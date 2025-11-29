Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 29/11/2025 22:02 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ

Công Nam Thứ bảy, ngày 29/11/2025 22:02 GMT+7
Chiều tối 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, đồng thời chủ động ứng phó với bão số 15. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2 (trước đây là trụ sở UBND tỉnh Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa).
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng thông tin thiệt hại sơ bộ tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng trong đợt mưa lũ vừa qua là gần 16.200 tỷ đồng. Trong đó, Đắk Lắk nặng nhất với thiệt hại hơn 7.100 tỷ đồng.

Trong các nguồn lực khắc phục thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, khẩn cấp là kinh phí xây và sửa lại nhà cho bà con vùng lũ:

“Cấp bách là 684 căn nhà bị sập và gần 1.500 căn nhà phải sửa chữa. Một ngôi nhà xây mới khoảng 170 triệu đồng, đảm bảo chống lũ lâu dài. Còn đối với nhà sửa chữa trước mắt thì hỗ trợ 40 triệu đồng. Tỉnh cũng đề xuất đưa vào đầu tư trung hạn các dự án phòng chống thiên tai với tổng mức đầu tư khoảng 8.500 tỷ đồng”, ông Tạ Anh Tuấn đề nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tiền hỗ trợ và phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh Công Nam

Sau khi nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trận bão lũ vừa qua là lịch sử, thiệt hại rất lớn và trước nay chưa từng có. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là lo nhà ở cho dân, được phân thành ba nhóm: nhà bị sập hoàn toàn, nhà hư hỏng cần sửa chữa và nhà bị ngập cần ổn định lại.

Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà ở cho người dân vùng lũ. Bộ Xây dựng được giao thống nhất mẫu thiết kế, cấu trúc nhà đảm bảo phòng tránh lũ, đồng thời phải tính toán mức dự phòng cao hơn trận lũ lịch sử vừa qua. Bộ NN&MT hướng dẫn các địa phương xử lý vấn đề đất đai đối với các hộ không còn nơi ở. Các Bộ Quốc phòng, Công an, đoàn thanh niên và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

“Thứ nhất, chúng ta phát động Chiến dịch Quang Trung mang tính thần tốc, táo bạo trong việc xây dựng nhà ở. Chiến dịch Quang Trung giải quyết 2 vấn đề liên quan đến nhà ở. Một là chậm nhất trước ngày 31/1/2026 tất cả những nhà bị sập đổ, nhà bị cuốn trôi là phải làm lại. Nhiệm vụ thứ 2, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng thì phải xong trước ngày 31/12/2025”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo "Chiến dịch Quang Trung" mà Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phải làm lại những ngôi nhà bị sập, bị cuốn trôi trước ngày 31/1/2026.

Các nhiệm vụ tiếp theo cũng được chỉ đạo như: đảm bảo nhanh nhất đưa trường học và y tế hoạt động trở lại; khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu như thủy lợi, đê điều, đường giao thông…; tái thiết sản xuất, kinh doanh, phải lo giống cây trồng, vật nuôi, rau màu, tái đàn, tái nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và mở lại thị trường…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và toàn dân triển khai hiệu quả Nghị quyết 380, ngày 25/11/2025 của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Miền Trung. Đồng thời, đề nghị huy động tối đa nguồn lực cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là việc xây, sửa lại nhà cho người dân:

“Về nguồn lực, tôi đề nghị các đồng chí huy động nguồn lực của địa phương, Nhà nước, các nhà hảo tâm và của chính bản thân các hộ gia đình. Ai có gì giúp nấy, ai có công thì góp công, ai có của thì giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, tiện ở đâu thì giúp ở đấy, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 2.000 tỷ đồng cho 4 địa phương vũng lũ. Thủ tướng thống nhất với các nguyên tắc hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại vùng lũ và cần rà soát, cân đối nguồn lực.

Về việc ứng phó bão số 15, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảnh báo tuyệt đối không được chủ quan. Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk phải tăng cường ứng trực, rút kinh nghiệm từ thiệt hại từ đợt mưa lũ vừa qua để có phương án ứng phó hiệu quả hơn.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy. Việc xây dựng nhà cho người dân vùng lũ phải được báo cáo hàng tuần. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi sát tiến độ, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

