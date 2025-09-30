Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà nông
Thứ ba, ngày 30/09/2025 06:47 GMT+7

Nhìn lại cơn bão số 10 (bão BUALOI): Nhiều điểm bất thường, là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, ảnh hưởng nặng nề

+ aA -
Kiều Tâm Thứ ba, ngày 30/09/2025 06:47 GMT+7
Nhìn lại diễn biến của cơn bão số 10 (bão BUALOI), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá bão số 10 là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt với nhiều đặc điểm hiếm thấy.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhìn lại diễn biến cơn bão số 10 (Bão BUALOI)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 26/9, một cơn bão có tên quốc tế là BUALOI đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, trung bình khoảng 35km/h.

Các bản tin bão mới nhất cho thấy sau khi vào Biển Đông, bão duy trì cường độ, hướng và tốc độ di chuyển. Chiều ngày 27/9, bão di chuyển chậm lại với tốc độ từ 30-35 km/h. Sáng ngày 28/9, tốc độ di chuyển của bão giảm xuống khoảng 25km/h.

Bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) là cơn bão mạnh, với nhiều đặc điểm hiếm thấy. Ảnh: Nguyễn Tình

Đêm 28/9, bão số 10 đã đi vào địa phận Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 14, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Sáng ngày 29/9, bão di chuyển vào khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Trưa 29/9, bão di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI) và hoàn lưu bão: Gió mạnh, mưa to, sóng lớn

Bão số 10 (bão BUALOI) với cường độ cấp 11-12 khi đi vào ven biển Quảng Bình-Hà Tĩnh đã gây gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão trên một dải ven biển rất dài từ Huế tới Hải Phòng.

Số liệu quan trắc ghi nhận tại vùng biển ngoài khơi Hà Tĩnh-Quảng Bình sóng cao 6-8m. Tại vùng biển ven bờ từ Nghệ An -Hải Phòng, độ cao sóng quan trắc được từ 2-5m, trong đó trạm Hòn Ngư quan trắc sóng 4-5m trong sáng sớm ngày hôm nay.

Bão đã gây nước dâng từ 0,5-1,6 m cho ven biển từ Nghệ An - Hải Phòng, trong đó tại trạm hòn Ngư ghi nhận nước dâng 1,6m, Sầm Sơn 1,1m và Hòn Dấu 0,7m.

Mặc dù tâm bão đi vào bờ (đêm ngày 28) là thời điểm thuỷ triều thấp, tuy nhiên, do nước dâng và sóng trong bão duy trì cao tới sáng ngày 29, đây là thời điểm đỉnh triều (triều cường tại khu vực) nên nước dâng do bão kết hợp với sóng lớn và triều cường đã tạo mực nước vượt cao trình đê, gây ngập tại nhiều khu vực trũng, đường giao thông ven biển, như tại Cửa Lò (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Chiều 28/9, dù bão số 10 chưa đổ bộ nhưng tại khu vực biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) đã xuất hiện mưa kèm gió mạnh, sóng biển cao 3-4 mét liên tục đánh vào bờ kè. Ảnh: Nguyễn Tình.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ đêm 26-28/9, khu vực từ Tp.Huế đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 500mm như: Hồng Trung (TP.Huế) 627mm, Hương Nguyên (Tp.Huế) 619mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 409mm, …

Từ đêm 26-29/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị  từ 200-400mm, có nơi trên 450mm như:  Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 578mm, Sơn Hồng 1 (Hà Tĩnh) 517mm,  Hướng Sơn (quảng Trị) 541mm, Hồ Vực Tròn (quảng Trị) 523mm, … 

Từ đêm 26-29/9, khu vựa từ Thanh Hóa đến nghệ An từ 300-500mm, có nơi trên 550 mm như Nông Trường 15 (NGhệ An) 836mm, Yên Thượng (NGhệ An) 672mm, Xuân bình (Thanh Hóa) 739mm, Xuân Le (Thanh Hóa) 664mm, …

Từ 28-29/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai phổ biến 70-120mm, riêng khu vực Nam Phú Thọ và Nam Sơn La 100-250mm, có nơi trên 250mm như: Vạn Mai (Hòa Bình cũ) 404mm, Lũng Vân (Hòa Bình cũ) 365mm, Mường Do1 (Sơn La) 339mm....

6 đặc điểm hiếm thấy của bão số 10 (bão BUALOI)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) là cơn bão mạnh, với một số đặc điểm hiếm thấy:

Thứ nhất, bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh trung bình lên tới 30-35km/h (nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).

Thứ hai, theo dõi diễn biến bão số 10 (bão BUALOI) cho thấy thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài các tỉnh Nghệ An-Bắc Quảng Trị kéo dài ít thấy (từ khoảng 22-23 giờ ngày 28/9 bão đi vào đất liền Nghệ An-Bắc Quảng Trị, đến 10 giờ ngày 29/9 vẫn duy trì cường độ bão) lên tới trên 12 tiếng.

Thứ ba, hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa trở vào đến Tp.Huế (có nơi mưa trên 500mm).

Thứ tư, hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị, khu vực Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị là vùng tâm bão ảnh hưởng cũng là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Thứ năm, xuất hiện lũ lớn trên nhiều sông (hầu hết các sông vượt mức báo động 3) Kiến Giang (Quảng Trị), thượng lưu sông Chu, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Phố (Hà Tĩnh ) đã vượt BĐ3; các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở trên BĐ1 đến trên BĐ2.

Thứ sáu, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra tại hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa-Tp Huế nhất là khu vực Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng); tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi.

Cập nhật tin bão mới nhất về tác động của bão số 10 (bão BUALOI)

Đến hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Nước dâng do bão số 10 (bão BUALOI) giảm nhanh trong chiều 29/9 và mực nước biển chủ yếu dao động theo thuỷ triều, tuy nhiên, gió mạnh trên khu vực vẫn có thể gây sóng cao 2-3m cho tới hết hôm nay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28/9, bão số 10 (bão BUALOI) đã đi vào địa phận Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, nhiều nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận gió cấp 10 - 11, giật cấp 13-14.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
77

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Nhà nông
Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?

Đọc thêm

Phương Nam xúc động chia tay Tạ của 'Mưa đỏ': “Tôi rất nhớ mọi người'
Văn hóa - Giải trí

Phương Nam xúc động chia tay Tạ của "Mưa đỏ": “Tôi rất nhớ mọi người"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim "Mưa đỏ" chính thức khép lại hành trình chiếu rạp. Diễn viên Phương Nam – người thủ vai Tạ đã chia sẻ cảm xúc khó quên với nhân vật do mình đảm nhận.

Vô Cà Mau ăn canh cá chốt lá me non, đãi đằng du khách khiến vạn người mê
Nhà nông

Vô Cà Mau ăn canh cá chốt lá me non, đãi đằng du khách khiến vạn người mê

Nhà nông

Hàng năm, khi cơn mưa đầu mùa nặng hạt trên miền đất Cà Mau, cây me chua thay lá, cũng là mùa cá chốt ôm trứng từ sông, rạch tìm nơi sinh sản. Thời điểm này, người dân địa phương giăng lưới, đặt lọp, thuốc vuông bắt cá chốt trứng nấu canh chua với lá me non đãi đằng du khách món ngon dân dã xứ Cà Mau.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra 2 vụ tử vong bất thường; người đàn ông đổ xăng tự thiêu
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra 2 vụ tử vong bất thường; người đàn ông đổ xăng tự thiêu

Pháp luật

Điều tra 2 vụ tử vong bất thường ở Lâm Đồng; người đàn ông đổ xăng tự thiêu ở TP.HCM; nữ sinh lớp 11 xin gia đình đi ăn với bạn rồi mất liên lạc... là những tin nóng 24 giờ qua.

Thu hồi đất làm dự án: Người dân được bồi thường bằng đất ở khi nào?
Bạn đọc

Thu hồi đất làm dự án: Người dân được bồi thường bằng đất ở khi nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở...

Hà Nội chuyển đổi gần 2.000 m2 đất làm dự án nhà ở thấp tầng trên phố Đại Từ
Nhà đất

Hà Nội chuyển đổi gần 2.000 m2 đất làm dự án nhà ở thấp tầng trên phố Đại Từ

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa điều chỉnh diện tích sử dụng đất dự án Khu nhà ở thấp tầng Đại Từ từ 2.083,6 m2 xuống 1.967,3 m2, giao cho Công ty CP 208 triển khai theo hình thức có thu tiền.

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Nhà nông

Khu kinh tế Thái Bình được quy hoạch trở thành khu vực kinh tế đa ngành hướng ra biển với hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng, bến cảng, logistics của tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình).

Bắc Ninh duyệt làm đô thị có casino, sân golf, nghỉ dưỡng cao cấp
Nhà đất

Bắc Ninh duyệt làm đô thị có casino, sân golf, nghỉ dưỡng cao cấp

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh mới phê duyệt quy hoạch phân khu 7, đô thị Bắc Giang với quy mô gần 2.600 ha, định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái đa chức năng, sân golf, casino, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các không gian du lịch tín ngưỡng.

10 thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp giúp kéo dài tuổi thọ, chống lão hoá
Xã hội

10 thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp giúp kéo dài tuổi thọ, chống lão hoá

Xã hội

Tuổi thọ trung bình của người Mỹ hiện khoảng 78 tuổi. Trong khi ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la đang tập trung vào thuốc men và các liệu pháp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bí quyết sống khỏe, sống lâu có thể bắt đầu ngay từ những thực phẩm quen thuộc trong căn bếp.

Trồng thứ rau mùi thơm gây thèm ăn, hái phải chèo xuồng, dân nơi này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), cứ bán là hết veo
Nhà nông

Trồng thứ rau mùi thơm gây thèm ăn, hái phải chèo xuồng, dân nơi này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), cứ bán là hết veo

Nhà nông

Ven dòng sông Cái Lớn, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ (trước sáp nhập 3 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, xã Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), nhiều hộ dân đang phát triển mô hình trồng rau nhút đem lại nguồn thu nhập khá.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Lào Cai là người trồng rừng kinh tế, làm xưởng chế biến gỗ, thu 3 tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Lào Cai là người trồng rừng kinh tế, làm xưởng chế biến gỗ, thu 3 tỷ/năm

Nhà nông

Ông là Phùng Thế Tài được bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" là một tỷ phú nông dân trồng rừng, điều hành xưởng chế biến gỗ, bóc ván gỗ. Ông Phùng Thế Tài trồng cây quế, trồng cây chẩu, cây bồ đề điều hành xưởng chế biến gỗ, làm ván gỗ ở thôn Mạ 1 (xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trước đây, nay là xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập tỉnh).

Bà lão U80 của gia tộc Sơn Kim hé mở kế hoạch mới ngay trong các khu đô thị đắt đỏ
Nhà đất

Bà lão U80 của gia tộc Sơn Kim hé mở kế hoạch mới ngay trong các khu đô thị đắt đỏ

Nhà đất

Người sáng lập Sơn Kim Group, bà Nguyễn Thị Sơn chia sẻ giấc mơ xây dựng “Sơn Kim University” nhưng tạm gác lại, thay vào đó tập trung phát triển hệ thống trường Duy Tân gắn liền các dự án bất động sản.

“Tư lệnh” ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ nêu giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

“Tư lệnh” ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ nêu giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ Nguyễn Huy Nhuận cho biết nhiệm kỳ 2025-2030, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 3,5%/năm, với đột phá phát triển sản phẩm OCOP, giảm nghèo đa chiều gắn xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Chống đầu cơ thổi giá, Bộ Xây dựng đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản tại 34 tỉnh, thành
Nhà đất

Chống đầu cơ thổi giá, Bộ Xây dựng đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản tại 34 tỉnh, thành

Nhà đất

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho Dự thảo nghị quyết thí điểm lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý, kỳ vọng tạo kênh giao dịch minh bạch, hiện đại từ năm 2026.

Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova
Điểm nóng

Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova

Điểm nóng

Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) của Moldova đã giành được đa số ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử lập pháp được Điện Kremlin theo dõi chặt chẽ, đảm bảo số phiếu bầu gấp đôi so với Khối bầu cử yêu nước (BEP) ủng hộ Nga.

Xem phim mà tôi giật mình: Một khi cha mẹ mù mờ không dạy con điều này, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm!
Gia đình

Xem phim mà tôi giật mình: Một khi cha mẹ mù mờ không dạy con điều này, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm!

Gia đình

Có những điều chúng ta phải dạy con từ sớm!

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?
Đông Tây - Kim Cổ

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?

Đông Tây - Kim Cổ

Hán Hiến Đế có thể nói là thực sự là một Hoàng đế rất đáng thương, Lưu Hiệp có một tuổi thơ khó khăn, mẹ của ông là mỹ nhân Vương Vinh đã bị Hà Hoàng hậu đầu độc chết, nhờ sự bảo vệ của Thái hậu, ông đã được thoát chết.

