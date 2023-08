Thủ khoa đánh giá năng lực 2023 “học mà chơi”, điểm vẫn cao chót vót

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6/2023. Bùi An Huy, Trường THPT Chuyên Hưng Yên (Hưng Yên) là thủ khoa, thí sinh có điểm thi cao nhất tại kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội với 133/150 điểm. Á khoa của kỳ thi là Nguyễn Đăng Huy, học sinh Trường THPT Yên Lạc (Vĩnh Phúc) với 129/150 điểm.

Kết quả thi đánh giá năng lực từng phần của thủ khoa Bùi An Huy như sau: Phần Tư duy định lượng 48/50 điểm, phần Tư duy định tính 42/50 điểm và phần Khoa học 43/50 điểm. Bùi An Huy được nhận xét là học sinh có năng lực, nắm bắt kiến thức tốt và học đều các môn. An Huy rất chủ động trong học tập, thường xây dựng các kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho bản thân. Xác định việc ôn thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội là cả một lộ trình, kiến thức thi không quá khó nhưng lượng kiến thức rất nhiều, không thể chỉ trong một vài buổi hoặc một vài tháng mà có thể học được nên An Huy có kế hoạch từ sớm.

Thủ khoa đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, em chủ động sắp xếp lộ trình ôn tập cho mình, cố gắng tiếp thu, lĩnh hội bài giảng của thầy, cô trên lớp và nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa. Thời gian nghỉ ở nhà, em thường lên mạng tìm thêm tài liệu để ôn luyện và giải những đề thi của các năm trước đó.

Theo chia sẻ, vì trường có dạy học cả sáng và chiều nên Huy dành phần lớn thời gian học trên trường. Em dành các giờ giải lao của mình để tự ôn. Sau buổi chiều học tập, em sẽ chơi thể thao hoặc về nhà nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái. Khi rảnh rỗi em làm việc nhà giúp cha mẹ, hoặc thư giãn và không tự tạo áp lực cho mình. Buối tối, em dành khoảng 3 đến 4 tiếng từ 7h30 đến 11h30 để tự học và giải lao.

Thủ khoa của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội nhận học bổng của Tuyensinh247. Ảnh: Tuyensinh247

An Huy cho rằng không nên có thời gian "nước rút" những ngày cuối trước kỳ thi. Bản thân Huy những tuần cuối cùng vẫn học theo lộ trình đã đặt ra, theo kế hoạch học tập một ngày như bình thường. Em dành một vài ngày cuối để rà soát lại toàn bộ kiến thức để xem bản thân còn chỗ nào chưa hiểu và ôn tập lại. Ngày cuối cùng trước kỳ thi, em sẽ đi ngủ sớm để tinh thần thoải mái và đủ năng lượng để làm bài.

An Huy xét tuyển đại học vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Á khoa Nguyễn Đăng Huy (Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc) giành 129/150 điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, là thí sinh có điểm cao nhất 4 đợt thi đầu tiên.

Điểm thành phần Tư duy định lượng, Tư duy định tính và Khoa học của Đăng Huy lần lượt là 47 điểm, 42 điểm và 40 điểm.

Khi biết kết quả thi, Đăng Huy chia sẻ: "Em rất bất ngờ vì điểm phần Tư duy định tính cao hơn khá nhiều so với dự tính của em và cũng bất ngờ khi kết quả của em lại là cao nhất của 4 đợt thi đầu tiên".

"Trước kỳ thi, em chia thành nhiều giai đoạn để ôn tập tất cả các môn. Em chú trọng vào các môn không phải thế mạnh của mình như Văn, Sử, Địa. Em học chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa; môn Văn em ôn cả những bài đọc thêm, học tác giả, tác phầm, phần từ loại, từ láy… Sau khi đã ôn tập kiến thức, em sẽ luyện đề để có thêm kinh nghiệm và tìm ra được các lỗi sai của bản thân sau khi làm bài", Đăng Huy chia sẻ về phương pháp học tập.

Đăng Huy cho biết, để song song cùng ôn tập cho cả 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực, Huy tìm hiểu kỹ các kỳ thi, tìm ra những điểm chung về kiến thức để ôn luyện. Sau đó, Đăng Huy sẽ ưu tiên ôn luyện theo thứ tự các kỳ thi, thi đánh giá năng lực trước em sẽ tập trung ôn trước.

Á khoa kỳ thi đánh giá năng lực 2023 Nguyễn Đăng Huy. Ảnh: Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Theo chia sẻ của Đăng Huy, em không thức khuya, tối chỉ học đến khoảng 22h30 là đi ngủ vì theo em học cố sẽ gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến hiệu suất của ngày hôm sau. Hai tuần trước ngày thi, Đăng Huy hệ thống lại toàn bộ kiến thức các môn, nhiều nhất vẫn là môn Sử và Địa.

Trong phòng thi, cách làm bài của Đăng Huy là bình tĩnh đọc lướt đề thi để nhận diện kiểu bài, làm từ bài dễ đến bài khó. Với câu hỏi quá khó, em tạm thời bỏ qua để dành thời gian cho các câu hỏi còn lại, sau đó sẽ quay lại làm trước khi kết thúc mỗi phần thi.

Với số điểm 129, Đăng Huy sử dụng điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.