Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 06:06 GMT+7

Nuôi "con siêu đẻ", vợ chồng U70 ở Hà Tĩnh giàu hẳn lên, cứ bán là hút hàng

+ aA -
Lam Hồng Thứ bảy, ngày 09/08/2025 06:06 GMT+7
Được quy hoạch với tổng diện tích 3.500 m2, mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) hiện là tài sản lớn nhất của vợ chồng nông dân Hoàng Trọng Sỹ và vợ Trần Thị Hà cùng SN 1959, trú ở thôn Thịnh Cường, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũ). Với mô hình này, vợ chồng ông Sỹ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mô hình nuôi ốc bươu đen-ốc nhồi, “đầu tư ít, hiệu quả cao”

Trận thủy đánh tan quân Nguyên-Mông của vua tôi nhà Trần ở bãi bồi vùng đất Thái Bình, yếu tố bất ngờ nằm ở đâu?

Ở độ tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi bên con cháu, thì cặp vợ chồng nông dân Hoàng Trọng Sỹ và vợ Trần Thị Hà, cùng SN 1959, trú ở thôn Thịnh Cường, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũ) lại khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần học hỏi, dám nghĩ dám làm khi bắt đầu một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đó là nuôi ốc bươu đen.

Mô hình nuôi ốc bươu đen được quy hoạch ngay trong vườn, tổng diện tích mặt nước hơn 3500m2 (được chia thành các ao nhỏ, mỗi ao nuôi rộng 500-700m2), đều có không gian thoáng mát, hệ thống nước đảm bảo sạch sẽ, tạo môi trường an toàn cho ốc sinh trưởng, phát triển tốt.

Mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) của vợ chồng nông dân Hoàng Trọng Sỹ và vợ Trần Thị Hà, cùng SN 1959, trú ở thôn Thịnh Cường, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũ) đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"
Theo ông Hoàng Trọng Sỹ, mật độ nuôi ốc bươu đen không quá 50-70 con/m2, nguồn nước phải luôn ổn định, không ô nhiễm. Ảnh: PV
Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot

Ông Hoàng Trọng Sỹ cho biết: “Qua tìm hiểu trên thị trường và các mô hình nuôi ốc bươu đen ở nhiều địa phương, nhận thấy nhiều người nuôi khá thành công, phù hợp với tuổi lao động của 2 vợ chồng, hơn nữa nhu cầu người tiêu dùng lớn. Do đó, năm 2022, tôi đã áp dụng nuôi thử tại vườn nhà mình với hy vọng có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống khi tuổi già".

Nhờ sự chịu khó tìm tòi, học hỏi quy trình kỹ thuật và dày công chăm sóc, mô hình đã đem lại những thành công bước đầu. Nhận thấy mô hình cho hiệu quả, từ 1.500m2 mặt nước ban đầu, sau khi chủ trương chuyển đổi, tích tụ ruộng đất được thực hiện, gia đình ông Sỹ đã chuyển đổi đất ruộng trồng lúa của gia đình để nhận thêm 2.000m2 đất ruộng thấp trũng gần vườn nhà của hộ khác và mở rộng diện tích.

Theo ông Hoàng Trọng Sỹ nguồn nước phải bảo đảm vệ sinh, không bị nhiễm chua, mặn là điều kiện để cho ốc bươu đen phát triển tốt. Ảnh: PV
Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An

Theo ông Sỹ, ốc bươu đen là loài dễ nuôi, sinh sản mạnh, ít tốn công chăm sóc, không mất nhiều chi phí, nhưng muốn hiệu quả thì phải hiểu đặc tính sinh học của chúng.

“Muốn nuôi ốc thành công, trước hết phải chọn nơi có nguồn nước thuận lợi, không bị nhiễm phèn, cần xử lý đáy ao kỹ bằng vôi bột, tuân thủ việc thay nước định kỳ, lưu ý tuyệt đối không được sử dụng phân chuồng khi chưa ủ hoai mục để bón xuống ao sẽ làm ốc dễ nhiễm bệnh.

Ngoài lượng thức ăn tự nhiên có sẵn trong ao, có thể cho ăn thêm rau, củ, quả. Tuy nhiên, cho ăn có liều lượng vừa phải, tránh tình trạng cho ăn quá nhiều làm bẩn nước mà ốc lại khó tiêu hóa, dễ chết”, ông Sỹ cho hay.

