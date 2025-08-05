Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm

Thủ phủ cây thanh long còn nhiều tiềm năng

Xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 930 đảng viên trên toàn xã.

Xã Hàm Thuận Nam quyết tâm thực hiện nhiều việc quan trọng để phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mức thu nhập 75 triệu đồng/người/năm.

Tuyến đường giao thông qua xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Lân

Một ngày đầu tháng 8/2025, chúng tôi có dịp thăm xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng và cảm nhận được sự thay đổi của vùng đất thủ phủ cây thanh long này. Nhiều bà con cho biết, nhờ cây thanh long mà nhiều gia đình nông dân đã xây dựng được những ngôi biệt thự khang trang, mua ô tô đời mới…

Ông Trần Thanh Hùng, một người dân trồng thanh long nhiều năm qua ở xã Hàm Thuận Nam cho biết, ngay sau khi các cơ quan chức năng cơ quan chức năng công bố sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng, ông và một số bà con xung quanh đã bàn rất nhiều về chuyện làm ăn cho hướng sắp tới. Ai cũng hy vọng đây là cơ hội lớn để đưa những mặt hàng nông sản từ phố biển lên phố ngàn hoa Đà Lạt…

“Bà con chúng tôi rất vui khi hay tin Trung ương quan tâm đến việc phát triển kinh tế tư nhân nên ai cũng chuẩn bị tư thế và hy vọng đây là thời điểm tốt đẹp để chuyển mình phát triển kinh tế. Không riêng gì thanh long, mà vùng đất Hàm Thuận Nam này còn nhiều địa dư để khai thác về du lịch, dịch vụ nghề biển. Lợi thế nhất là nhờ Quốc lộ 1 đi ngang, sát Khu du lịch núi Tà Cú, xa hơn tí là vùng biển mũi Kê Gà nhiều tiềm năng chưa khai thác hết…” anh Thanh Hùng chia sẻ.

Theo UBND xã Hàm Thuận Nam tỉnh Lâm Đồng, vùng đất này hội tụ của nhiều thế mạnh như nông nghiệp hữu cơ, thương mại, dịch vụ, du lịch... Toàn hệ thống chính trị, nguồn nhân sự sẵn sàng phục vụ hết mình để người dân xã Hàm Thuận Nam phát triển vươn mình lên tầm mới…

Ảnh: Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, dài 49 mét, dài nhất Đông Nam Á nằm trên núi Tà Cú xã Hàm Thuận Nam tỉnh Lâm Đồng, được xác lập kỷ lục châu Á vào năm 2013. Ảnh lưu tại ngôi chùa trên núi Tà Cú

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm

Cuối tháng 7 vừa qua, Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam (tỉnh Lâm Đồng) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ (2025-2030) và ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam(tỉnh Lâm Đồng), có 160 đại biểu, đại diện cho 930 đảng viên của 38 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong toàn Đảng bộ xã tham dự.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển ổn định, tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Nhờ cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nên đời sống của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện. Các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư và phát triển, nhất là kinh tế hộ gia đình có hiệu quả.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch có chuyển biến tích cực. Các vấn đề xã hội được giải quyết cơ bản tích cực. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được triển khai thực hiện đồng bộ và tích cực.

Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HTN

Cũng theo bà Nguyễn Thị Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam, Đảng ủy xã đã xác định nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Trong đó có nhiệm vụ thực hiện tốt công tác dân vận, chính quyền trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các công trình, dự án trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc –Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng (đoạn qua địa bàn xã). Cùng đó là dự án tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và tâm linh Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan và các công trình khác.

Đặc biệt là công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đến năm 2030 mức thu nhập 75 triệu đồng/người/năm.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam. Ảnh: HTN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hàm Thuận Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Đặng Hồng Sỹ đề nghị Ban Chấp hành Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Xã Hàm Thuận Nam phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện để phục vụ và nâng cao đời sống của nhân dân một cách tốt nhất...

Ông Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị xã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, chủ động vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 người.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 7 người và chỉ định bà Nguyễn Thị Minh Hoàng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam.

Văn nghề chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: HTN

Thanh long VietGAP Hàm Thuận Nam

Nhiều người dân ở Hàm Thuận Nam cho biết, hơn 20 năm qua, nhờ có cây thanh long nên đời sống của người dân trên địa (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) đã có sự cải thiện rõ rệt.

Nhiều trang trại thanh long đã hình thành và phát triển, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hàm Thuận Nam. Sản phẩm thanh long của huyện được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...

Trồng thanh long VietGAP ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: HTN

Tính đến cuối năm 2024, diện tích thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam khoảng gần 13.700 ha, chiếm hơn 50% diện tích thanh long của toàn tỉnh Bình Thuận( nay là tỉnh Lâm Đồng). Hàm Thuận Nam được biết đến là địa phương dẫn đầu trong sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP.