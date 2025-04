Thu nhập của IU phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" gây ngỡ ngàng

Ngày 28/3, EDAM Entertainment công bố báo cáo kiểm toán năm 2024. Theo đó, tổng số chi phí trả cho nghệ sĩ từ ngày 1/1 đến 31/12/2024 được xác nhận là 33,6 tỷ won (22,9 triệu USD).

Đáng nói, IU là nghệ sĩ duy nhất của công ty hoạt động trong năm 2024, bởi nam ca sĩ WOODZ (Cho Seung Youn) đang tạm nghỉ do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Do đó, khoản phí trả cho nghệ sĩ được liệt kê trong báo cáo chủ yếu vào túi nữ ca sĩ sinh năm 1993.

Theo ước tính, khoản thanh toán thoả thuận của IU lên tới khoảng 30 tỷ won (20,4 triệu USD).

Với tư cách nghệ sĩ, IU bỏ túi 20,4 triệu USD trong năm 2024.

Trong công ty giải trí EDAM Entertainment, Kakao Entertainment nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn nhất (52,5%), còn IU là cổ đông lớn thứ ba với 22,5% cổ phần.

Dù có nghệ sĩ khác, EDAM được biết đến là tập trung chủ yếu vào IU, vì phần lớn doanh thu của công ty đến từ nữ diễn viên Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Khoản tiền 30 tỷ won chưa phải tổng thu nhập thực tế mà IU nhận được. Đó chỉ là số tiền cô được nhận với tư cách nghệ sĩ. Ngoài ra, cô cũng được chia cổ tức vì là cổ đông lớn trong công ty.

Báo cáo kiểm toán được công khai sau khi truyền thông Hàn Quốc lan truyền thông tin IU và bạn diễn Park Bo Gum kiếm được khoảng 500 triệu won (346.000 USD) mỗi người cho mỗi tập phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines).

Tin đồn bị công ty sản xuất phim Pan Entertainment phủ nhận vào ngày 18/3. Họ khẳng định thông tin IU nhận được 500 triệu won cho mỗi tập phim là sai sự thật, nhưng lại không tiết lộ con số cụ thể.

IU (tên thật là Lee Ji Eun) góp mặt trong danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes. Cô không chỉ hát hay, sáng tác giỏi mà còn thành công ở mảng diễn xuất, quảng cáo.

IU bước chân vào ngành giải trí xứ kim chi với vai trò ca sĩ. Đến nay, cô là một trong những nữ nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất Kpop. Cô được nhớ đến với giọng ca trong trẻo, cao vút. Ngoài ra, cô còn giỏi sáng tác và chơi nhạc cụ.

Trong năm 2024, IU dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp âm nhạc. Cụ thể, cô tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới HER 2024, khởi động vào ngày 2/3/2024 ở Seoul, hàn Quốc.

Sang năm 2025, cô gây tiếng vang toàn cầu khi đóng vai chính trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Cô được khen ngợi vượt bậc về diễn xuất, một mình đảm nhận 2 vai mà không hề bị trùng lặp, lấy đi của khán giả không biết bao nhiêu nước mắt.

IU cũng là gương mặt được các nhãn hàng săn đón, được mệnh danh nữ hoàng quảng cáo.

Theo GQ Ấn Độ, IU có giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 45 triệu USD vào năm 2024.