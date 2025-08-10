Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 14:24 GMT+7

Thứ chim to như nắm tay, ngồi trong lồng ăn với đẻ cản chả kịp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, nông dân kiếm bộn tiền

Xuân Cường Chủ nhật, ngày 10/08/2025 14:24 GMT+7
Với mô hình nuôi chim bồ câu mắn đẻ, anh Trần Duy Minh, thôn 6, xã Thạch Long, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Thạch Thành cũ) đã làm giàu ngay trên mảnh đất của quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Nhiều năm đi làm thuê nhưng thu nhập không tương xứng với công sức bỏ ra, anh Minh luôn ấp ủ làm giàu trên mảnh đất mình sinh ra.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh biết đến mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhận thấy mô hình này phù hợp với điều kiện của gia đình, tháng 10/2022, anh đã bàn bạc với vợ đầu tư 800 triệu đồng xây dựng chuồng trại, phát triển sản xuất.

Thời gian đầu khởi nghiệp do chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi, đàn chim của gia đình anh Minh bị chết nhiều, khiến cuộc sống của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng bằng ý chí vượt khó vươn lên, anh Minh tiếp tục đầu tư vốn để mua giống và tích cực học hỏi cách thức chăm sóc chim bồ câu ở các trang trại trong và ngoài tỉnh. Sau một thời gian “gắn bó” với vật nuôi, anh Minh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên anh quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi với 1.300 đôi chim bố mẹ.

Anh Trần Duy Minh, nông dân xã Thạch Long, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Thạch Thành cũ) mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi chim bồ câu thương phẩm.

Anh Minh chia sẻ kỹ thuật chăm sóc chim bồ câu, kỹ thuật nuôi chim bồ câu cho người dân trong xã Thạch Long, tỉnh Thanh Hóa.

Với bản tính cần cù, chịu khó và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vật nuôi sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Để rút ngắn thời gian ấp trứng của chim bố mẹ và tăng sản lượng trứng, anh Minh đã ứng dụng phương pháp ấp trứng bằng máy.

Nhờ áp dụng phương pháp này, tỷ lệ ấp nở thành công cao nên số lượng chim con tăng gấp đôi so với phương pháp ấp truyền thống, mỗi năm một cặp chim bố mẹ sinh sản được 8 đến 10 đôi chim con.

Hiện nay, gia đình anh Minh có khoảng 1.300 con chim bố mẹ, mỗi năm xuất chuồng khoảng 18.000-20.000 con chim thương phẩm, cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho 3 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Với bản tính cần cù, chịu khó và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đàn chim bồ câu sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình Trần Duy Minh.

Anh Trần Duy Minh, cho biết: Một trong những khâu quan trọng của việc chăm sóc chim bồ câu là lựa chọn giống chim bố mẹ khỏe mạnh và thức ăn đảm bảo chất lượng.

Chuồng trại chăn nuôi luôn thoáng mát; mật độ nuôi phải bảo đảm từ 6-8 con/m2; có hệ thống tưới mái tự động, làm mát vào mùa hè.

Khi phát hiện chim có dấu hiệu khác lạ phải xử lý bằng thuốc cho cả đàn để hạn chế sự lây lan bệnh.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Minh còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thường xuyên chia sẻ kỹ thuật chăm sóc chim bồ câu cho một số hộ dân.

Nhờ sự giúp đỡ của anh Minh cùng với nỗ lực của bản thân, 6 hộ dân trong xã Thạch Long đã xây dựng thành công mô hình chim bồ cầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Minh đầu tư mua máy ấp trứng chim bồ câu góp phần tăng số lượng chim bồ câu non so với phương pháp ấp trứng truyền thống.

Ông Vũ Hồng Thăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Long, huyện Thạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) cho biết: Mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình ông Trần Duy Minh là mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cần được nhân rộng để những hộ dân trong xã có điều kiện học tập và làm theo.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Thạch Long phối hợp với các đơn vị chức năng giúp đỡ gia đình anh Minh thành lập HTX nuôi chim bồ câu.

Qua đó, góp phần hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc chim bồ câu, thị trường đầu ra cho sản phẩm của hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Theo: Văn hóa và đời sống/Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Từ khóa:
