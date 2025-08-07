Thứ trưởng Bộ Tài chính hé lộ thời gian có thể triển khai thí điểm sàn giao dịch mã hoá ở Việt Nam

Ông Chi hé lộ, nếu được Bộ Chính trị, Chính phủ thông qua sớm Đề án thí điểm lập sàn giao dịch tài sản mã hoá, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện Đề án, ban hành cơ chế thí điểm.

“Sớm nhất là tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2025”, thông tin được ông Chi cung cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, trong suốt quá trình triển khai xây dựng Đề án thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hoá, Bộ Tài chính đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá và đưa việc tham gia giao dịch tài sản mã hoá của công dân Việt Nam.

Theo ông Chi, hiện nay không có nhiều quốc gia chấp nhận tài sản mã hoá, chính vì vậy trong quá trình nghiên cứu xây dựng cơ chế, thí điểm thực hiện sẽ phải xin ý kiến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

“Hiện nay Đề án của Bộ Tài chính đã xong, Chính phủ đã gửi báo cáo lên Chính phủ và đã báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương”, ông Chi nói.

Theo ông này: Đánh giá của Bộ Tài chính, nếu Bộ Chính trị đồng ý về các chủ trương thì Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ ban hành cơ chế thí điểm.

Về số lượng sàn thí điểm, ông Chi nhấn mạnh: Do đây là vấn đề mới, Bộ cần làm rõ điểu kiện, tiêu chuẩn, quy trình, năng lực chuyên môn của các bên. Trên cơ sở đó, công khai minh bạch để lựa chọn ứng viên. Bộ Tài chính khuyến khích tư nhân tham gia vào việc xây dựng sàn giao dịch, đảm ảo đúng tinh thần khuyến khích kinh tế tư nhân tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

“Chắc chắn số lượng sàn giao dịch sẽ hơn một sàn để bảo đảm tính cạnh tranh. Tuy nhiên, do là vấn đề mới, chưa có tiền lệ nên chắc chắn sẽ không có nhiều sàn giao dịch”, ông Chi thông tin.