Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 27/09/2025 05:58 GMT+7

Thử nuôi "con đại bổ", ai ngờ một ông nông dân Nghệ An lại "trúng tủ", tự trả "lương tốt"

+ aA -
Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 27/09/2025 05:58 GMT+7
Bỏ ra hơn 300 triệu đồng làm chuồng và mua 9 con hươu sao lấy nhung mang về nuôi thử, thăm dò thị trường. Chỉ sau vài năm nhân giống "con đại bổ", ông Bùi Huy Thân SN 1962, trú tại thôn Ngọc Mỹ, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An đã đầu tư mở rộng trại nuôi loài động vật hoang dã này. Đến nay với 15 con đực và 9 cái cho thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Xuống tiền mua 9 con hươu lấy nhung về nuôi thử

Trước khi bén duyên với nghề nuôi hươu lấy nhung và bán con giống, ông Bùi Huy Thân cùng vợ là Trần Thị Hương đã từng trải qua nhiều nghề từ nuôi bò, lợn, làm ruộng nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học.

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?
Ông Bùi Huy Thân chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt trong quá trình chăm sóc và đến khi thu hoạch nhung hươu. Ảnh: Cảnh Thắng 
Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động

Sau hai tháng tìm hiểu nhiều mô hình nuôi hươu ở huyện Quỳnh Lưu (cũ), nhận thấy mô hình nuôi hươu lấy nhung có tiềm năng kinh tế, cho thu nhập ổn định, ông Thân cùng vợ quyết định vay mượn, bán bò, lợn, cải tạo chuồng chuyển qua nuôi hươu.

Để tiết kiệm chi phí, ông Thân cải tạo chuồng bò cũ, ngăn thành các ô có kích thước khoảng 4m thành trại nuôi hươu.

Đầu năm 2016, sau quá trình tìm hiểu quy trình nuôi, kỹ thuật nuôi lấy nhung. Ông Thân mạnh dạn vay mượn, xuống tiền mua 9 con hươu con và hươu trưởng thành với giá từ 25 -35 triệu đồng/con về nuôi thử nghiệm.

Hàng ngày ông Bùi Huy Thân thức dậy từ sáng sớm để cắt cỏ cho đàn hươu ăn. Ảnh: Cảnh Thắng

“Hươu nuôi nhốt ít xảy ra dịch bệnh, không kén thức ăn, chỉ cần lấy cây chuối xay nát trộn ít cám. Ngoài chuối cây, vợ tôi còn cắt cỏ voi, hái lá xoan trong vườn cho hươu ăn, không để thức ăn cho hươu thấm nước là được.

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Mỗi ngày chỉ cho hươu ăn 2 lần sáng và chiều. Trong giai đoạn hươu đực lên nhung thì cần kết hợp cho ăn thêm thức ăn tinh bột để nhung đạt trọng lượng cao, bán được giá”, ông Thân chia sẻ.

Ông Thân cho hay: Trong quá trình nuôi, hươu đực phải được nuôi riêng từng chuồng để tránh tấn công nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến chất lượng nhung.

Để giữ vệ sinh cho trại nuôi sạch sẽ phải dùng tro trấu trộn lẫn xơ dừa làm đệm lót cho các ô chuồng, cách 5 - 6 tháng thay mới 1 lần. Phân hươu sẽ được tận dụng để bón cho vườn cỏ và cây ăn trái trong vườn.

Bà Trần Thị Hương vợ ông Bùi Huy Thân đang chăm sóc đàn hươu đực vừa mới cắt lộc nhung. Ảnh: Cảnh Thắng

Đối với hươu đực, nuôi khoảng 2 năm sẽ cho nhung, trung bình 1 năm cho thu hoạch nhung 2 lần, mỗi lần cho thu hoạch nhung trung bình từ 500 - 800 gr/con, có con cho trên 1kg nhung.

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Hiện nhung hươu khô ông Thân bán ra thị trường với giá 11 triệu đồng/kg để chế biến thành các sản phẩm bồi bổ sức khỏe và sử dụng trong các bài thuốc đông y.

Nuôi hươu sao bán nhung, bán hươu giống cho thu nhập tốttốt

Nhờ chịu khó và không ngừng học hỏi, sau 9 năm gây dựng, đến nay ông Thân đã mở rộng trại nuôi lên 3 chuồng trại 300 m2 với 24 con.

Trong số đó, có 15 con hươu đực cho thu hoạch nhung và 9 hươu cái đang trong giai đoạn sinh sản. Trung bình mỗi năm, trang trại ông Thân cung cấp ra thị trường khoảng 8 con giống.


Đàn hươu cái khỏe mạnh được ông Bùi Huy Thân chăm sóc cẩn thận. Ảnh: Cảnh Thắng
Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Hươu con 18 tháng tuổi ông Thân bán giá bán 20 triệu đồng/con; hươu cái 2 năm tuổi 20 triệu đồng/con; hươu đực cho nhung 2 năm tuổi từ 30 - 35 triệu/con.

