Huyện An Lão xuống giống hơn 40 ha đậu phụng, nhiều nhất là ở các xã An Hòa, An Tân, thị trấn An Lão...

Hiện nông dân đã thu hoạch khoảng 2/3 diện tích. Thời tiết những ngày qua khá thuận lợi cho việc thu hoạch. Giá đậu phụng tươi dao động từ 13.000 - 14.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bông, thôn Vạn Xuân, xã An Hòa, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) trồng hơn 2 ha đậu phụng, đã thu hoạch hơn một nửa diện tích, năng suất hơn 3,4 tấn/ha, so với năm ngoái cao hơn gần 0,3 tấn/ha.

Ông Bông cho biết: Đậu năm nay củ nhiều, lại chắc. Người dân trong xã phấn khởi vì vừa được mùa, lại được giá. Với giá bán 14.000 đồng/kg, vụ này gia đình tôi lãi hơn 30 triệu đồng/ha.



Tương tự, với 1 ha đậu phụng, gia đình ông Võ Đình Vân, thôn Thuận An, xã An Tân đã thu hoạch được hơn 3,5 tấn, lãi hơn 30 triệu đồng.

Nông dân trồng đậu phụng (đậu phộng) huyện An Lão, tỉnh Bình Định vui vì đậu phụng được mùa, được giá. Ảnh: DIỆP THỊ DIỆU

Ông Vân cho hay: Vụ Đông Xuân này, hầu hết hộ trồng đậu phụng trong thôn đều được mùa, năng suất bình quân đạt khoảng 3,2 - 3,4 tấn/ha, một số ruộng năng suất đạt 4 tấn/ha.

Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây ít sâu, bà con áp dụng đúng quy trình chăm sóc, hạn chế sử dụng phân vô cơ; sử dụng giống có năng suất cao nên cây đậu phụng phát triển rất tốt.

Theo tính toán của bà con, mỗi ha trồng đậu phụng 1 vụ khoảng 3 tháng có thu nhập ít nhất 30 triệu đồng. Nếu so với các loại cây trồng khác như mì, bắp, đậu đỗ các loại… thì lợi nhuận cây đậu phụng cao gấp 2 lần.

Đậu phụng vào mùa thu hoạch tạo việc làm cho không ít nhân công tại địa phương. Người nhổ đậu phụng được trả công khoảng 200 nghìn đồng/ngày; nhân công lặt đậu được trả 50.000 đồng/bao.

Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Long Hòa, xã An Hòa, chia sẻ, từ đầu vụ đến nay, chị phụ nhổ hơn 10 ha đậu. Dự kiến từ 10 - 15 ngày nữa sẽ kết thúc đợt thu hoạch này.

Ông Lê Hoàng Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: Đậu phụng là cây trồng quan trọng của địa phương bởi ngoài thu nhập từ việc bán đậu phụng, nông dân còn tận dụng được nguồn phụ phẩm như dây đậu để làm thức ăn trong chăn nuôi.

Để duy trì, mở rộng diện tích bà con rất cần được hỗ trợ thêm về máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa, đồng thời có thể mở rộng sang lĩnh vực chế biến sau thu hoạch để tăng giá trị nông sản. Nếu có những sự hỗ trợ này đồng bào sẽ rất vui, an tâm sản xuất.