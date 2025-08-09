Mô hình nuôi ốc bươu đen-ốc nhồi, “đầu tư ít, hiệu quả cao”

Ở độ tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi bên con cháu, thì cặp vợ chồng nông dân Hoàng Trọng Sỹ và vợ Trần Thị Hà, cùng SN 1959, trú ở thôn Thịnh Cường, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũ) lại khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần học hỏi, dám nghĩ dám làm khi bắt đầu một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đó là nuôi ốc bươu đen.

Mô hình nuôi ốc bươu đen được quy hoạch ngay trong vườn, tổng diện tích mặt nước hơn 3500m2 (được chia thành các ao nhỏ, mỗi ao nuôi rộng 500-700m2), đều có không gian thoáng mát, hệ thống nước đảm bảo sạch sẽ, tạo môi trường an toàn cho ốc sinh trưởng, phát triển tốt.

Mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) của vợ chồng nông dân Hoàng Trọng Sỹ và vợ Trần Thị Hà, cùng SN 1959, trú ở thôn Thịnh Cường, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũ) đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Theo ông Hoàng Trọng Sỹ, mật độ nuôi ốc bươu đen không quá 50-70 con/m2, nguồn nước phải luôn ổn định, không ô nhiễm. Ảnh: PV

Ông Hoàng Trọng Sỹ cho biết: “Qua tìm hiểu trên thị trường và các mô hình nuôi ốc bươu đen ở nhiều địa phương, nhận thấy nhiều người nuôi khá thành công, phù hợp với tuổi lao động của 2 vợ chồng, hơn nữa nhu cầu người tiêu dùng lớn. Do đó, năm 2022, tôi đã áp dụng nuôi thử tại vườn nhà mình với hy vọng có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống khi tuổi già".

Nhờ sự chịu khó tìm tòi, học hỏi quy trình kỹ thuật và dày công chăm sóc, mô hình đã đem lại những thành công bước đầu. Nhận thấy mô hình cho hiệu quả, từ 1.500m2 mặt nước ban đầu, sau khi chủ trương chuyển đổi, tích tụ ruộng đất được thực hiện, gia đình ông Sỹ đã chuyển đổi đất ruộng trồng lúa của gia đình để nhận thêm 2.000m2 đất ruộng thấp trũng gần vườn nhà của hộ khác và mở rộng diện tích.

Theo ông Hoàng Trọng Sỹ nguồn nước phải bảo đảm vệ sinh, không bị nhiễm chua, mặn là điều kiện để cho ốc bươu đen phát triển tốt. Ảnh: PV

Theo ông Sỹ, ốc bươu đen là loài dễ nuôi, sinh sản mạnh, ít tốn công chăm sóc, không mất nhiều chi phí, nhưng muốn hiệu quả thì phải hiểu đặc tính sinh học của chúng.

“Muốn nuôi ốc thành công, trước hết phải chọn nơi có nguồn nước thuận lợi, không bị nhiễm phèn, cần xử lý đáy ao kỹ bằng vôi bột, tuân thủ việc thay nước định kỳ, lưu ý tuyệt đối không được sử dụng phân chuồng khi chưa ủ hoai mục để bón xuống ao sẽ làm ốc dễ nhiễm bệnh.

Ngoài lượng thức ăn tự nhiên có sẵn trong ao, có thể cho ăn thêm rau, củ, quả. Tuy nhiên, cho ăn có liều lượng vừa phải, tránh tình trạng cho ăn quá nhiều làm bẩn nước mà ốc lại khó tiêu hóa, dễ chết”, ông Sỹ cho hay.

Thức ăn của ốc bươu đen (ốc nhồi) rất dễ tìm kiếm, chủ yếu là các loại rau, bèo, củ quả... Ảnh: PV

Để làm giá thể cho ốc trú ngụ, trên các mặt ao, ông Sỹ đã thả thêm bèo, cây hoa súng, đồng thời làm thức ăn và nơi sinh sản cho ốc. Việc này giúp ốc có môi trường sống tự nhiên, thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển.

Giữa các ao, ông Sỹ còn đóng các cọc bê tông, dùng lưới đen che trên ao giúp giữ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, tạo môi trường sống lý tưởng cho ốc.

Thu 200 triệu đồng/năm nhờ nuôi ốc nhồi

Theo tính toán của ông Hoàng Trọng Sỹ, mỗi năm xuất bán trên 3 tấn ốc bươu thương phẩm, với giá bán 70.000-80.000 đồng/kg, trừ chi phí, gia đình thu về hơn 200 triệu đồng.

Ốc bươu đen được các thương lái đến tận nhà thu mua với giá 70.000-80.000 đồng/kg. Ảnh: PV

Hiện nay, không chỉ bán ốc thương phẩm mà ông Sỹ đã cho ốc sinh sản thành công nên không những chủ động được con giống mà còn bán ốc giống cho những nông hộ có nhu cầu phát triển để tăng thêm thu nhập.



Thời gian nuôi ốc bươu đen có thể xuất bán thường dao động từ 4-5 tháng, có màu sáng bóng. Ảnh: PV

Điều đáng nói, hiện thị trường tiêu thụ ốc thương phẩm và ốc giống rất thuận lợi, ốc sau khi thu hoạch được thương lái về tận nơi để thu mua, ông Sỹ không phải lo đầu ra và yên tâm sản xuất.

Mô hình nuôi ốc bươu đen của vợ chồng ông Hoàng Trọng Sỹ không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn là bài học quý về sự đổi mới trong tư duy cách làm kinh tế của người nông dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mô hình nuôi ốc bươu đen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp sạch, bền vững ở vùng nông thôn Hà Tĩnh hôm nay.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên mô hình nuôi ốc bươu đen của ông Hoàng Trọng Sỹ sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình ông Hoàng Trọng Sỹ là điển hình về việc nông dân biết thích ứng với hoàn cảnh, tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế bằng bàn tay, khối óc trên chính quê hương mình”.

“Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát để nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi), hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hộ có nguyện vọng tham gia. Đặc biệt, tham mưu với địa phương để ban hành chính sách đồng hành, động viên bà con yên tâm phát triển nghề nuôi ốc bươu đen”, bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ, cho hay.