Nhờ đó, mỗi năm thu nhập từ trại nuôi hươu cho gia đình anh mức thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

“Hiện nay, trên địa bàn xã Hải Châu có rất nhiều hộ dân nuôi hươu. Tôi cùng một số hộ dân mong muốn kết hợp với nhau thành lập HTX hoặc hiệp hội nuôi hươu trên địa bàn. Vừa tránh tiểu thương ép giá, vừa đa dạng hóa sản phẩm từ nhung hươu tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP cho địa phương”, ông Thân tâm sự.

Ông Thân cắt cỏ voi cho đàn hươu ăn. Ảnh: Cảnh Thắng
Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Thông- Trưởng phòng Kinh tế xã Hải Châu cho biết: Mô hình nuôi hươu lấy nhung của hộ ông Thân là mô hình xuất hiện sau trên địa bàn xã, nhưng lại là mô hình có thu nhập ổn định nhất mang lại cho hiệu quả kinh tế khá cao cho gia đình.

Qua theo dõi mô hình nhận thấy chi phí chăn nuôi khá thấp, hươu bản chất là động vật hoang dã ít xảy ra dịch bệnh, điều kiện khí hậu tại xã Hải Châu rất thích hợp cho hươu sinh trưởng.

Đặc biệt hươu lại không kén thức ăn, vùng nông thôn lại có rất nhiều thức ăn thích hợp chăn nuôi hươu như: cỏ voi, cây chuối và các phụ phẩm nông nghiệp khác.

Đàn hươu cái sinh sản mỗi năm một lứa, khiến gia đình ông Thân có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. Ảnh: Cảnh Thắng 
Con động vật đặc sản ham lặn ngụp này nuôi thành công ở Bình Phước, bắt bán 320.000 đồng/kg

“Theo thống kê của xã, cả xã có 400 hộ nuôi hươu với 2.560 con hươu. Trong đó có 35 hộ nuôi hươu có thu nhập ổn định từ 200 triệu đến 300 triệu đồng/năm.

Xã Hải Châu trước đây có truyền thống nuôi hươu từ lâu nay, nhưng khoảng mấy năm trước nhiều hộ bỏ nghề, hiện nay người dân bùng phát nuôi trở lại.

Sắp tới xã họp bàn và đưa ra chủ trương thành lập hiệp hội hay HTX nuôi hươu Hải Châu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có đầu ra ổn định.

Hiện nay, sản phẩm nhung sau khi thu hoạch đều tiêu thụ hết, nhiều khi không có hàng cung cấp cho các thương lái…”, ông Thông cho biết thêm.

Tham khảo thêm

Đây là con đặc sản Cà Mau, lắm tên gọi mà 'chung tình ghê gớm', nấu kiểu gì thì thiên hạ ăn cũng mê tít

Đây là con đặc sản Cà Mau, lắm tên gọi mà "chung tình ghê gớm", nấu kiểu gì thì thiên hạ ăn cũng mê tít

Vô rừng ở Cà Mau đào hang bắt con gì mà dân bán cho thiên hạ làm vô số món ngon, lạ miệng?

Vô rừng ở Cà Mau đào hang bắt con gì mà dân bán cho thiên hạ làm vô số món ngon, lạ miệng?

Nuôi gà Mông kiểu gì mà hễ thầy giáo này ở Sơn La bán ra con nào người ta mua hết con đó?

Nuôi gà Mông kiểu gì mà hễ thầy giáo này ở Sơn La bán ra con nào người ta mua hết con đó?

Lợn Kiềng Sắt là thứ lợn nuôi kiểu gì mà ở Quảng Ngãi hễ nuôi con nào người ta cứ gạ bán con đó?

Lợn Kiềng Sắt là thứ lợn nuôi kiểu gì mà ở Quảng Ngãi hễ nuôi con nào người ta cứ gạ bán con đó?

Vô tình đổi gạo lấy con gì về nuôi, giờ tá hỏa vì là loài quý hiếm, người dân Gia Lai mang giao nộp

Vô tình đổi gạo lấy con gì về nuôi, giờ tá hỏa vì là loài quý hiếm, người dân Gia Lai mang giao nộp

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Khu kinh tế Thái Bình được quy hoạch trở thành khu vực kinh tế đa ngành hướng ra biển với hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng, bến cảng, logistics của tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình).

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông
Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Nhà nông
Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Phát hiện con vật hoang dã đầu rất to đi lạc vào nhà, một người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về rừng

Nhà nông
Phát hiện con vật hoang dã đầu rất to đi lạc vào nhà, một người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về rừng

Đọc thêm

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương
Thế giới

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương

Thế giới

Các nguồn tin tiền tuyến cho biết, quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái FPV, kết hợp với các đội phục kích chờ sẵn trong những tòa nhà đổ nát đang nỗ lực "săn lùng" lính Nga, ngăn chặn đối phương giành được pháo đài Pokrovsk. Các hoạt động tác chiến gần Pokrovsk của lực lượng Ukraine gần đây được đích thân Tổng tư lệnh Oleksandr Syrski chỉ huy, điều phối, theo Euromaidanpress.

