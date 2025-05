Thiên An chính thức phản hồi những thông tin về vụ kiện của Jack - J97

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa ca sĩ Jack – J97 (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) và hot girl Trần Nguyễn Thiên An, đặc biệt về các quyền nhân thân liên quan đến con gái chung của hai người.

Trước làn sóng thông tin đa chiều từ truyền thông và mạng xã hội, ngày 28/5, Trần Nguyễn Thiên An phối hợp cùng đơn vị bảo trợ pháp lý đã đưa ra thông tin chính thức phản hồi vụ việc.

Thiên An chính thức lên tiếng về thông tin vụ kiện của Jack 97 liên quan đến con chung của cả 2. Ảnh: FBNV

Theo đó, Thiên An xác nhận thời gian qua đã đăng tải một số nội dung cá nhân lên mạng xã hội, gây ra nhiều bình luận trái chiều, ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con cô.

Tuy nhiên, sau khi tham vấn pháp lý, cô đã tự nguyện gỡ bỏ một số bài viết nhằm bảo vệ quyền lợi và đời sống riêng tư, khẳng định đây không phải là kết quả của bất kỳ quyết định xử phạt hay phán quyết từ cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan đến thông tin nghệ sĩ Jack – J97 khởi kiện cô, Thiên An khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa nhận được bất kỳ văn bản thụ lý nào từ tòa. Cô sẵn sàng hợp tác và cung cấp đầy đủ chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mẹ con mình nếu có yêu cầu từ tòa án.

Về vấn đề cấp dưỡng, Thiên An cho biết nghệ sĩ Jack trước đây từng hỗ trợ tài chính không thường xuyên, không cố định và lần cuối cùng vào giữa năm 2022. Hiện tại, cô khẳng định đủ điều kiện tài chính, thời gian và tình yêu thương để chăm sóc, nuôi dạy con gái.

Đáng chú ý, Thiên An tiết lộ ngay từ đầu đã đề nghị nghệ sĩ Jack làm giấy khai sinh với tên cha cho con gái nhưng bị từ chối. Cô cũng cho rằng nghệ sĩ Jack chưa từng chủ động liên hệ hay yêu cầu được gặp mặt con gái kể từ khi bé chào đời, bác bỏ cáo buộc cô ngăn cản việc thăm nom.

Thiên An và Jack 97 từng có mối quan hệ tình cảm và có 1 con chung. Ảnh: FBNV

Thông cáo cũng nhấn mạnh, thời gian qua nhiều trang mạng xã hội, bài viết và bình luận đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống riêng tư của mẹ con Thiên An, đặc biệt là con gái nhỏ – đối tượng được pháp luật bảo vệ theo Luật Trẻ em. Thiên An cho biết nếu phát hiện có dấu hiệu xâm phạm quyền trẻ em, sẽ yêu cầu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam và cơ quan chức năng vào cuộc. Trong trường hợp nghiêm trọng, cô sẽ xem xét đề nghị toà án hạn chế quyền tiếp cận của một số người với con gái.

Đồng thời, Thiên An khẳng định nếu phát hiện có hành vi vu khống, làm nhục người khác, hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân (theo các quy định của Bộ luật Hình sự), cô sẽ đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

Cuối cùng, Thiên An gửi lời xin lỗi chân thành vì những ồn ào đã ảnh hưởng đến khán giả, truyền thông và các đối tác thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với sự cảm thông, thấu hiểu của công chúng. “Sự thật sẽ cất tiếng nói đúng nơi, đúng lúc và đúng pháp luật”, thông cáo nhấn mạnh.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Phía Thiên An khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hai mẹ con bằng các biện pháp pháp lý cần thiết.