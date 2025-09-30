Thông tin mới nhất về mưa lũ ở Sơn La: Di dời khẩn cấp dân cư một số địa bàn, 2 người chết, mất tích

Clip: Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại nặng ở tỉnh Sơn La

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ đêm 28 đến ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt lớn kèm theo dông lốc, gió mạnh. Nhiều khu vực bị ngập úng, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng giao thông.

thiên tai đã làm 1 người mất tích tại xã Tô Múa; 1 người chết tại xã Mường Bang. Về nhà ở, tại xã Mường Bang ghi nhận gần 40 nhà bị sạt lở, cuốn trôi, ngập úng; xã Lóng Sập có 2 nhà bị hư hỏng 80%; xã Xím Vàng có 3 nhà tốc mái; trên 100 nhà tại phường Thảo Nguyên bị ngập úng cục bộ...

Bên cạnh đó, có hơn 20 hộ dân ở Tô Múa, Vân Hồ, Tân Yên, Chiềng Sại, Lóng Sập… đã phải di dời khẩn cấp nhiều điểm trường mầm non tại các xã trên bị ngập úng, sạt lở.

Mưa lớn gây thiệt hại nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Ban PCTT và TKCN tỉnh Sơn La

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các tuyến quốc lộ qua địa bàn Sơn La xuất hiện hơn 3.200 m³ đất đá sạt lở, sa bồi tại 124 vị trí, nhiều đoạn đường ngập nước, trong đó 09 điểm bị ách tắc (trên QL.37 và QL.43). Trên hệ thống đường tỉnh, sạt lở hơn 11.000 m³ đất đá, nhiều cầu tràn, kè rọ thép, rãnh thoát nước hư hỏng, gây tắc đường tại ít nhất 12 vị trí. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên đang bị chia cắt cục bộ, khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được huy động tối đa, phối hợp tìm kiếm người mất tích, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa và thu dọn đất đá. Lực lượng quản lý đường bộ túc trực tại nhiều điểm sạt lở, nhanh chóng cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông và thông tuyến tạm thời.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở. Ảnh: Công an Sơn La

Hiện, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và khắc phục nhanh chóng hậu quả mưa lũ.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường, bảo dưỡng tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, phối hợp lực lượng tại chỗ bảo đảm giao thông, cắm biển cảnh báo, trực chốt điều tiết, hót dọn đất đá sạt lở, cây đổ; bố trí nhân lực túc trực tại các vị trí ngập úng.

Các sở, ngành, lực lượng vũ trang và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường chủ động kích hoạt phương châm "4 tại chỗ" bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị phương tiện, vật tư tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

Một số hình ảnh về mưa lũ sau bão số 10 ở Sơn La