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, MC Trấn Thành cho biết đã chuyển khoản tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 500 triệu đồng giúp đỡ bà con miền Trung khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?
Nhà nông

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Nhà nông

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Hoà Xuân ở vòng 6 V.League 2025/2026, Tuấn Hải và Luiz Fernando thay nhau lập công giúp Hà Nội FC nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng.

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'
Thế giới

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng báo động về tình hình mà ông gọi là "nguy cấp" tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát – sau khi nơi này bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine suốt 7 ngày liên tiếp, mức kỷ lục kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ
Nhà nông

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ

Nhà nông

Hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ra thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lào Cai. Mưa lũ đã khiến 19 người chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?

Thể thao

Chiều 1/10, HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu thứ 2 của CLB Thép xanh Nam Định tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026 gặp chủ nhà Eastern FC (Hong Kong). Đội bóng thành Nam bày tỏ sự tự tin cao độ, đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trận đầu ra quân.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này gặp đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đầu tháng 10 sẽ được quý nhân hỗ trợ trong công việc, tài lộc và tình cảm đều như ý.

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong
Chuyển động Sài Gòn

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Chuyển động Sài Gòn

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên đường Trần Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM chiều 1/10, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở
Tin tức

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở

Tin tức

Ngày 1/10, tuyến xe buýt 20ATC Minh Châu – Nhổn chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, đánh dấu tròn ba tháng kể từ khi bộ máy chính quyền hai cấp tại xã Minh Châu được thành lập.

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau
Thế giới

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau

Thế giới

Mỹ vừa mở rộng các biện pháp hạn chế đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty con, động thái khiến Bắc Kinh phẫn nộ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai siêu cường ngày càng gay gắt, theo CNN.

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trong thời gian ngắn, chủ đề bao trùm khá rộng nhưng Diễn đàn đã nhận được hàng loạt câu hỏi “nóng” mang tính thực tiễn, toát ra từ hơi thở cuộc sống của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cũng nhận được câu “trả lời ngay” đầy trách nhiệm của hai vị Chủ trì Diễn đàn.

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?
Thể thao

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?

Thể thao

2 thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu không được gọi lên ĐT Việt Nam do sa sút phong độ. Mặt khác, HLV Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho thế hệ thủ môn trẻ.

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động
Nhà nông

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động

Nhà nông

Phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyến đến từ xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống/tháng.

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số
Video

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số

Video

Ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Xã hội

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Xã hội

Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD
Xã hội

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Xã hội

Bức “Buste de femme”, chân dung Dora Maar do danh họa Pablo Picasso sáng tác năm 1944 vừa được nhà đấu giá Christie’s gõ búa 196 triệu HKD (tương đương 25,2 triệu USD).

Sau 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không': Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại
Văn hóa - Giải trí

Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", phim Việt ồ ạt ra mắt vào tháng 10, trong đó không ít tác phẩm từng dời lịch ra mắt để tránh “cơn bão” "Mưa đỏ".

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La
Đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại đoàn kết dân tộc

Trước thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?
Tin tức

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Tin tức

Thủ tướng chất vấn đại diện các cơ quan liên quan tại phiên họp của Chính phủ: Sau rất nhiều văn bản và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tại sao đến nay vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có cuộc giao đấu định mệnh bên sông Lưu Sa với Mộc Tra – đại đệ tử của Quan Âm Bồ Tát, có lẽ Sa Tăng mãi chỉ là yêu quái đói khát ăn thịt người. Chính nhờ sự xuất hiện đầy huyền bí ấy, số phận của Sa Tăng rẽ sang một con đường khác, trở thành đệ tử trung thành của Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng thời trao hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho tỉnh Ninh Bình để nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Nhà nông

Đảo Cù Lao Câu còn gọi là đảo Hòn Cau, là một hòn đảo nhỏ thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, hòn đảo Cù Lao Câu thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đảo Hòn Cau cũng là nơi bảo tồn sinh vật biển, kêu gọi bảo vệ rùa biển-loài động vật khổng lồ.

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”

Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển. Từ xã cho đến thành phố tiếp tục phấn đấu, nỗ lực phát triển xứng đáng với tầm vóc.

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng
Xã hội

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng

Xã hội

Hiện tại, nước lũ vẫn đang bủa vây nhiều xã ở Nghệ An. Có những vùng nước dâng lên, ngập đến mái nhà. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Theo ước tính sơ bộ, tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 1.627 tỷ đồng sau cơn bão số 10.

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước
Nhà nông

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước

Nhà nông

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với một số thuỷ điện trên địa bàn xả lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với 6 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong biển nước.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tin tức

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tin tức

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl
Thể thao

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl

Thể thao

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tiền vệ cánh Trần Văn Đạt của Thép xanh Nam Định còn khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có cô bạn gái xinh đẹp.

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững
Nhà nông

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững

Nhà nông

"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

3

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

4

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

5

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?