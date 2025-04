Xe tăng hạng nặng BMP-55 hiếm có của Ukraine. Ảnh: T-90K/X

Đây là lần đầu tiên loại phương tiện đặc biệt này xuất hiện trên chiến trường, sau hơn hai thập kỷ tồn tại bí ẩn trong bóng tối.

Chiếc BMP-55 duy nhất từng được chế tạo

Những hình ảnh đầu tiên về BMP-55 bắt đầu lan truyền trên kênh Telegram “Military Informant” và sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chiếc xe xuất hiện trong tình trạng phủ tuyết nhẹ, không có dấu hiệu bị hư hại nặng, nhưng chưa rõ hiện nó đang nằm trong tay quân đội Ukraine hay đã bị Nga thu giữ.

Theo The War Zone, đây có thể là chiếc BMP-55 duy nhất từng được hoàn thiện – điều khiến lần xuất hiện này trở nên đặc biệt hiếm có. Dù thời gian và địa điểm chính xác của bức ảnh chưa được xác nhận, giới quan sát cho rằng đây là lần đầu tiên xe BMP-55 được triển khai trong môi trường thực địa.

Cải tiến từ xe tăng T-55

BMP-55 được phát triển vào khoảng năm 2000 bởi Nhà máy sửa chữa thiết giáp Kharkov với mục tiêu tận dụng số lượng lớn xe tăng T-55 đã lỗi thời, biến chúng thành xe chiến đấu chở quân hạng nặng. Quá trình cải tiến bao gồm: Gỡ bỏ tháp pháo của T-55, thay một khoang bọc thép mới dành cho lính bộ binh, thiết kế lại khung xe để có ram dốc phía sau, giúp binh sĩ lên xuống nhanh chóng.

Thông tin từ nhà sản xuất cho biết, xe có trọng lượng khoảng 28,5 tấn (không tính vũ khí), vận chuyển được tối đa 10 binh sĩ, tuy nhiên đội hình tiêu chuẩn là 8 người + kíp lái 3 người.

Trên chiếc BMP-55 đang xuất hiện lần này, có thể thấy bệ phóng tên lửa chống tăng điều khiển gắn phía trên thân xe, nhưng không có tên lửa nào được trang bị tại thời điểm chụp ảnh. Thiết kế gốc còn bao gồm trạm điều khiển súng máy 12,7mm từ xa, tuy nhiên chi tiết này dường như đã bị tháo bỏ.

BMP-55 có giáp trước chịu được đạn pháo tự động cỡ 25–30mm; giáp sau chống được đạn xuyên giáp 14,5mm. Gầm xe được gia cố chống mìn, có thể gắn thêm giáp phản ứng nổ phía trước và hai bên thân.

Thiết giáp bị "lãng quên"

Dù có thiết kế khá hiện đại vào thời điểm đó, cả BMP-55 và phiên bản “anh em” BMP-64 (cải tiến từ xe tăng T-64) chưa bao giờ được quân đội Ukraine đưa vào trang bị chính thức và cũng không có đơn hàng xuất khẩu.

Lý do theo The War Zone là do Ukraine đã có thời gian hòa bình kéo dài trong những năm 2000, nên nhu cầu đối với việc chuyển đổi xe tăng sang xe chở quân không cấp thiết. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi chiến tranh cường độ cao đang diễn ra, những phương tiện như BMP-55 lại trở nên đặc biệt hữu dụng, nhất là trong chiến đấu đô thị.