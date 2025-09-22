Ông Trump "quay xe" về Ukraine: Tin xấu cho ông Zelensky
Điều tưởng chừng là một cú “quay xe” gây choáng váng có thể thực ra lại là tin xấu cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - theo Telegraph.
Những "cụ duối" cổ thụ với tuổi đời hàng trăm năm, dáng thế kỳ dị, độc lạ đã hội tụ về Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I năm 2025, tổ chức tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tạo nên một không gian nghệ thuật sống động và đầy mê hoặc.
Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh Gia Lai mở rộng lần đầu tiên tổ chức đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách đến với phố biển Quy Nhơn (địa phận TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước sáp nhập). Nổi bật nhất tại triển lãm lần này chính là sự hiện diện của hàng loạt cây duối cổ thụ.
Dáng cây duối có gốc vững chãi như rồng cuộn hổ phục, có dáng lại mềm mại như dải lụa bay, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian nghệ thuật vừa cổ kính vừa đầy sinh khí.
Một số tác phẩm cây duối cổ thụ tại triển lãm được định giá lên đến hàng tỷ hoặc chục tỷ đồng đang trưng bày ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều nghệ nhân, phần lớn các cây đều chỉ được mang đến để sưu tầm, giao lưu và giới thiệu với cộng đồng, chứ không có ý định mua bán.
Cận cảnh một cây cổ thụ hoành tráng là cây duối cả trăm năm tuổi đang trưng bày ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (một phận diện tích TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây).
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Rạng sáng nay, 23/9, cường độ của siêu bão vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.