon là gì?

Tín dụng carbon còn được biết đến trên thị trường tự nguyện dưới dạng bù đắp carbon, trong đó khí thải carbon được chia ra làm 2 loại: tín chỉ carbon và bù đắp carbon.

Vì cả hai khái niệm đều được đo bằng tấn CO2, nên thường có sự nhầm lẫn. Hiện tại, cả hai đều được mua bán trên thị trường carbon và sử dụng thay thế cho nhau, nhưng về bản chất, chúng hoạt động theo cơ chế khác nhau.

Nói cách khác, nếu bạn không thể trực tiếp giảm lượng khí thải carbon của mình, thì bạn có thể trả tiền cho người khác để làm việc đó ở nơi khác.

Hợp đồng tương lai tín dụng carbon là một công cụ tín dụng, trong đó người mua tìm cách cắt giảm lượng khí thải thông qua các dự án bù đắp carbon. Các ví dụ phổ biến của các dự án này là giảm hoặc tránh nạn phá rừng, cung cấp các thiết bị gia dụng tiết kiệm nhiên liệu và đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Hợp đồng tương lai được thực hiện trên nền tảng quỹ giao dịch thường gọi là ETF, khi hai bên đồng ý giao dịch một tài sản cơ bản là tín chỉ carbon.



Những sàn giao dịch ETF về tín chỉ carbon trên thế giới?

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) là quỹ ETF trợ cấp carbon được niêm yết công khai đầu tiên, lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới. KRBN cung cấp khả năng tiếp cận hầu hết các khoản tín dụng carbon ETS của EU hoặc EUA, tín dụng carbon CCA của California và tín dụng carbon RGGI của vùng đông bắc Hoa Kỳ.

Quỹ ETF bù đắp carbon toàn cầu của KraneSharesKSET (KSET), được khấu trừ trên NYSE với tỷ lệ chi phí là 0,79%. Nó sẽ cho phép bạn theo dõi các hợp đồng tương lai bù đắp lượng carbon, đồng thời cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các hợp đồng tương lai mà trước đây không có sẵn thông qua ETF.

Tiếp theo làn KraneShares California Carbon Allowance ETF (KCCA), được thành lập vào năm 2021, KCCA hoặc KraneShares California Carbon Allowance ETF cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp với Trợ cấp Carbon California (CCA) được giao dịch theo chương trình giao dịch giới hạn của California. Nó theo dõi hầu hết các hợp đồng tương lai CCA được giao dịch, theo sát diễn biến giá của tín chỉ carbon của California.

Quỹ ETF trợ cấp carbon châu Âu của KraneShares (KEUA), cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp với danh mục các hợp đồng tương lai tín dụng carbon được giao dịch trong thị trường carbon lớn nhất thế giới, EU ETS. Do đó, KEUA sẽ theo dõi hiệu suất giá tín dụng carbon của EU.

Tại Canada, Quỹ tín dụng carbon Horizons (CARB) là quỹ ETF đầu tiên cung cấp khả năng tiếp cận tín dụng carbon thông qua hợp đồng tương lai hoặc các công cụ phái sinh. CARB mới được thành lập khá gần đây, được tạo ra vào tháng 2/2022. Là một quỹ thụ động dựa trên Chỉ số Hợp đồng Tương lai Luân chuyển Tín dụng Carbon của Horizons, CARB chỉ bao gồm các hợp đồng tương lai EUA, với các hợp đồng được gia hạn khi hết hạn. Nhưng ETS này rất linh hoạt với khả năng mở rộng khả năng tiếp xúc với các hợp đồng tương lai tại thị trường phát triển khác khi chúng trưởng thành.



Tại Việt Nam, dù chưa có sàn giao dịch trực tiếp, nhưng đã có những cái tên đi trước trong ngành tiềm năng này. Có thể kể đến như V-starup Group, một doanh nghiệp đang tham gia chính sách thị trường tín chỉ Carbon tại Việt Nam.

Đây là tổ chức trung gian kết hợp các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo trong thị trường tín chỉ carbon, đồng thời đại diện liên kết đối tác với các thị trường trong địa phương và khu vực.