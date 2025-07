Thực trạng đáng báo động về an toàn PCCC

Theo thống kê của Công an TP.HCM, tổng số cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập là 99.997 cơ sở.

Đáng chú ý, có tới 18.347 cơ sở còn tồn tại vi phạm các quy định về PCCC.

Có 344 cơ sở ở TP.HCM chưa khắc phục xong PCCC. Ảnh: CH

Tính đến thời điểm hiện tại, 344 cơ sở vẫn chưa hoàn thành khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC. Trong số này, 258 cơ sở do UBND cấp xã quản lý và 86 cơ sở do cơ quan Công an quản lý.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết đã tham mưu chính quyền địa phương cấp huyện (cũ) ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động đối với những cơ sở này.

Vận động mở lối thoát hiểm thứ hai và tăng cường kiểm tra

Song song với việc tạm dừng hoạt động các cơ sở vi phạm, Công an TP.HCM cũng đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao ý thức và hành động của người dân trong công tác PCCC.

Từ ngày 10/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổng rà soát, kiểm tra và kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện an toàn PCCC và CNCH "cả ngày lẫn đêm" đối với chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ còn tồn tại, vi phạm về PCCC.

Kết quả ban đầu rất khả quan, 65 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ với 1.064 căn hộ đã thực hiện việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua "chuồng cọp". Tuy nhiên, vẫn còn 79 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ với 1.457 căn hộ chưa thực hiện việc này.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương để tổng rà soát, kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH đối với chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ, đặc biệt tập trung vào các hộ dân có lắp đặt "chuồng cọp".

Cơ quan chức năng sẽ yêu cầu các hộ dân có "chuồng cọp" cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn và hoàn thành việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua "chuồng cọp" trong thời gian sớm nhất. Công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi khắc phục xong.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ cử người phối hợp với chính quyền địa phương "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tháo gỡ "chuồng cọp" và tạo lối thoát nạn thứ hai. Hoạt động tuyên truyền, vận động cũng sẽ được tăng cường vào 2 ngày cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ Nhật) và buổi tối để đảm bảo tiếp cận được đông đảo người dân khi họ có mặt ở nhà.