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, sáng suốt hơn người, đến trung niên lộc rơi trúng cửa, tiền tài rực rỡ
Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, sáng suốt hơn người, đến trung niên lộc rơi trúng cửa, tiền tài rực rỡ

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, nhờ tài năng hơn người lại không ngừng cố gắng nên có thể tận hưởng trái ngọt sau tuổi trung niên.

PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt
Lai Châu Ngày Mới

PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt

Lai Châu Ngày Mới

Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã nhanh chóng cử Đội xung kích 60 người cùng phương tiện, vật tư chuyên dụng lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra cho lưới điện khu vực này. Đây là một hành động kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cao của ngành điện miền núi phía Bắc đối với đồng bào miền Trung.

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trịnh Huệ là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta. Ông quê ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Sau dời cư về Bất Quần, Thanh Hoá ngày nay.

Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Trên địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra một vụ sạt lở đất, đá, có tiếng nổ to; nhiều hành khách thoát nạn khi mới nhảy ra khỏi xe được khoảng 5 giây thì đất đá ập xuống.

Vượt qua các đối thủ mạnh châu Á, Âu và Mỹ 2 cặp đôi dancesport Việt Nam xuất sắc giành được điều này
Thể thao

Vượt qua các đối thủ mạnh châu Á, Âu và Mỹ 2 cặp đôi dancesport Việt Nam xuất sắc giành được điều này

Thể thao

Bồ Đào Nha, ngày 29/9, Đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức, với những thành tích nổi bật ở hai nội dung quan trọng.

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu
Thế giới

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu

Thế giới

Ngày 29/9 tại Hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka,Nhật Bản Lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu & Giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt".

3,4 triệu hộ tại miền Trung và miền Bắc bị mất điện do bão số 10 Bualoi
Kinh tế

3,4 triệu hộ tại miền Trung và miền Bắc bị mất điện do bão số 10 Bualoi

Kinh tế

Theo thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chiều muộn 29/9, có khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện do bão số 10.

Thượng đỉnh Copenhagen căng thẳng trước mặt, tình huống khiến Châu Âu lo ngại chiến tranh với Nga
Thế giới

Thượng đỉnh Copenhagen căng thẳng trước mặt, tình huống khiến Châu Âu lo ngại chiến tranh với Nga

Thế giới

Các quan chức châu Âu lo ngại rằng việc phá hủy máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga sẽ gây ra xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Nga - theo Politico.

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam hiện đang khoác áo CLB Công an TP.HCM
Thể thao

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam hiện đang khoác áo CLB Công an TP.HCM

Thể thao

Tiền vệ Đặng Văn Lắm là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam hiện đang là thành viên CLB Công an TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Đưa KHCN thành trụ cột hợp tác mới
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Đưa KHCN thành trụ cột hợp tác mới

Thế giới

Chiều 29/9/2025, tại trụ sở Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975–2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá
Video

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá

Video

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái…

Tin tối (29/9): HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (29/9): HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam? Messi bỏ phiếu bầu cho Yamal tại Quả bóng Vàng 2025; Rooney không tin HLV Amorim có thể xoay chuyển tình thế; HLV Glasner tạo nên kỳ tích; HLV Conte cảnh báo De Bruyne.

Sang Campuchia đánh bạc, mang 1.713 viên ma tuý về nước, bị cáo lãnh 20 năm tù giam
Pháp luật

Sang Campuchia đánh bạc, mang 1.713 viên ma tuý về nước, bị cáo lãnh 20 năm tù giam

Pháp luật

Bị cáo Hoàng Duy Quang mua 1.713 viên ma túy ở Campuchia về sử dụng, qua Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Nga bắt giữ nữ bếp trưởng 'đi đêm' với Kiev, âm mưu đầu độc binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine
Thế giới

Nga bắt giữ nữ bếp trưởng 'đi đêm' với Kiev, âm mưu đầu độc binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine

Thế giới

Một nữ đầu bếp tại Crimea vừa bị bắt giữ với cáo buộc gián điệp, bị cho là đã cung cấp thông tin mật về các mục tiêu quân sự Nga, bao gồm vị trí các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen cho tình báo Ukraine – theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Tin đọc nhiều

1

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

2

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
77

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

4

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

5

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất