Xuống tiền mua 9 con hươu lấy nhung về nuôi thử

Trước khi bén duyên với nghề nuôi hươu lấy nhung và bán con giống, ông Bùi Huy Thân cùng vợ là Trần Thị Hương đã từng trải qua nhiều nghề từ nuôi bò, lợn, làm ruộng nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học.

Ông Bùi Huy Thân chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt trong quá trình chăm sóc và đến khi thu hoạch nhung hươu. Ảnh: Cảnh Thắng

Sau hai tháng tìm hiểu nhiều mô hình nuôi hươu ở huyện Quỳnh Lưu (cũ), nhận thấy mô hình nuôi hươu lấy nhung có tiềm năng kinh tế, cho thu nhập ổn định, ông Thân cùng vợ quyết định vay mượn, bán bò, lợn, cải tạo chuồng chuyển qua nuôi hươu.

Để tiết kiệm chi phí, ông Thân cải tạo chuồng bò cũ, ngăn thành các ô có kích thước khoảng 4m thành trại nuôi hươu.

Đầu năm 2016, sau quá trình tìm hiểu quy trình nuôi, kỹ thuật nuôi lấy nhung. Ông Thân mạnh dạn vay mượn, xuống tiền mua 9 con hươu con và hươu trưởng thành với giá từ 25 -35 triệu đồng/con về nuôi thử nghiệm.

Hàng ngày ông Bùi Huy Thân thức dậy từ sáng sớm để cắt cỏ cho đàn hươu ăn. Ảnh: Cảnh Thắng

“Hươu nuôi nhốt ít xảy ra dịch bệnh, không kén thức ăn, chỉ cần lấy cây chuối xay nát trộn ít cám. Ngoài chuối cây, vợ tôi còn cắt cỏ voi, hái lá xoan trong vườn cho hươu ăn, không để thức ăn cho hươu thấm nước là được.

Mỗi ngày chỉ cho hươu ăn 2 lần sáng và chiều. Trong giai đoạn hươu đực lên nhung thì cần kết hợp cho ăn thêm thức ăn tinh bột để nhung đạt trọng lượng cao, bán được giá”, ông Thân chia sẻ.

Ông Thân cho hay: Trong quá trình nuôi, hươu đực phải được nuôi riêng từng chuồng để tránh tấn công nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến chất lượng nhung.

Để giữ vệ sinh cho trại nuôi sạch sẽ phải dùng tro trấu trộn lẫn xơ dừa làm đệm lót cho các ô chuồng, cách 5 - 6 tháng thay mới 1 lần. Phân hươu sẽ được tận dụng để bón cho vườn cỏ và cây ăn trái trong vườn.

Bà Trần Thị Hương vợ ông Bùi Huy Thân đang chăm sóc đàn hươu đực vừa mới cắt lộc nhung. Ảnh: Cảnh Thắng

Đối với hươu đực, nuôi khoảng 2 năm sẽ cho nhung, trung bình 1 năm cho thu hoạch nhung 2 lần, mỗi lần cho thu hoạch nhung trung bình từ 500 - 800 gr/con, có con cho trên 1kg nhung.

Hiện nhung hươu khô ông Thân bán ra thị trường với giá 11 triệu đồng/kg để chế biến thành các sản phẩm bồi bổ sức khỏe và sử dụng trong các bài thuốc đông y.

Nuôi hươu sao bán nhung, bán hươu giống cho thu nhập tốttốt

Nhờ chịu khó và không ngừng học hỏi, sau 9 năm gây dựng, đến nay ông Thân đã mở rộng trại nuôi lên 3 chuồng trại 300 m2 với 24 con.

Trong số đó, có 15 con hươu đực cho thu hoạch nhung và 9 hươu cái đang trong giai đoạn sinh sản. Trung bình mỗi năm, trang trại ông Thân cung cấp ra thị trường khoảng 8 con giống.







Đàn hươu cái khỏe mạnh được ông Bùi Huy Thân chăm sóc cẩn thận. Ảnh: Cảnh Thắng

Hươu con 18 tháng tuổi ông Thân bán giá bán 20 triệu đồng/con; hươu cái 2 năm tuổi 20 triệu đồng/con; hươu đực cho nhung 2 năm tuổi từ 30 - 35 triệu/con.

Nhờ đó, mỗi năm thu nhập từ trại nuôi hươu cho gia đình anh mức thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

“Hiện nay, trên địa bàn xã Hải Châu có rất nhiều hộ dân nuôi hươu. Tôi cùng một số hộ dân mong muốn kết hợp với nhau thành lập HTX hoặc hiệp hội nuôi hươu trên địa bàn. Vừa tránh tiểu thương ép giá, vừa đa dạng hóa sản phẩm từ nhung hươu tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP cho địa phương”, ông Thân tâm sự.

Ông Thân cắt cỏ voi cho đàn hươu ăn. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Thông- Trưởng phòng Kinh tế xã Hải Châu cho biết: Mô hình nuôi hươu lấy nhung của hộ ông Thân là mô hình xuất hiện sau trên địa bàn xã, nhưng lại là mô hình có thu nhập ổn định nhất mang lại cho hiệu quả kinh tế khá cao cho gia đình.

Qua theo dõi mô hình nhận thấy chi phí chăn nuôi khá thấp, hươu bản chất là động vật hoang dã ít xảy ra dịch bệnh, điều kiện khí hậu tại xã Hải Châu rất thích hợp cho hươu sinh trưởng.

Đặc biệt hươu lại không kén thức ăn, vùng nông thôn lại có rất nhiều thức ăn thích hợp chăn nuôi hươu như: cỏ voi, cây chuối và các phụ phẩm nông nghiệp khác.

Đàn hươu cái sinh sản mỗi năm một lứa, khiến gia đình ông Thân có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. Ảnh: Cảnh Thắng

“Theo thống kê của xã, cả xã có 400 hộ nuôi hươu với 2.560 con hươu. Trong đó có 35 hộ nuôi hươu có thu nhập ổn định từ 200 triệu đến 300 triệu đồng/năm.

Xã Hải Châu trước đây có truyền thống nuôi hươu từ lâu nay, nhưng khoảng mấy năm trước nhiều hộ bỏ nghề, hiện nay người dân bùng phát nuôi trở lại.

Sắp tới xã họp bàn và đưa ra chủ trương thành lập hiệp hội hay HTX nuôi hươu Hải Châu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có đầu ra ổn định.

Hiện nay, sản phẩm nhung sau khi thu hoạch đều tiêu thụ hết, nhiều khi không có hàng cung cấp cho các thương lái…”, ông Thông cho biết thêm.