Thức ăn của ốc bươu đen (ốc nhồi) rất dễ tìm kiếm, chủ yếu là các loại rau, bèo, củ quả... Ảnh: PV
Tỉnh Hưng Yên có xã Phụng Công dân giàu nhờ đa nghề, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu/người/năm

Để làm giá thể cho ốc trú ngụ, trên các mặt ao, ông Sỹ đã thả thêm bèo, cây hoa súng, đồng thời làm thức ăn và nơi sinh sản cho ốc. Việc này giúp ốc có môi trường sống tự nhiên, thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển.

Giữa các ao, ông Sỹ còn đóng các cọc bê tông, dùng lưới đen che trên ao giúp giữ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, tạo môi trường sống lý tưởng cho ốc.

Thu 200 triệu đồng/năm nhờ nuôi ốc nhồi

Theo tính toán của ông Hoàng Trọng Sỹ, mỗi năm xuất bán trên 3 tấn ốc bươu thương phẩm, với giá bán 70.000-80.000 đồng/kg, trừ chi phí, gia đình thu về hơn 200 triệu đồng.

Ốc bươu đen được các thương lái đến tận nhà thu mua với giá 70.000-80.000 đồng/kg. Ảnh: PV
Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Hiện nay, không chỉ bán ốc thương phẩm mà ông Sỹ đã cho ốc sinh sản thành công nên không những chủ động được con giống mà còn bán ốc giống cho những nông hộ có nhu cầu phát triển để tăng thêm thu nhập.

Thời gian nuôi ốc bươu đen có thể xuất bán thường dao động từ 4-5 tháng, có màu sáng bóng. Ảnh: PV
Tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập diện tích lớn nhất vùng Đông Nam bộ, có một tài nguyên đặc biệt tạo lợi thế

Điều đáng nói, hiện thị trường tiêu thụ ốc thương phẩm và ốc giống rất thuận lợi, ốc sau khi thu hoạch được thương lái về tận nơi để thu mua, ông Sỹ không phải lo đầu ra và yên tâm sản xuất.

Mô hình nuôi ốc bươu đen của vợ chồng ông Hoàng Trọng Sỹ không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn là bài học quý về sự đổi mới trong tư duy cách làm kinh tế của người nông dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mô hình nuôi ốc bươu đen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp sạch, bền vững ở vùng nông thôn Hà Tĩnh hôm nay.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên mô hình nuôi ốc bươu đen của ông Hoàng Trọng Sỹ sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình ông Hoàng Trọng Sỹ là điển hình về việc nông dân biết thích ứng với hoàn cảnh, tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế bằng bàn tay, khối óc trên chính quê hương mình”.

“Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát để nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi), hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hộ có nguyện vọng tham gia. Đặc biệt, tham mưu với địa phương để ban hành chính sách đồng hành, động viên bà con yên tâm phát triển nghề nuôi ốc bươu đen”, Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ, cho hay.

Tham khảo thêm

Nông dân Hà Tĩnh làm giàu thu nhập tốt nhờ nghề nuôi loài côn trùng chăm chỉ này

Nông dân Hà Tĩnh làm giàu thu nhập tốt nhờ nghề nuôi loài côn trùng chăm chỉ này

Trồng giống nho có cái tên như một loài hoa, anh nông dân Hà Tĩnh bắt đất cằn nhả tiền tỷ

Trồng giống nho có cái tên như một loài hoa, anh nông dân Hà Tĩnh bắt đất cằn nhả tiền tỷ

Dân một xã ở Hà Tĩnh trồng loại cây gì mà thân tiết ra thứ nhựa thơm khắp rừng, có giá tiền tỷ?

Dân một xã ở Hà Tĩnh trồng loại cây gì mà thân tiết ra thứ nhựa thơm khắp rừng, có giá tiền tỷ?

60 cây cảnh ví là “cây trường thọ” may mắn, tài lộ giá tiền tỷ đang được tưới nước ở Hà Tĩnh

60 cây cảnh ví là “cây trường thọ” may mắn, tài lộ giá tiền tỷ đang được tưới nước ở Hà Tĩnh

Gác bằng đại học, trai Hà Tĩnh về quê nuôi con vật siêu đẻ, doanh thu tiền tỷ, đó là con gì vậy?

Gác bằng đại học, trai Hà Tĩnh về quê nuôi con vật siêu đẻ, doanh thu tiền tỷ, đó là con gì vậy?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Với diện tích gần 35 km² và dân số trên 38.000 người, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (xã Đông Thụy Anh vốn là một xã mới của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) phát huy lợi thế địa phương ven biển, chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện và bền vững.

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Nhà nông
Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là 'ổ cá mập'?

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy "chim tiền tỷ"

Nhà nông
Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy 'chim tiền tỷ'

Xuất hiện 20 tuyến đường kiểu mẫu ở khu vực huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng

Nhà nông
Xuất hiện 20 tuyến đường kiểu mẫu ở khu vực huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng

Chỉ trong 17 ngày, nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả khói bụi vượt quy định 89 lần, khí CO vượt 110 lần (Bài 3)

Nhà nông
Chỉ trong 17 ngày, nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả khói bụi vượt quy định 89 lần, khí CO vượt 110 lần (Bài 3)

Đọc thêm

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí
Doanh nghiệp

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí

Doanh nghiệp

Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí để phục vụ cho việc khai trương vào tháng 12/2025

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng tải hai đoạn video lên mạng xã hội, trong đó một là bản gốc và một là video bị cắt ghép bằng công nghệ AI.

'Trong cơn thịnh nộ': Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc
Thế giới

"Trong cơn thịnh nộ": Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc

Thế giới

Châu Âu và Ukraine, hành động dưới ảnh hưởng của sự hoảng loạn, muốn ngăn chặn cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, nhà báo người Ireland Chey Bowes cho biết trên mạng xã hội X.

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 10/8, xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu) - một trong những xã ở vùng nông thôn Tây Bắc- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, tổng kết 5 năm nỗ lực thi đua xây dựng quê hương với những bứt phá ngoạn mục.

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An
Nhà nông

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An

Nhà nông

Trên núi Mộ Dạ bên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) xuất hiện ngôi miếu có tên Tiên cô. Nhưng ngôi miếu này ai làm, từ lúc nào và thờ ai… là những câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.

'Nữ tướng' 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: 'Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây'
Dân Việt trò chuyện

"Nữ tướng" 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: "Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây"

Dân Việt trò chuyện

CEO Nguyễn Thị Hồng qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm
Gia đình

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ cho bóng mát mà còn là cây lương thực, có khả năng nuôi sống 1 gia đình 4 người trong suốt 70 năm.

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn
Kinh tế

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn

Kinh tế

Nằm ở vị trí chiến lược vùng Đông Nam bộ, lại sở hữu nhiều lợi thế về mạng lưới kết nối liên vùng song nhiều năm qua, hạ tầng giao thông Đồng Nai vẫn tồn tại không ít hạn chế, có nguy cơ cản trở tốc độ phát triển kinh tế – xã hội.

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8 chứng kiến Bitcoin tăng lên mức giá gần 119.000 USD trong khi một số đồng tiền điện tử lớn khác lại có xu hướng giảm. Ở trong nước, các chuyên gia đều kì vọng thị trường tài sản số Việt Nam sẽ phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ với Trung tâm tài chính quốc tế.

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới
Thể thao

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới

Thể thao

Đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) tại chặng 2 SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu này, mà còn được cộng thêm gần 8 điểm để vượt lên xếp hạng 22 trên BXH bóng chuyền nữ thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô tiếp tục thủng đáy.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot
Nhà nông

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot

Nhà nông

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung cũ) đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch
Nhà đất

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch

Nhà đất

UBND Phường Kiến An, TP. Hải Phòng mới có yêu cầu Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng dừng thi công, công trình xây dựng không đúng quy hoạch.

'Chiến tranh hay hòa bình?', Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine
Thế giới

"Chiến tranh hay hòa bình?", Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ nỗ lực hòa bình của người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump tại Ukraine.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm
Xã hội

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm

Xã hội

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya đang lây lan toàn cầu có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.

5 cách cứu mình thoát khỏi 'vực sâu không đáy' của cảm xúc tiêu cực
Xã hội

5 cách cứu mình thoát khỏi "vực sâu không đáy" của cảm xúc tiêu cực

Xã hội

Theo chuyên gia y tế, ai đó có những cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tự sát là một vấn đề sức khỏe cần được chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp tức thì.

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN
Tin tức

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN

Tin tức

Tàu 016 - Quang Trung (tàu hộ vệ tên lửa thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chiều 10/8, lên đường tham gia Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) tại Penang, Malaysia.

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên
Thể thao

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên

Thể thao

Thất bại 2-3 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút) trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 khiến Liverpool tạo ra hat-trick thất bại đáng thất vọng.

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể
Nhà nông

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Sơn, hội viên nông dân xã Minh Thạnh, TP HCM đã thành công với mô hình nuôi heo hữu cơ, chế biến thịt heo thành các loại thực phẩm an toàn, tiện lợi như xúc xích, lạp xưởng, giò, chả...Mô hình nuôi heo hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến bàn ăn đã mang về doanh thu 20 tỷ/năm cho anh Sơn. Xã Minh Thạnh hình thành từ sáp nhập từ xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ.

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025
Nhà đất

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025

Nhà đất

Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu “khủng” 136.000 tỷ đồng nửa cuối 2025, nhờ sức bật từ Wonder City, Royal Island và hai siêu dự án mới tại TP. HCM, Đà Nẵng.

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết
Bạn đọc

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết

Bạn đọc

Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm
Nhà đất

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm

Nhà đất

Thanh tra Chính phủ mới có quyết định thanh tra trực tiếp 3 khu đô thị (KĐT) lớn tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô gồm: KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, và KĐT Dịch vụ tổng hợp hồ Linh Đàm. Điểm chung của các dự án này là đều do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng
Nhà nông

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng

Nhà nông

UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang (trước đây xã Bình Thạnh Đông thuộc huyện Phú Tân-vùng đầu nguồn) đã tổ chức ngưng vụ, tiến hành xả lũ vụ Thu Đông năm 2025 tại 5 tiểu vùng trên địa bàn...

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025
Radio Nông dân

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025

Radio Nông dân

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Trấn Yên; Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền kinh tế tập thể nông nghiệp, nông thôn tại xã lộc bình;...

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
Pháp luật

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
7

Pháp luật

Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali bỏ tại con hẻm ở TP.HCM; thông tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội; phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Nơi khởi đầu kỷ nguyên độc lập
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Nơi khởi đầu kỷ nguyên độc lập

Văn hóa - Giải trí

Mỗi lần có dịp ngang qua đường “Độc Lập”, cái cảm giác hạnh phúc và lâng lâng xao xuyến lại ùa về trong mỗi người dân Thủ đô, người dân đất Việt, tất thảy đều tự hào khi bước trên quảng trường Ba Đình, con đường Độc Lập thiêng liêng...

Bảo vệ chung cư: “Tuyến phòng thủ” mong manh giữa phố đông
Nhà đất

Bảo vệ chung cư: “Tuyến phòng thủ” mong manh giữa phố đông

Nhà đất

Vụ việc hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công đang gióng lên hồi chuông về chất lượng hệ thống bảo vệ ở các tòa nhà cao tầng. Khi “người gác cổng” thiếu kỹ năng, thiếu phản ứng nhanh, cư dân đứng trước nguy cơ bất an ngay chính nơi họ gọi là “tổ ấm”.

'Không thể tự cứu mình': Kiev hoảng loạn trước cuộc gặp Putin-Trump
Thế giới

"Không thể tự cứu mình": Kiev hoảng loạn trước cuộc gặp Putin-Trump

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky phải khẩn trương đồng ý ngừng bắn và tổ chức bầu cử ở Ukraine để tránh sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước, trợ lý của cựu Tổng thống Leonid Kuchma, ông Oleh Soskin phát biểu trên kênh YouTube của mình.

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)
Nhà nông

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)

Nhà nông

Trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp mới được tổ chức lại và đưa vào vận hành, khối lượng công việc rất lớn, áp lực điều hành tăng cao, nhân sự còn thiếu và chưa đồng bộ thì công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi càng thêm phần khó khăn, phức tạp tại một số địa phương ở Đà Nẵng.

Tỉnh Hưng Yên có xã Phụng Công dân giàu nhờ đa nghề, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu/người/năm
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên có xã Phụng Công dân giàu nhờ đa nghề, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu/người/năm

Nhà nông

Hiện nay, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên có 1.845 hộ phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, chủ yếu khai thác các lĩnh vực như: chế biến thực phẩm, sản xuất hàng gốm - sứ, may mặc, trồng và kinh doanh hoa - cây cảnh, mộc...Xã Phụng Công phấn đấu, đến năm 2030, giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 800 triệu đồng/ha/năm; thu nhập đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

5

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central
43

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central