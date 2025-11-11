Thi tuyển giáo viên năm học 2025 – 2026 ở Huế: 1.256 thí sinh “tranh” 145 suất, tỷ lệ chọi gần 1/9

Sáng 11/11, Hội đồng tuyển dụng giáo viên TP.Huế tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2025 – 2026. Đây là hoạt động quan trọng nhằm tuyển chọn, bổ sung đội ngũ nhà giáo đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2025 – 2026 tại TP.Huế thu hút 1.256 thí sinh tham gia dự tuyển cho 145 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi gần 1/9. Ảnh: Văn Bốn.

Năm nay, toàn thành phố có 1.256 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển cho 145 chỉ tiêu, tương ứng với tỷ lệ chọi gần 1/9. Các vị trí tuyển dụng gồm: Mầm non 79 chỉ tiêu, tiểu học 51 chỉ tiêu, trung học cơ sở 12 chỉ tiêu và trung học phổ thông 2 chỉ tiêu.

Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi, gồm kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính và thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức vấn đáp.

Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế Nguyễn Tân cho biết: Kỳ thi tuyển giáo viên năm nay được tổ chức trong bối cảnh ngành giáo dục thành phố đang tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu phát triển của một đô thị di sản, văn hóa, thông minh và thân thiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế Nguyễn Tân phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2025 – 2026. Ảnh: Văn Bốn.

Theo ông Nguyễn Tân, những năm qua, TP.Huế luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục, từ đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đến phát triển đội ngũ giáo viên. Kỳ thi tuyển giáo viên lần này không chỉ là hoạt động tuyển dụng thường niên mà còn là đợt tuyển chọn nhân lực mang tính chiến lược, góp phần củng cố và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao cho thành phố trong giai đoạn mới.

Với tỷ lệ chọi gần 1/9, kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2025 – 2026 ở TP.Huế được kỳ vọng sẽ lựa chọn được những nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố trong thời gian tới.