Nhìn lại cơn bão số 10 (bão BUALOI): Nhiều điểm bất thường, là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, ảnh hưởng nặng nề

Nhìn lại diễn biến cơn bão số 10 (Bão BUALOI)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 26/9, một cơn bão có tên quốc tế là BUALOI đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, trung bình khoảng 35km/h.

Các bản tin bão mới nhất cho thấy sau khi vào Biển Đông, bão duy trì cường độ, hướng và tốc độ di chuyển. Chiều ngày 27/9, bão di chuyển chậm lại với tốc độ từ 30-35 km/h. Sáng ngày 28/9, tốc độ di chuyển của bão giảm xuống khoảng 25km/h.

Bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) là cơn bão mạnh, với nhiều đặc điểm hiếm thấy. Ảnh: Nguyễn Tình

Đêm 28/9, bão số 10 đã đi vào địa phận Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 14, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Sáng ngày 29/9, bão di chuyển vào khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Trưa 29/9, bão di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp.



Ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI) và hoàn lưu bão: Gió mạnh, mưa to, sóng lớn

Bão số 10 (bão BUALOI) với cường độ cấp 11-12 khi đi vào ven biển Quảng Bình-Hà Tĩnh đã gây gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão trên một dải ven biển rất dài từ Huế tới Hải Phòng.

Số liệu quan trắc ghi nhận tại vùng biển ngoài khơi Hà Tĩnh-Quảng Bình sóng cao 6-8m. Tại vùng biển ven bờ từ Nghệ An -Hải Phòng, độ cao sóng quan trắc được từ 2-5m, trong đó trạm Hòn Ngư quan trắc sóng 4-5m trong sáng sớm ngày hôm nay.

Bão đã gây nước dâng từ 0,5-1,6 m cho ven biển từ Nghệ An - Hải Phòng, trong đó tại trạm hòn Ngư ghi nhận nước dâng 1,6m, Sầm Sơn 1,1m và Hòn Dấu 0,7m.

Mặc dù tâm bão đi vào bờ (đêm ngày 28) là thời điểm thuỷ triều thấp, tuy nhiên, do nước dâng và sóng trong bão duy trì cao tới sáng ngày 29, đây là thời điểm đỉnh triều (triều cường tại khu vực) nên nước dâng do bão kết hợp với sóng lớn và triều cường đã tạo mực nước vượt cao trình đê, gây ngập tại nhiều khu vực trũng, đường giao thông ven biển, như tại Cửa Lò (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Chiều 28/9, dù bão số 10 chưa đổ bộ nhưng tại khu vực biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) đã xuất hiện mưa kèm gió mạnh, sóng biển cao 3-4 mét liên tục đánh vào bờ kè. Ảnh: Nguyễn Tình.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ đêm 26-28/9, khu vực từ Tp.Huế đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 500mm như: Hồng Trung (TP.Huế) 627mm, Hương Nguyên (Tp.Huế) 619mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 409mm, …

Từ đêm 26-29/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 200-400mm, có nơi trên 450mm như: Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 578mm, Sơn Hồng 1 (Hà Tĩnh) 517mm, Hướng Sơn (quảng Trị) 541mm, Hồ Vực Tròn (quảng Trị) 523mm, …

Từ đêm 26-29/9, khu vựa từ Thanh Hóa đến nghệ An từ 300-500mm, có nơi trên 550 mm như Nông Trường 15 (NGhệ An) 836mm, Yên Thượng (NGhệ An) 672mm, Xuân bình (Thanh Hóa) 739mm, Xuân Le (Thanh Hóa) 664mm, …

Từ 28-29/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai phổ biến 70-120mm, riêng khu vực Nam Phú Thọ và Nam Sơn La 100-250mm, có nơi trên 250mm như: Vạn Mai (Hòa Bình cũ) 404mm, Lũng Vân (Hòa Bình cũ) 365mm, Mường Do1 (Sơn La) 339mm....



6 đặc điểm hiếm thấy của bão số 10 (bão BUALOI)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) là cơn bão mạnh, với một số đặc điểm hiếm thấy:

Thứ nhất, bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh trung bình lên tới 30-35km/h (nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).

Thứ hai, theo dõi diễn biến bão số 10 (bão BUALOI) cho thấy thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài các tỉnh Nghệ An-Bắc Quảng Trị kéo dài ít thấy (từ khoảng 22-23 giờ ngày 28/9 bão đi vào đất liền Nghệ An-Bắc Quảng Trị, đến 10 giờ ngày 29/9 vẫn duy trì cường độ bão) lên tới trên 12 tiếng.

Thứ ba, hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa trở vào đến Tp.Huế (có nơi mưa trên 500mm).

Thứ tư, hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị, khu vực Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị là vùng tâm bão ảnh hưởng cũng là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Thứ năm, xuất hiện lũ lớn trên nhiều sông (hầu hết các sông vượt mức báo động 3) Kiến Giang (Quảng Trị), thượng lưu sông Chu, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Phố (Hà Tĩnh ) đã vượt BĐ3; các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở trên BĐ1 đến trên BĐ2.

Thứ sáu, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra tại hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa-Tp Huế nhất là khu vực Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng); tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi.

Cập nhật tin bão mới nhất về tác động của bão số 10 (bão BUALOI)



Đến hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).



Nước dâng do bão số 10 (bão BUALOI) giảm nhanh trong chiều 29/9 và mực nước biển chủ yếu dao động theo thuỷ triều, tuy nhiên, gió mạnh trên khu vực vẫn có thể gây sóng cao 2-3m cho tới hết hôm nay.



