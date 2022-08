Ngày 1/8, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ cho hay, với việc ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, du lịch Đà Nẵng đã thu hút rất đông khách, không chỉ thị trường khách nội địa mà cả thị trường khách quốc tế.

"Đặc biệt là sau khi sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á (Routes Asia 2022) được tổ chức, các chuyến bay đi và đến từ Đà Nẵng đã tăng rất nhiều, báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố. Trong đó riêng ngày 24/6 vừa qua, Đà Nẵng đón số chuyến bay nội địa kỷ lục với 111 chuyến bay trong 1 ngày", ông Vũ cho biết.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tính chung 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của Đà Nẵng ước đạt 10.998 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 đầu năm 2022 của Đà Nẵng ước đạt 2.407 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 385,7% so với tháng cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 7, với chuỗi sự kiện “Sống như ánh mặt trời -Take me to the Sun” bao gồm nhiều hoạt động như: Carnival đường phố, đêm đại nhạc hội... đã mang đến những trải nghiệm sôi động, đáng nhớ, thu hút đông đảo du khách.



Thu hút rất đông khách, nhiều sự kiện sắp được tổ chức giúp du lịch Đà Nẵng lấy lại vị thế?. Ảnh: SG

Cụ thể, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7 năm 2022 ước đạt 514,8 nghìn lượt, tăng 13,1%so với tháng trước và gấp 15,3 lần cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 57,5 nghìn lượt, tăng 42,3% so với tháng trước, tăng 12,2 lần so với cùng kỳ.

Qua báo cáo của các đơn vị liên quan cho thấy, hoạt động du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, sau thời gian dài nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đông đảo người dân khắp cả nước đã lựa chọn du lịch nội địa.

Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, khách du lịch trong nước tháng 7/2022 đến Đà Nẵng ước đạt 457,3 nghìn lượt, tăng 10,2% so với tháng trước và gấp 15,7 lần so với tháng cùng kỳ năm 2021. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.882 nghìn lượt, tăng 83,0% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 127 nghìn lượt, tăng 44,3%; khách trong nước đạt 1.755 nghìn lượt, tăng 86,6%.

"Nhìn chung, kết quả hoạt động của ngành du lịch Đà Nẵng trong quý II và tháng đầu của quý III năm 2022 đã cho thấy bước khởi đầu cho sự phục hồi của du lịch Đà Nẵng đang dần hiện hữu. Triển vọng đưa du lịch Đà Nẵng trở lại thời kỳ như trước khi dịch bệnh xảy ra là hoàn toàn có thể. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Đà Nẵng liên tục làm mới các sản phẩm du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa vào các sản phẩm du lịch mới như: dù lượn, vui chơi, giải trí dưới nước...", ông Trần Văn Vũ nhận định.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, dự kiến trong thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức nhiều sự kiện như, Đà Nẵng đăng cai tổ chức Giải Golf phát triển châu Á -Asian Development tour (dự kiến đầu tháng 9/2022), tiếp tục sự kiện lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” (từ ngày 11/6 đến 15/8/2022). Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các chính sách M.I.C.E năm 2022 và dự kiến tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng 2022 vào tháng 12 năm 2022.