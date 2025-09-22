Hàng loạt “cụ duối” có tuổi đời hàng trăm năm lần đầu hội tụ, mang đến không gian trưng bày sống động như bảo tàng nghệ thuật thiên nhiên giữa phố biển Quy Nhơn.

Những "cụ duối" cổ thụ với tuổi đời hàng trăm năm, dáng thế kỳ dị, độc lạ đã hội tụ về Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I năm 2025, tổ chức tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tạo nên một không gian nghệ thuật sống động và đầy mê hoặc.

Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh Gia Lai mở rộng lần đầu tiên tổ chức đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách đến với phố biển Quy Nhơn (địa phận TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước sáp nhập). Nổi bật nhất tại triển lãm lần này chính là sự hiện diện của hàng loạt cây duối cổ thụ.

Hàng loạt tác phẩm duối cảnh cổ thụ được trưng bày, trong đó có không ít “cụ duối” có tuổi đời lên đến hơn 100 năm.

Nhiều gốc duối từng trải qua hơn một thập kỷ chăm sóc, uốn nắn, tạo dáng bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân chơi cây cảnh lâu năm.

Với vỏ cây xù xì, rêu phong phủ đầy, rễ cây gân guốc uốn lượn như những khối điêu khắc thiên tạo, mỗi gốc duối mang một vẻ đẹp riêng biệt, thể hiện phong cách và tâm huyết của người nghệ nhân.

Dáng cây duối có gốc vững chãi như rồng cuộn hổ phục, có dáng lại mềm mại như dải lụa bay, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian nghệ thuật vừa cổ kính vừa đầy sinh khí.

Điểm đặc biệt khiến dàn duối cổ trở thành tâm điểm chú ý chính là vẻ đẹp trường tồn theo năm tháng.

Duối là loài cây càng già càng toát lên khí chất mạnh mẽ, bền bỉ. Dưới sự chăm chút tỉ mỉ, kiên trì của các nghệ nhân, cây không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên mà còn được thổi hồn nghệ thuật, trở thành những “tác phẩm sống” có giá trị cao.

Một số tác phẩm cây duối cổ thụ tại triển lãm được định giá lên đến hàng tỷ hoặc chục tỷ đồng đang trưng bày ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều nghệ nhân, phần lớn các cây đều chỉ được mang đến để sưu tầm, giao lưu và giới thiệu với cộng đồng, chứ không có ý định mua bán.

Cận cảnh một cây cổ thụ hoành tráng là cây duối cả trăm năm tuổi đang trưng bày ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (một phận diện tích TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây).