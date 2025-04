Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp của bệnh viện đã nội soi phế quản thành công gắp ra dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản của một cụ bà 75 tuổi.

Đây là một ca bệnh hi hữu tiềm ẩn biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân V T H (75 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) có tiền sử bệnh tim rung nhĩ, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, mệt mỏi, khó thở, tức ngực hai bên kéo dài. Trước đó khoảng 1 tháng, bệnh nhân ăn quả hồng xiêm và vô tình nuốt phải hạt nhưng chủ quan cho rằng hạt quả đã được đào thải qua đường tiêu hóa.

Nội soi phế quản gắp dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC

Tiếp nhận thăm khám cho người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã khám lâm sàng, chụp CTscanner ngực phát hiện hình ảnh dị vật hình bầu dục có kích thước khoảng 10x17mm nằm trong nhánh phế quản thùy dưới phổi phải, dày tổ chức kẽ thùy giữa và dưới phổi phải, dày màng phổi vùng đỉnh hai bên.

Quá trình nội soi phế quản ống mềm phát hiện dị vật góc cạnh khoảng 2,5 cm là hạt hồng xiêm hình bầu dục, màu nâu, trơn bóng nằm chắn, gây bít tắc trong lòng phế quản thùy dưới phổi phải và tổn thương viêm mủ.

Ekip nội soi can thiệp đã khéo léo tiếp cận và thành công gắp ra nguyên vẹn dị vật hạt hồng xiêm khỏi lòng phế quản, hút rửa sạch phế quản thùy dưới phổi phải.

Toàn bộ quá trình can thiệp nội soi phế quản có sự phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức đảm bảo an toàn cho người bệnh. Ngay sau can thiệp 20 phút, bệnh nhân tỉnh, phổi thông khí tốt, giảm ho, sức khỏe ổn định, tiếp tục được điều trị kháng sinh, kháng viêm.

Bác sĩ Phạm Thùy Dương, khoa Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy đánh giá: “Đây là một ca dị vật đường thở ở người lớn khá điển hình nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bệnh nhân cao tuổi, có dấu hiệu viêm phổi nhưng điều trị không đáp ứng, từ hình ảnh chụp CT scanner ngực chúng tôi phát hiện dị vật trong phế quản.

Đáng chú ý, khó khăn gặp phải trong quá trình can thiệp nội soi phế quản là dị vật hạt hồng xiêm có bề mặt trơn, dẹt, có cạnh sắc – rất dễ trượt khi thao tác, lại nằm sâu trong thùy dưới phổi phải.

Vì vậy đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, kỹ thuật gắp chuẩn xác để tránh tình trạng dị vật rơi trở lại vị trí ban đầu hoặc đi chệch hướng gây tổn thương các tổ chức trong lòng phế quản.

Dị vật đường thở đặc biệt là những dị vật có tính sắc nhọn nếu không được can thiệp, xử trí kịp thời, nằm lâu trong lòng phế quản có thể gây tổn thương thùy phổi dẫn đến tình trạng viêm mủ, nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.

Bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng đe dọa sức khỏe, tính mạng như áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, thủng phế quản, tràn khí màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng…"

Hình ảnh nội soi cho thấy hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản. Ảnh BVCC

Bác sĩ Dương cũng cho biết, thời gian qua, khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp nội soi phế quản xử trí cấp cứu, gắp thành công nhiều trường hợp dị vật mảnh xương, răng giả, hạt hoa quả… rơi vào lòng phế quản, đối tượng thường gặp là trẻ nhỏ, người già.

Để phòng ngừa hóc dị vật, bác sĩ Dương khuyến cáo người dân – đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ – nên cẩn trọng khi ăn các loại trái cây có hạt lớn.

Khi bị hóc dị vật như hạt hoa quả, mảnh xương, thức ăn… không nên cố gắng khạc, dùng tay móc, nuốt miếng thức ăn to hoặc chữa mẹo dân gian để lấy dị vật ra ra… Những việc làm này sẽ làm cho niêm mạc họng bị trầy xước, chảy máu, dễ nhiễm trùng, dị vật có thể bị mắc sâu hơn và rơi vào những vị trí nguy hiểm.

Quá trình ăn uống cần ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói chuyện hay cười đùa, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở.

"Những dấu hiệu của dị vật bị bỏ quên trong đường thở thường không rõ ràng nên khi có các triệu chứng ho, ho lẫn đờm, máu, tức ngực, khó thở… người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời", bác sĩ Dương nhấn mạnh.