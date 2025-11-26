Cha mẹ ra đi mãi mãi sau lũ dữ ở Đắk Lắk

Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông bà Nguyễn Nghiệp (84 tuổi) và Nguyễn Thị Nhựt (80 tuổi) ở thôn Phú Hữu xã Hồng Thịnh tỉnh Đắk Lắk giờ chỉ còn lại sự tiêu điều, lạnh lẽo. Vợ chồng ông bà đã không kịp thoát khỏi lũ dữ, trận nước xiết bất ngờ đã cướp đi mạng sống của cả hai.

Trong căn nhà nghi ngút khói hương, con cháu quây quần bên di ảnh ông bà, mỗi người một nỗi đau nghẹn lại. Ông Nguyễn Văn Hoài (45 tuổi), con trai hai cụ đón khách đến chia buồn mà giọng không lúc nào tròn trịa được.

“Giờ gia đình đang lo việc hậu sự để ba mẹ tôi được yên nghỉ, gia đình rất biết ơn chính quyền, bạn đọc Báo điện tử Dân Việt, mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình lúc khó khăn”, anh Hoài nói.

Chiều 25/11, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang tác nghiệp tại Đắk Lắk đã trao 2 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Hoài. Ảnh: C.N

Ông Hoài kể, trước khi lũ ập vào, con cháu đã nhiều lần dặn dò sơ tán. Nhưng hai cụ vẫn còn chủ quan, nghĩ rằng lũ lần này cũng giống đợt lũ lịch sử năm 1993, nước chỉ dâng lấp xấp ngoài sân.

“Đến tối, nước lên nhanh lắm. Chỉ chớp mắt là tràn vào nhà. Con cháu muốn chạy sang đưa hai cụ đi nhưng không kịp nữa”, ông Hoài nói, đôi mắt đỏ hoe.



Cách nhà cha mẹ gần một cây số, gia đình ông Hoài cũng đang chống chọi với lũ trong đêm đó, phải dắt nhau lên gác lửng trú tạm. Trong bóng đêm đặc quánh, ông gọi điện cho cha mẹ thì máy đã mất sóng. Sốt ruột, bất an, ông chỉ biết cầu mong hai cụ vẫn an toàn.

Hình ảnh con cháu quấn khăn tang, đau khổ trước mất mát quá lớn khiến không ít người xót xa.

Hai ngày sau, nước còn mênh mông, ông phải nhờ hàng xóm chở ghe về nhà tìm ba mẹ. Trong màn mưa trắng xóa, ông gọi đến khản giọng, nhưng không một tiếng đáp lại.

“Tôi biết là ba mẹ không còn nữa… nhưng mà không thể đưa ba mẹ ra khỏi dòng nước bạc đau lắm”, ông nghẹn lại. Phải đến ba ngày sau khi nước rút, thi thể hai ông bà mới được con cháu vớt lên, lo hậu sự.

Ở góc sân, bà Võ Thị Hồng (42 tuổi), con dâu của hai cụ, loay hoay dọn dẹp trong trạng thái như người mất hồn. Bảy con bò, toàn bộ tài sản, hạt giống, phân bón cho mùa vụ tới… đều bị lũ cuốn sạch. Vợ chồng bà giờ trắng tay, nhưng theo bà, tất cả những thiệt hại ấy chẳng đáng gì so với nỗi mất mát người thân.

Những giọt nước mắt xót xa...

