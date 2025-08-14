



Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn đối thoại về phòng cháy chữa cháy ở TP.HCM. Ảnh: CH

Sáng 14/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ban ngành và đại diện chính quyền địa phương đã tham dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, CNCH, an ninh, an toàn và chuyển đổi số.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025, do Bộ Công an tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tại diễn đàn, Thủ tướng đã chỉ đạo và cùng các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH và an ninh, an toàn. Nội dung trọng tâm còn hướng đến việc thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào lĩnh vực này, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động chuyên sâu đã diễn ra như tọa đàm quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH”, với sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tổ chức các tọa đàm về công nghệ mới trong đảm bảo an ninh, an toàn và phòng vệ dân sự.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Bộ Công an còn tổ chức các buổi tuyên truyền và thực hành kỹ năng cho cộng đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp hướng dẫn người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, các kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu, chữa cháy và xử lý sự cố trên các phương tiện giao thông.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 16/8, quy tụ nhiều thương hiệu, nhà sản xuất và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này, trưng bày và giới thiệu 4 nhóm sản phẩm chính gồm: Công nghệ, kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH.

Công nghệ, sản phẩm an ninh, an toàn, nhà thông minh và bãi đỗ xe thông minh.

Các ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao và các tòa nhà.

Các giải pháp xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh.

Ngoài ra, triển lãm còn có khu vực giới thiệu truyền thống và những thành tựu nổi bật của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.