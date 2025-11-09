Thứ đặc sản bình dân ham chui rúc này nuôi thành công tại một phường ở Cần Thơ, bán đắt như tôm tươi

Năm 2009, anh Tân xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn, nhưng do chưa có kinh nghiệm chăm sóc, lươn bị bệnh chết hết.

Sự thất bại này đã thôi thúc anh Tân thi vào ngành Nuôi trồng thủy sản để thực hiện ước mơ của mình.

"Chung nhà" với Ninh Bình, Nam Định "đem theo" một loại nước chấm hảo hạng, trăm năm mang cái tên đẹp "quý phái"

Năm 2009, anh Tân thi đậu vào ngành Nuôi trồng thủy sản - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Sau 3 năm học, anh Tân tốt nghiệp và học liên thông lên đại học. Năm 2014, anh Tân đã hoàn thành chương trình đại học và tốt nghiệp đạt loại giỏi. Với niềm đam mê nuôi lươn, anh Tân vừa học và nuôi lươn để kiếm thêm thu nhập và rút tỉa kinh nghiệm.

Năm 2016, anh Tân tận dụng diện tích gần 200m2 sân nhà để đầu tư 20 bể bạt nuôi lươn không bùn.

Anh Tân cho biết: “Nuôi lươn không bùn khoảng 1 năm mới xuất bán. Năm 2017, tôi xuất bán được 3 tấn lươn thịt, với giá 135.000 đồng/kg và thu được trên 400 triệu đồng, trừ hết chi phí, còn lời được khoảng 150 triệu đồng”.

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi lươn không bùn, anh Tân cho biết: “Trước tiên phải xây dựng bồn nuôi và buộc dây ni lông vào bồn để tạo môi trường cho lươn phát triển. Lươn giống thả nuôi phải chọn đồng cỡ, khỏe mạnh, sau mỗi lần cho ăn cần thay nước để tránh ô nhiễm nguồn nước.

"Chợ làng" lạ lùng mùa nước nổi ở An Giang, cầm đèn pin mua bán thứ gì mà xôn xao cả một vùng sông nước?

Ngoài việc cung cấp thức ăn đầy đủ, cần bổ sung men tiêu hóa và vitamin để lươn tăng sức đề kháng, chống bệnh tật, chịu được sự thay đổi của thời tiết”.

Để mô hình nuôi lươn không bùn đạt hiệu quả kinh tế cao, năm 2019, anh Tân đã bỏ 20 bể bạt nuôi lươn ban đầu để đầu tư lại 10 bồn bê tông, lót gạch men.

Trung bình, mỗi bồn nuôi lươn, anh Tân thiết kế có diện tích rộng 8m2, thả nuôi 4.000 con lươn giống.

Anh Tân nuôi lươn theo hình thức cuốn chiếu, mỗi lần thả nuôi từ 2-3 bồn. Sau khi thu hoạch xong bồn nào là vệ sinh để tiếp tục thả con giống.

Con cá to thịt ngọt, vảy óng ánh này, người Triều Châu ở Cà Mau (gồm cả Bạc Liêu) đem làm món gì mà nổi danh thiên hạ?

Mô hình nuôi lươn không bùn giúp anh Nguyễn Thành Tân, nông dân giỏi ở phường Long Tuyền, TP Cần Thơ có thu nhập tốt hơn.

Đây, kiểu trồng lúa mới ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định", gặt lúa bán đắt người ta vẫn ham mua

Anh Tân cho biết: “Số vốn nuôi lươn ban đầu bỏ ra khá lớn. Bình quân 1 con lươn giống có giá từ 2.500-3.000 đồng/con.

Do đó tôi chia nhỏ ra làm 3 đợt nuôi để thuận tiện chăm sóc và xoay vòng vốn nhanh. Với cách làm trên, mỗi năm tôi xuất khoảng 3 đợt. Bình quân, mỗi bồn thu hoạch được 1 tấn lươn thịt”.

Với số lượng 10 bồn nuôi, anh Tân thu hoạch được 10 tấn lươn thịt. Tùy vào thời điểm, lươn thịt có giá dao động từ 85.000-90.000 đồng/kg.

Không chỉ thành công với mô hình nuôi lươn thịt, thời gian gần đây, anh Tân nuôi lươn sinh sản và cung cấp lươn giống ra thị trường.

Hiện tại, anh Tân đang nuôi 70 bồn lươn sinh sản. Hằng năm, anh Tân xuất bán khoảng 500.000 con lươn giống, với giá 2.500-3.000 đồng/con.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Tân đang có kế hoạch nhân rộng mô hình này cho thanh niên và người dân áp dụng.

Anh Tân cho biết: “Mình sẵn sàng cung cấp con giống và kỹ thuật nuôi lươn cho những thanh niên và hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống”.

Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, dân cưa cây cao su bàn giao đất cho một dự án hoành tráng đi qua địa bàn

Chị Nguyễn Thị Ánh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Bí thư Đoàn phường Long Tuyền, TP Cần Thơ cho biết: “Đoàn phường luôn quan tâm, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Hiện tại, Đoàn phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 212 thanh niên và người dân vay 8,8 tỉ đồng để sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Qua đó, có nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao, như mô hình nuôi lươn không bùn, mô hình trồng hoa kiểng, kinh doanh mua bán nhỏ…

Sắp tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Theo: Báo Cần Thơ