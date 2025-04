Chiều 2/4 đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đã vào TP.HCM, đến hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong tại phường Xóm Củi, quận 8 để nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đã vào TP.HCM, đến hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong tại phường Xóm Củi, quận 8, nắm bắt tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ảnh: CH

Qua nắm tình hình thực tế và nghe báo cáo của PC07, chính quyền địa phương, công an phường về tình hình, diễn biến vụ cháy; quá trình triển khai về công tác PCCC tại địa phương; công tác chăm lo cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại hai căn nhà 66B, 66C, phường Xóm Củi, quận 8, TP.HCM, Thiếu tướng Hoàn yêu cầu tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp an toàn PCCC, việc triển khai Chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ, phương hướng, giải pháp khắc phục đối với các loại hình nhà ở tương tự như vậy, xử lý dứt điểm không để xảy ra vụ cháy tương tự.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Xóm Củi cũng đã báo cáo với ông Hoàn về công tác nhận tin báo cháy ban đầu, công tác triển khai chữa cháy, báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, công tác chăm lo, khắc phục hậu quả ban đầu vụ cháy.

Ông Hoàn yêu cầu cấp ủy chính quyền phường Xóm Củi tham mưu cho lãnh đạo quận có các hướng giải quyết đối với các nhà tạm, cơi nới không đảm bảo an toàn PCCC.

Ông cũng chia sẻ về vất vả của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác chữa cháy, CNCH từ đêm qua. lực lượng này đã nhanh chóng đến hiện trường, cô lập kịp thời, không cho cháy lan sang các khu vực lân cận, bảo vệ các khu nhà xung quanh

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã báo cáo với Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn về công tác quản lý nhà nước về PCCC, công tác tiếp nhận xử lý tin báo cháy, điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy...