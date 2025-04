Ngày 1/4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết về công tác cán bộ đối với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tới dự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Theo đó, tại Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Quốc Hùng; nhấn mạnh, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với đồng chí Nguyễn Quốc Hùng là sự ghi nhận của Đảng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, cống hiến trong suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cương vị mới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng sẽ cùng với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1969), quê quán huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. Năm 2023, khi đang trên cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, ông được biệt phái đến nhận công tác tại Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV. Trước đó ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.